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Путин рассказал об инвестпроектах в Херсонской области - РИА Новости, 25.06.2024
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14:22 25.06.2024 (обновлено: 14:23 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/putin-1955334030.html
Путин рассказал об инвестпроектах в Херсонской области
Путин рассказал об инвестпроектах в Херсонской области - РИА Новости, 25.06.2024
Путин рассказал об инвестпроектах в Херсонской области
Реализация инвестпроектов по линии развития сельского хозяйства запланирована в Херсонской области, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T14:22
2024-06-25T14:23
экономика
херсонская область
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Реализация инвестпроектов по линии развития сельского хозяйства запланирована в Херсонской области, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Я знаю, Владимир Васильевич, что у вас по линии развития сельского хозяйства запланированы определенные инвестпроекты", - сказал он на встрече с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо.
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экономика, херсонская область , россия, владимир путин
Экономика, Херсонская область , Россия, Владимир Путин
Путин рассказал об инвестпроектах в Херсонской области

Путин: в Херсонской области планируют реализацию инвестпроектов по развитию АПК

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Реализация инвестпроектов по линии развития сельского хозяйства запланирована в Херсонской области, сообщил президент РФ Владимир Путин.
«
"Я знаю, Владимир Васильевич, что у вас по линии развития сельского хозяйства запланированы определенные инвестпроекты", - сказал он на встрече с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо.
Владимир Путин во время встречи с представителями агропромышленного комплекса в Ставрополе
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5 марта, 18:41
 
ЭкономикаХерсонская областьРоссияВладимир Путин
 
 
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