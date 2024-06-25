https://ria.ru/20240625/putin-1955244765.html
СМИ обратили внимание на важную деталь в визите Путина во Вьетнам
СМИ обратили внимание на важную деталь в визите Путина во Вьетнам - РИА Новости, 25.06.2024
СМИ обратили внимание на важную деталь в визите Путина во Вьетнам
Визит президента России Владимира Путина во Вьетнам сигнализирует о стремлении Москвы создать новую архитектуру безопасности в АТР с ней в качестве ключевого... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T10:22
2024-06-25T10:22
2024-06-25T10:26
в мире
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина во Вьетнам сигнализирует о стремлении Москвы создать новую архитектуру безопасности в АТР с ней в качестве ключевого игрока, передает Times of India."Стратегически вьетнамский визит Путина более важен, чем северокорейский. Если Северную Корею рассматривают как входящую в группу стран, выступающих против Запада, то второй визит отражает тот факт, что Россия не только имеет тесные связи с Вьетнамом и заинтересована в разведке нефти в Южно-Китайском море, но и прилагает усилия по формированию новой архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — пишет издание.В статье указывается, что Вьетнам через визит российского лидера также продемонстрировал способность игнорировать давление Запада. Несмотря на резкую критику решения Ханоя со стороны Вашингтона, способность Вьетнама противостоять ему отражает независимый внешнеполитический курс государства.Ранее New York Times писала, что визит Путина в Северную Корею и Вьетнам "разозлил" США. Как заявил американский посол в Японии Рам Эмануэль, это турне реализовало худшие опасения Соединенных Штатов. В газете отмечают, что "дерзкий" визит российского президента сулит Вашингтону еще больше потенциальных угроз в азиатском регионе помимо ситуации вокруг Тайваня и обострений в Южно-Китайском море.Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что визиты Путина в КНДР и Вьетнам "посадили американцев в лужу", продемонстрировав провал политики диктата и санкций.
https://ria.ru/20240623/vetnam-1954834348.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, цены на нефть, вьетнам, россия, южно-китайское море, владимир путин, анатолий антонов
В мире, Цены на нефть, Вьетнам, Россия, Южно-Китайское море, Владимир Путин, Анатолий Антонов
СМИ обратили внимание на важную деталь в визите Путина во Вьетнам
ToI: Путин формирует в АТР новую систему безопасности с ключевой ролью РФ
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости.
Визит президента России Владимира Путина во Вьетнам сигнализирует о стремлении Москвы создать новую архитектуру безопасности в АТР с ней в качестве ключевого игрока, передает Times of India
.
"Стратегически вьетнамский визит Путина более важен, чем северокорейский. Если Северную Корею рассматривают как входящую в группу стран, выступающих против Запада, то второй визит отражает тот факт, что Россия не только имеет тесные связи с Вьетнамом и заинтересована в разведке нефти в Южно-Китайском море, но и прилагает усилия по формированию новой архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — пишет издание.
В статье указывается, что Вьетнам через визит российского лидера также продемонстрировал способность игнорировать давление Запада. Несмотря на резкую критику решения Ханоя со стороны Вашингтона, способность Вьетнама противостоять ему отражает независимый внешнеполитический курс государства.
Ранее New York Times
писала, что визит Путина в Северную Корею и Вьетнам "разозлил" США. Как заявил американский посол в Японии Рам Эмануэль, это турне реализовало худшие опасения Соединенных Штатов. В газете отмечают, что "дерзкий" визит российского президента сулит Вашингтону еще больше потенциальных угроз в азиатском регионе помимо ситуации вокруг Тайваня и обострений в Южно-Китайском море.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что визиты Путина в КНДР и Вьетнам "посадили американцев в лужу", продемонстрировав провал политики диктата и санкций.