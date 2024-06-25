https://ria.ru/20240625/putin-1955311884.html
Путин готов к диалогу с Макроном, заявил Песков
Путин готов к диалогу с Макроном, заявил Песков - РИА Новости, 25.06.2024
Путин готов к диалогу с Макроном, заявил Песков
Президент России Владимир Путин готов к диалогу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в особенности к диалогу ради дела, сказал пресс-секретарь президента... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T13:41
2024-06-25T13:41
2024-06-25T13:41
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин готов к диалогу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в особенности к диалогу ради дела, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент неоднократно заявлял о своей открытости к переговорам, тем более к переговорам ради дела, ради достижения конкретного результата", - сказал Песков журналистам.
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политика, россия, франция, дмитрий песков, владимир путин, эммануэль макрон
Политика, Россия, Франция, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Эммануэль Макрон
Путин готов к диалогу с Макроном, заявил Песков
Песков: Путин готов к диалогу с Макроном, в особенности к диалогу ради дела