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СМИ раскрыли, что грозит Западу и Украине после шага Путина - РИА Новости, 25.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:13 25.06.2024 (обновлено: 17:17 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/putin-1955241606.html
СМИ раскрыли, что грозит Западу и Украине после шага Путина
СМИ раскрыли, что грозит Западу и Украине после шага Путина - РИА Новости, 25.06.2024
СМИ раскрыли, что грозит Западу и Украине после шага Путина
Путин открыл геополитический фланг, который может нанести ущерб Западу, с целью заставить его признать российскими территориальные приобретения на Украине, а... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T10:13
2024-06-25T17:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир путин
россия
сша
ким чен ын
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в КНДР может ударить по Западу, пишет Asia Times. "Путин открыл геополитический фланг, который может нанести ущерб Западу, с целью заставить его признать российскими территориальные приобретения на Украине, а также украинский нейтралитет", — говорится в публикации. В статье отмечается, что поражение в конфликте на Украине очень серьезно ударит по США."Катастрофа на Украине способна подорвать американскую гегемонию даже в большей степени, чем “вечные войны” в Афганистане и Ираке", — пишет AT. Союзники Америки (или те, кто вскоре станут бывшими союзниками) не питают иллюзий на этот счет, указывается в статье. Россия и КНДР по итогам российско-корейских переговоров при участии лидеров стран Владимира Путина и Ким Чен Ына заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.Путин заявил, что и Россия, и КНДР проводят независимую внешнюю политику и не приемлют язык шантажа и диктата. Ким Чен Ын же отметил, что заключенный договор носит миролюбивый и оборонительный характер и ускорит создание нового многополярного мира.Председатель КНДР заявил, что документ направлен на развитие сотрудничества двух стран, в том числе в сфере экономики, политики и военного дела. Путин, в свою очередь, сообщил, что Москва не исключает для себя развития ВТС с Пхеньяном в связи с подписанным договором.Читайте в Дзен: "Кто вообще додумался?" Россия разнесла все в пух и прах. В Киеве пришли в бешенство из-за глупого шага ВСУЭто нас погубит. В США началась паника из-за России. Что осознали американцы?
https://ria.ru/20240622/vizit-1954786038.html
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в мире, украина, владимир путин, россия, сша, ким чен ын
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, Россия, США, Ким Чен Ын
СМИ раскрыли, что грозит Западу и Украине после шага Путина

AT: визит Путина в КНДР может нанести ущерб Западу

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в КНДР может ударить по Западу, пишет Asia Times.

"Путин открыл геополитический фланг, который может нанести ущерб Западу, с целью заставить его признать российскими территориальные приобретения на Украине, а также украинский нейтралитет", — говорится в публикации.
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
Визит Путина в КНДР и Вьетнам реализовал худшие опасения, заявил посол США
22 июня, 21:02
В статье отмечается, что поражение в конфликте на Украине очень серьезно ударит по США.
"Катастрофа на Украине способна подорвать американскую гегемонию даже в большей степени, чем “вечные войны” в Афганистане и Ираке", — пишет AT.

Союзники Америки (или те, кто вскоре станут бывшими союзниками) не питают иллюзий на этот счет, указывается в статье.

Россия и КНДР по итогам российско-корейских переговоров при участии лидеров стран Владимира Путина и Ким Чен Ына заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Путин заявил, что и Россия, и КНДР проводят независимую внешнюю политику и не приемлют язык шантажа и диктата. Ким Чен Ын же отметил, что заключенный договор носит миролюбивый и оборонительный характер и ускорит создание нового многополярного мира.
Председатель КНДР заявил, что документ направлен на развитие сотрудничества двух стран, в том числе в сфере экономики, политики и военного дела. Путин, в свою очередь, сообщил, что Москва не исключает для себя развития ВТС с Пхеньяном в связи с подписанным договором.
Читайте в Дзен: "Кто вообще додумался?" Россия разнесла все в пух и прах. В Киеве пришли в бешенство из-за глупого шага ВСУ
Это нас погубит. В США началась паника из-за России. Что осознали американцы?
Атомный авианосец USS Theodore Roosevelt во время прибытия в южнокорейский порт Пусан. 22 июня 2024 года - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
США решились на отчаянный шаг после визита Путина в КНДР
22 июня, 09:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ПутинРоссияСШАКим Чен Ын
 
 
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