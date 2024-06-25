https://ria.ru/20240625/pvo-1955221822.html

Силы ПВО ночью уничтожили 30 БПЛА над Белгородской и Воронежской областями

Силы ПВО ночью уничтожили 30 БПЛА над Белгородской и Воронежской областями - РИА Новости, 25.06.2024

Силы ПВО ночью уничтожили 30 БПЛА над Белгородской и Воронежской областями

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотников над Белгородской областью и один над Воронежской, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T07:26

2024-06-25T07:26

2024-06-25T07:31

специальная военная операция на украине

воронежская область

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безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотников над Белгородской областью и один над Воронежской, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи при попытке Киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 БПЛА над территорией Белгородской области и уничтожен один БПЛА над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240625/opasnost-1955216565.html

воронежская область

белгородская область

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воронежская область, белгородская область, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)