https://ria.ru/20240625/putin-1955311028.html
Путин проведет встречу с Сальдо
Путин проведет встречу с Сальдо - РИА Новости, 25.06.2024
Путин проведет встречу с Сальдо
Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу в Кремле с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T13:37
2024-06-25T13:37
2024-06-25T13:37
политика
херсонская область
россия
владимир сальдо
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу в Кремле с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Мы надеемся, он (президент) среди прочих примет в Кремле губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, продолжит заниматься делами региональными, в том числе такими важными регионами, как наши новые территории", - сказал Песков журналистам.
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политика, херсонская область , россия, владимир сальдо, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин проведет встречу с Сальдо
Путин во вторник встретится в Кремле с губернатором Херсонской области Сальдо