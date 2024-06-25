https://ria.ru/20240625/putin-1955311028.html

Путин проведет встречу с Сальдо

Путин проведет встречу с Сальдо - РИА Новости, 25.06.2024

Путин проведет встречу с Сальдо

Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу в Кремле с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T13:37

2024-06-25T13:37

2024-06-25T13:37

политика

херсонская область

россия

владимир сальдо

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу в Кремле с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Мы надеемся, он (президент) среди прочих примет в Кремле губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, продолжит заниматься делами региональными, в том числе такими важными регионами, как наши новые территории", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240614/saldo-1952935986.html

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политика, херсонская область , россия, владимир сальдо, дмитрий песков, владимир путин