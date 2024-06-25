Рейтинг@Mail.ru
В Британии арестовали четырех человек после инцидента у поместья Сунака - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:32 25.06.2024 (обновлено: 22:36 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/protest-1955455502.html
В Британии арестовали четырех человек после инцидента у поместья Сунака
В Британии арестовали четырех человек после инцидента у поместья Сунака - РИА Новости, 25.06.2024
В Британии арестовали четырех человек после инцидента у поместья Сунака
Полиция английского графства Северный Йоркшир заявила об аресте четырех человек в связи с инцидентом у поместья премьер-министра Великобритании Риши Сунака. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T22:32
2024-06-25T22:36
в мире
великобритания
северный йоркшир
риши сунак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815523474_0:438:2335:1751_1920x0_80_0_0_246b37f987e5bd02ae8420fbae24a3de.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Полиция английского графства Северный Йоркшир заявила об аресте четырех человек в связи с инцидентом у поместья премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Ранее организация Youth Demand заявляла в соцсети X, что активист организации сходил в туалет в пруд на территории поместья премьер-министра Великобритании Риши Сунака в знак протеста против его политики. Согласно заявлению Youth Demand, полиция практически немедленно прибыла на место и задержала четырех человек. "Мы арестовали четырех человек в связи с инцидентом у поместья премьер-министра Великобритании", - говорится в сообщении в соцсети X полиции графства. По данным полиции, среди арестованных были мужчины возраста от 20 до 43 лет.
https://ria.ru/20231125/sunak-1911778834.html
великобритания
северный йоркшир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815523474_0:0:2335:1751_1920x0_80_0_0_e0aa078baa343254c50b3607c5785a87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, северный йоркшир, риши сунак
В мире, Великобритания, Северный Йоркшир, Риши Сунак
В Британии арестовали четырех человек после инцидента у поместья Сунака

В Британии арестовали четырех мужчин после протеста в пруду у поместья Сунака

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Британии
Сотрудники полиции в Британии - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции в Британии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Полиция английского графства Северный Йоркшир заявила об аресте четырех человек в связи с инцидентом у поместья премьер-министра Великобритании Риши Сунака.
Ранее организация Youth Demand заявляла в соцсети X, что активист организации сходил в туалет в пруд на территории поместья премьер-министра Великобритании Риши Сунака в знак протеста против его политики. Согласно заявлению Youth Demand, полиция практически немедленно прибыла на место и задержала четырех человек.
"Мы арестовали четырех человек в связи с инцидентом у поместья премьер-министра Великобритании", - говорится в сообщении в соцсети X полиции графства.
По данным полиции, среди арестованных были мужчины возраста от 20 до 43 лет.
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
Британская оппозиция высмеяла Сунака за видео с молотком
25 ноября 2023, 08:23
 
В миреВеликобританияСеверный ЙоркширРиши Сунак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала