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Силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду - РИА Новости, 25.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:07 25.06.2024 (обновлено: 02:36 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/pvo-1955204165.html
Силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду
Силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду - РИА Новости, 25.06.2024
Силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду
ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом несколько воздушных целей, предварительно, ранен один человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T02:07
2024-06-25T02:36
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вячеслав гладков
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом несколько воздушных целей, предварительно, ранен один человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, ранен один человек. Мужчина получил осколочное ранение плеча и кисти. Бригада "скорой" оказала пострадавшему медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался, дальнейшее лечение будет получать амбулаторно", — написал Гладков.По его словам, в Белгороде на данный момент выбиты окна в одной квартире многоквартирного дома, в одном из автосалонов полностью повреждено остекление, осколками посечены три автомобиля. После отражения средствами ПВО воздушной атаки на территории частного домовладения в селе Стрелецкое посечен забор, в селе Головино поврежден один автомобиль."Подворовой обход будет продолжен в светлое время суток", — добавил Гладков.Поздно вечером в понедельник в Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА, а в ночь на вторник — и ракетная, но ее отменили спустя пять минут. Еще позднее ракетную опасность снова объявили в Белгороде и Белгородском районе. Как передавал корреспондент РИА Новости, в городе были слышны несколько взрывов.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
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происшествия, белгород, белгородский район, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вячеслав Гладков
Силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

ПВО сбила несколько целей над Белгородом и Белгородским районом, есть раненый

© Кадр видео очевидцаРабота ПВО в небе над Белгородом
Работа ПВО в небе над Белгородом
© Кадр видео очевидца
Работа ПВО в небе над Белгородом. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом несколько воздушных целей, предварительно, ранен один человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, ранен один человек. Мужчина получил осколочное ранение плеча и кисти. Бригада "скорой" оказала пострадавшему медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался, дальнейшее лечение будет получать амбулаторно", — написал Гладков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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По его словам, в Белгороде на данный момент выбиты окна в одной квартире многоквартирного дома, в одном из автосалонов полностью повреждено остекление, осколками посечены три автомобиля. После отражения средствами ПВО воздушной атаки на территории частного домовладения в селе Стрелецкое посечен забор, в селе Головино поврежден один автомобиль.
"Подворовой обход будет продолжен в светлое время суток", — добавил Гладков.
Поздно вечером в понедельник в Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА, а в ночь на вторник — и ракетная, но ее отменили спустя пять минут. Еще позднее ракетную опасность снова объявили в Белгороде и Белгородском районе. Как передавал корреспондент РИА Новости, в городе были слышны несколько взрывов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородский районРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВячеслав Гладков
 
 
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