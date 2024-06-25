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В Британии арестовали четырех человек после инцидента у поместья Сунака
В Британии арестовали четырех человек после инцидента у поместья Сунака - РИА Новости, 25.06.2024
В Британии арестовали четырех человек после инцидента у поместья Сунака
Полиция английского графства Северный Йоркшир заявила об аресте четырех человек в связи с инцидентом у поместья премьер-министра Великобритании Риши Сунака. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T22:32
2024-06-25T22:32
2024-06-25T22:36
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Полиция английского графства Северный Йоркшир заявила об аресте четырех человек в связи с инцидентом у поместья премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Ранее организация Youth Demand заявляла в соцсети X, что активист организации сходил в туалет в пруд на территории поместья премьер-министра Великобритании Риши Сунака в знак протеста против его политики. Согласно заявлению Youth Demand, полиция практически немедленно прибыла на место и задержала четырех человек. "Мы арестовали четырех человек в связи с инцидентом у поместья премьер-министра Великобритании", - говорится в сообщении в соцсети X полиции графства. По данным полиции, среди арестованных были мужчины возраста от 20 до 43 лет.
https://ria.ru/20231125/sunak-1911778834.html
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в мире, великобритания, северный йоркшир, риши сунак
В мире, Великобритания, Северный Йоркшир, Риши Сунак
В Британии арестовали четырех человек после инцидента у поместья Сунака
В Британии арестовали четырех мужчин после протеста в пруду у поместья Сунака