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Активист сходил в туалет в пруд в поместье Сунака в знак протеста - РИА Новости, 25.06.2024
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20:24 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/protest-1955439285.html
Активист сходил в туалет в пруд в поместье Сунака в знак протеста
Активист сходил в туалет в пруд в поместье Сунака в знак протеста - РИА Новости, 25.06.2024
Активист сходил в туалет в пруд в поместье Сунака в знак протеста
Молодежный активист организации Youth Demand сходил в туалет в пруд на территории поместья премьер-министра Великобритании Риши Сунака в знак протеста против... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T20:24
2024-06-25T20:24
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Молодежный активист организации Youth Demand сходил в туалет в пруд на территории поместья премьер-министра Великобритании Риши Сунака в знак протеста против его политики, следует из публикации организации в соцсети X. "В знак благодарности и в форме прощального подарка Риши Сунаку и тори (Консервативной партии - ред.) за 14 лет службы, мы преподносим им то, что они сами нам подарили", - комментирует протест организация. Согласно публикации, активист зашел в пруд на территории поместья Риши Сунака в графстве Йоркшир и испражнился в воду. Согласно заявлению Youth Demand, полиция практически немедленно прибыла на место и задержала четырех человек.
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великобритания, риши сунак, в мире
Великобритания, Риши Сунак, В мире
Активист сходил в туалет в пруд в поместье Сунака в знак протеста

Активист выступил против политики Сунака, сходив в туалет в пруд в его поместье

© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Молодежный активист организации Youth Demand сходил в туалет в пруд на территории поместья премьер-министра Великобритании Риши Сунака в знак протеста против его политики, следует из публикации организации в соцсети X.
"В знак благодарности и в форме прощального подарка Риши Сунаку и тори (Консервативной партии - ред.) за 14 лет службы, мы преподносим им то, что они сами нам подарили", - комментирует протест организация.
Согласно публикации, активист зашел в пруд на территории поместья Риши Сунака в графстве Йоркшир и испражнился в воду.
Согласно заявлению Youth Demand, полиция практически немедленно прибыла на место и задержала четырех человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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