https://ria.ru/20240625/pvo-1955204165.html

Силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

Силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду - РИА Новости, 25.06.2024

Силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом несколько воздушных целей, предварительно, ранен один человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T02:07

2024-06-25T02:07

2024-06-25T02:36

специальная военная операция на украине

происшествия

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белгородский район

россия

вооруженные силы украины

безопасность

вячеслав гладков

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом несколько воздушных целей, предварительно, ранен один человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, ранен один человек. Мужчина получил осколочное ранение плеча и кисти. Бригада "скорой" оказала пострадавшему медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался, дальнейшее лечение будет получать амбулаторно", — написал Гладков.По его словам, в Белгороде на данный момент выбиты окна в одной квартире многоквартирного дома, в одном из автосалонов полностью повреждено остекление, осколками посечены три автомобиля. После отражения средствами ПВО воздушной атаки на территории частного домовладения в селе Стрелецкое посечен забор, в селе Головино поврежден один автомобиль."Подворовой обход будет продолжен в светлое время суток", — добавил Гладков.Поздно вечером в понедельник в Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА, а в ночь на вторник — и ракетная, но ее отменили спустя пять минут. Еще позднее ракетную опасность снова объявили в Белгороде и Белгородском районе. Как передавал корреспондент РИА Новости, в городе были слышны несколько взрывов.

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгород, белгородский район, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вячеслав гладков