https://ria.ru/20240625/putin-1955334030.html

Путин рассказал об инвестпроектах в Херсонской области

Путин рассказал об инвестпроектах в Херсонской области - РИА Новости, 25.06.2024

Путин рассказал об инвестпроектах в Херсонской области

Реализация инвестпроектов по линии развития сельского хозяйства запланирована в Херсонской области, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T14:22

2024-06-25T14:22

2024-06-25T14:23

экономика

херсонская область

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Реализация инвестпроектов по линии развития сельского хозяйства запланирована в Херсонской области, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Я знаю, Владимир Васильевич, что у вас по линии развития сельского хозяйства запланированы определенные инвестпроекты", - сказал он на встрече с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо.

https://ria.ru/20240305/apk-1931300341.html

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экономика, херсонская область , россия, владимир путин