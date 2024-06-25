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Силы ПВО ночью уничтожили 30 БПЛА над Белгородской и Воронежской областями - РИА Новости, 25.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:26 25.06.2024 (обновлено: 07:31 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/pvo-1955221822.html
Силы ПВО ночью уничтожили 30 БПЛА над Белгородской и Воронежской областями
Силы ПВО ночью уничтожили 30 БПЛА над Белгородской и Воронежской областями - РИА Новости, 25.06.2024
Силы ПВО ночью уничтожили 30 БПЛА над Белгородской и Воронежской областями
Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотников над Белгородской областью и один над Воронежской, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T07:26
2024-06-25T07:31
специальная военная операция на украине
воронежская область
белгородская область
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотников над Белгородской областью и один над Воронежской, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи при попытке Киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 БПЛА над территорией Белгородской области и уничтожен один БПЛА над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240625/opasnost-1955216565.html
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воронежская область, белгородская область, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО ночью уничтожили 30 БПЛА над Белгородской и Воронежской областями

Силы ПВО ночью уничтожили 29 БПЛА Белгородской областью и один — над Воронежской

© Кадр видео очевидцаРабота ПВО в небе над Белгородом
Работа ПВО в небе над Белгородом
© Кадр видео очевидца
Работа ПВО в небе над Белгородом. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотников над Белгородской областью и один над Воронежской, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи при попытке Киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 БПЛА над территорией Белгородской области и уничтожен один БПЛА над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьБелгородская областьВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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