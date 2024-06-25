https://ria.ru/20240625/putin-1955235094.html

Путин 27 июня проведет переговоры с президентом Республики Конго

Путин 27 июня проведет переговоры с президентом Республики Конго - РИА Новости, 25.06.2024

Путин 27 июня проведет переговоры с президентом Республики Конго

Президент России Владимир Путин 27 июня проведет переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который будет с визитом в РФ, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T09:30

2024-06-25T09:30

2024-06-25T09:30

россия

республика конго

владимир путин

дени сассу-нгессо

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 27 июня проведет переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который будет с визитом в РФ, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Да, естественно будут... 27-го (июня)", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, состоятся ли переговоры Путина с коллегой из Республики Конго в рамках его визита в Россию и когда они пройдут.

https://ria.ru/20240604/liviya-1950415209.html

россия

республика конго

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россия, республика конго, владимир путин, дени сассу-нгессо