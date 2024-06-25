https://ria.ru/20240625/putin-1955235094.html
Путин 27 июня проведет переговоры с президентом Республики Конго
Путин 27 июня проведет переговоры с президентом Республики Конго - РИА Новости, 25.06.2024
Путин 27 июня проведет переговоры с президентом Республики Конго
Президент России Владимир Путин 27 июня проведет переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который будет с визитом в РФ, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T09:30
2024-06-25T09:30
2024-06-25T09:30
россия
республика конго
владимир путин
дени сассу-нгессо
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 27 июня проведет переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который будет с визитом в РФ, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Да, естественно будут... 27-го (июня)", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, состоятся ли переговоры Путина с коллегой из Республики Конго в рамках его визита в Россию и когда они пройдут.
https://ria.ru/20240604/liviya-1950415209.html
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россия, республика конго, владимир путин, дени сассу-нгессо
Россия, Республика Конго, Владимир Путин, Дени Сассу-Нгессо
Путин 27 июня проведет переговоры с президентом Республики Конго
Путин 27 июня проведет переговоры с президентом Республики Конго Сассу-Нгессо