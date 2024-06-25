https://ria.ru/20240625/putin-1955241606.html

СМИ раскрыли, что грозит Западу и Украине после шага Путина

СМИ раскрыли, что грозит Западу и Украине после шага Путина - РИА Новости, 25.06.2024

СМИ раскрыли, что грозит Западу и Украине после шага Путина

Путин открыл геополитический фланг, который может нанести ущерб Западу, с целью заставить его признать российскими территориальные приобретения на Украине, а... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T10:13

2024-06-25T10:13

2024-06-25T17:17

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в КНДР может ударить по Западу, пишет Asia Times. "Путин открыл геополитический фланг, который может нанести ущерб Западу, с целью заставить его признать российскими территориальные приобретения на Украине, а также украинский нейтралитет", — говорится в публикации. В статье отмечается, что поражение в конфликте на Украине очень серьезно ударит по США."Катастрофа на Украине способна подорвать американскую гегемонию даже в большей степени, чем “вечные войны” в Афганистане и Ираке", — пишет AT. Союзники Америки (или те, кто вскоре станут бывшими союзниками) не питают иллюзий на этот счет, указывается в статье. Россия и КНДР по итогам российско-корейских переговоров при участии лидеров стран Владимира Путина и Ким Чен Ына заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.Путин заявил, что и Россия, и КНДР проводят независимую внешнюю политику и не приемлют язык шантажа и диктата. Ким Чен Ын же отметил, что заключенный договор носит миролюбивый и оборонительный характер и ускорит создание нового многополярного мира.Председатель КНДР заявил, что документ направлен на развитие сотрудничества двух стран, в том числе в сфере экономики, политики и военного дела. Путин, в свою очередь, сообщил, что Москва не исключает для себя развития ВТС с Пхеньяном в связи с подписанным договором.Читайте в Дзен: "Кто вообще додумался?" Россия разнесла все в пух и прах. В Киеве пришли в бешенство из-за глупого шага ВСУЭто нас погубит. В США началась паника из-за России. Что осознали американцы?

https://ria.ru/20240622/vizit-1954786038.html

https://ria.ru/20240622/avianosets-1954672543.html

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в мире, украина, владимир путин, россия, сша, ким чен ын