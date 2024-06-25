https://ria.ru/20240625/putin-1955334030.html
Путин рассказал об инвестпроектах в Херсонской области
Путин рассказал об инвестпроектах в Херсонской области - РИА Новости, 25.06.2024
Путин рассказал об инвестпроектах в Херсонской области
Реализация инвестпроектов по линии развития сельского хозяйства запланирована в Херсонской области, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T14:22
2024-06-25T14:22
2024-06-25T14:23
экономика
херсонская область
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Реализация инвестпроектов по линии развития сельского хозяйства запланирована в Херсонской области, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Я знаю, Владимир Васильевич, что у вас по линии развития сельского хозяйства запланированы определенные инвестпроекты", - сказал он на встрече с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо.
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экономика, херсонская область , россия, владимир путин
Экономика, Херсонская область , Россия, Владимир Путин
Путин рассказал об инвестпроектах в Херсонской области
Путин: в Херсонской области планируют реализацию инвестпроектов по развитию АПК