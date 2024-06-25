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Туроператоры ожидают временного снижения спроса на поездки в Крым - РИА Новости, 25.06.2024
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Туризм
 
18:06 25.06.2024 (обновлено: 18:11 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/puteshestviya-1955403104.html
Туроператоры ожидают временного снижения спроса на поездки в Крым
Туроператоры ожидают временного снижения спроса на поездки в Крым - РИА Новости, 25.06.2024
Туроператоры ожидают временного снижения спроса на поездки в Крым
Продажи путешествий в Крым сократились в понедельник, во вторник туроператоры ожидают некоторый рост отмен приобретенных ранее путевок, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T18:06
2024-06-25T18:11
туризм
республика крым
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
обстрел севастополя ракетами atacms
цены
путевки
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Продажи путешествий в Крым сократились в понедельник, во вторник туроператоры ожидают некоторый рост отмен приобретенных ранее путевок, сообщает АТОР.Участники рынка отмечают снижение темпов продаж, что характерно для первых дней после происшествий. В среднем за понедельник было отменено не более 15 заявок на отдых на полуострове у каждого опрошенного экспертами ассоциации туроператора. Это около одного процента заказов.По прогнозам АТОР, пик отказов от поездок может прийтись на 25 июня - такие решения обычно не принимаются мгновенно. В ближайшие дни отдыхающие могут отказаться от трех-пяти процентов путевок, прогнозируют турфирмы.Большинство туроператоров гарантируют возврат средств клиентам за аннулированные путевки. В некоторых компаниях, правда, отмечают, что каждый случай рассматривают индивидуально, отмечают в АТОР.Севастополь был атакован ракетами 23 июня, в воскресенье. На следующий день туроператоры отмечали, что клиенты не стали отказываться от запланированных путешествий."Число аннуляций не превышает обычные показатели. Запросы на перенос туров пока не поступают", — рассказали тогда в пресс-службе национального туроператора "Алеан". В "Интуристе" отказы от оплаченных путешествий были, отметили в компании. При этом в участники рынка отмечали, что туристы продолжают бронировать путевки на более поздние даты.В компании "Ателика", гостиницы которой расположены в Алуште, Судаке и Феодосии, рассказали, что 24 июня были единичные случаи аннуляций. Большинство из них не связаны с вопросами безопасности."Бронирования сегодня идут на уровне прошлой недели, снижения темпов мы не видим. Более того, в некоторых отелях на начало июля уже нет свободных номеров", – рассказал гендиректор гостиничной сети Алексей Высоканов.Минэкономразвития рекомендовало туроператорам и отельерам не взимать штрафов с клиентов за отмену поездок в Крым.Сейчас в Крыму отдыхает около 300 тысяч туристов (организованных и самостоятельных). В Севастополе их около 20 тысяч. Обычно турпоток в этот город не превышает пяти процентов, остальные путешественники проводят каникулы на пляжных курортах.
https://ria.ru/20240625/puteshestviya-1955156395.html
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республика крым, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), обстрел севастополя ракетами atacms, цены, путевки, туры, горячие туры, туристы, проблемы - туризм
Туризм, Республика Крым, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Цены, путевки, Туры, горячие туры, туристы, Проблемы - Туризм
Туроператоры ожидают временного снижения спроса на поездки в Крым

АТОР: продажи туров в Крым снизились, но это временное явление

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Продажи путешествий в Крым сократились в понедельник, во вторник туроператоры ожидают некоторый рост отмен приобретенных ранее путевок, сообщает АТОР.
Участники рынка отмечают снижение темпов продаж, что характерно для первых дней после происшествий. В среднем за понедельник было отменено не более 15 заявок на отдых на полуострове у каждого опрошенного экспертами ассоциации туроператора. Это около одного процента заказов.
По прогнозам АТОР, пик отказов от поездок может прийтись на 25 июня - такие решения обычно не принимаются мгновенно. В ближайшие дни отдыхающие могут отказаться от трех-пяти процентов путевок, прогнозируют турфирмы.
Большинство туроператоров гарантируют возврат средств клиентам за аннулированные путевки. В некоторых компаниях, правда, отмечают, что каждый случай рассматривают индивидуально, отмечают в АТОР.
Севастополь был атакован ракетами 23 июня, в воскресенье. На следующий день туроператоры отмечали, что клиенты не стали отказываться от запланированных путешествий.
"Число аннуляций не превышает обычные показатели. Запросы на перенос туров пока не поступают", — рассказали тогда в пресс-службе национального туроператора "Алеан". В "Интуристе" отказы от оплаченных путешествий были, отметили в компании. При этом в участники рынка отмечали, что туристы продолжают бронировать путевки на более поздние даты.
В компании "Ателика", гостиницы которой расположены в Алуште, Судаке и Феодосии, рассказали, что 24 июня были единичные случаи аннуляций. Большинство из них не связаны с вопросами безопасности.
"Бронирования сегодня идут на уровне прошлой недели, снижения темпов мы не видим. Более того, в некоторых отелях на начало июля уже нет свободных номеров", – рассказал гендиректор гостиничной сети Алексей Высоканов.
Минэкономразвития рекомендовало туроператорам и отельерам не взимать штрафов с клиентов за отмену поездок в Крым.
Сейчас в Крыму отдыхает около 300 тысяч туристов (организованных и самостоятельных). В Севастополе их около 20 тысяч. Обычно турпоток в этот город не превышает пяти процентов, остальные путешественники проводят каникулы на пляжных курортах.
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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ТуризмРеспублика КрымНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Обстрел Севастополя ракетами ATACMSЦеныпутевкиТурыгорячие турытуристыПроблемы - Туризм
 
 
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