https://ria.ru/20240625/puteshestviya-1955403104.html

Туроператоры ожидают временного снижения спроса на поездки в Крым

Туроператоры ожидают временного снижения спроса на поездки в Крым - РИА Новости, 25.06.2024

Туроператоры ожидают временного снижения спроса на поездки в Крым

Продажи путешествий в Крым сократились в понедельник, во вторник туроператоры ожидают некоторый рост отмен приобретенных ранее путевок, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T18:06

2024-06-25T18:06

2024-06-25T18:11

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ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Продажи путешествий в Крым сократились в понедельник, во вторник туроператоры ожидают некоторый рост отмен приобретенных ранее путевок, сообщает АТОР.Участники рынка отмечают снижение темпов продаж, что характерно для первых дней после происшествий. В среднем за понедельник было отменено не более 15 заявок на отдых на полуострове у каждого опрошенного экспертами ассоциации туроператора. Это около одного процента заказов.По прогнозам АТОР, пик отказов от поездок может прийтись на 25 июня - такие решения обычно не принимаются мгновенно. В ближайшие дни отдыхающие могут отказаться от трех-пяти процентов путевок, прогнозируют турфирмы.Большинство туроператоров гарантируют возврат средств клиентам за аннулированные путевки. В некоторых компаниях, правда, отмечают, что каждый случай рассматривают индивидуально, отмечают в АТОР.Севастополь был атакован ракетами 23 июня, в воскресенье. На следующий день туроператоры отмечали, что клиенты не стали отказываться от запланированных путешествий."Число аннуляций не превышает обычные показатели. Запросы на перенос туров пока не поступают", — рассказали тогда в пресс-службе национального туроператора "Алеан". В "Интуристе" отказы от оплаченных путешествий были, отметили в компании. При этом в участники рынка отмечали, что туристы продолжают бронировать путевки на более поздние даты.В компании "Ателика", гостиницы которой расположены в Алуште, Судаке и Феодосии, рассказали, что 24 июня были единичные случаи аннуляций. Большинство из них не связаны с вопросами безопасности."Бронирования сегодня идут на уровне прошлой недели, снижения темпов мы не видим. Более того, в некоторых отелях на начало июля уже нет свободных номеров", – рассказал гендиректор гостиничной сети Алексей Высоканов.Минэкономразвития рекомендовало туроператорам и отельерам не взимать штрафов с клиентов за отмену поездок в Крым.Сейчас в Крыму отдыхает около 300 тысяч туристов (организованных и самостоятельных). В Севастополе их около 20 тысяч. Обычно турпоток в этот город не превышает пяти процентов, остальные путешественники проводят каникулы на пляжных курортах.

https://ria.ru/20240625/puteshestviya-1955156395.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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