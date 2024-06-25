Силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду
ПВО сбила несколько целей над Белгородом и Белгородским районом, есть раненый
© Кадр видео очевидцаРабота ПВО в небе над Белгородом
© Кадр видео очевидца
Работа ПВО в небе над Белгородом. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом несколько воздушных целей, предварительно, ранен один человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, ранен один человек. Мужчина получил осколочное ранение плеча и кисти. Бригада "скорой" оказала пострадавшему медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался, дальнейшее лечение будет получать амбулаторно", — написал Гладков.
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По его словам, в Белгороде на данный момент выбиты окна в одной квартире многоквартирного дома, в одном из автосалонов полностью повреждено остекление, осколками посечены три автомобиля. После отражения средствами ПВО воздушной атаки на территории частного домовладения в селе Стрелецкое посечен забор, в селе Головино поврежден один автомобиль.
"Подворовой обход будет продолжен в светлое время суток", — добавил Гладков.
Поздно вечером в понедельник в Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА, а в ночь на вторник — и ракетная, но ее отменили спустя пять минут. Еще позднее ракетную опасность снова объявили в Белгороде и Белгородском районе. Как передавал корреспондент РИА Новости, в городе были слышны несколько взрывов.
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