https://ria.ru/20240625/protest-1955439285.html

Активист сходил в туалет в пруд в поместье Сунака в знак протеста

Активист сходил в туалет в пруд в поместье Сунака в знак протеста - РИА Новости, 25.06.2024

Активист сходил в туалет в пруд в поместье Сунака в знак протеста

Молодежный активист организации Youth Demand сходил в туалет в пруд на территории поместья премьер-министра Великобритании Риши Сунака в знак протеста против... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T20:24

2024-06-25T20:24

2024-06-25T20:24

великобритания

риши сунак

в мире

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Молодежный активист организации Youth Demand сходил в туалет в пруд на территории поместья премьер-министра Великобритании Риши Сунака в знак протеста против его политики, следует из публикации организации в соцсети X. "В знак благодарности и в форме прощального подарка Риши Сунаку и тори (Консервативной партии - ред.) за 14 лет службы, мы преподносим им то, что они сами нам подарили", - комментирует протест организация. Согласно публикации, активист зашел в пруд на территории поместья Риши Сунака в графстве Йоркшир и испражнился в воду. Согласно заявлению Youth Demand, полиция практически немедленно прибыла на место и задержала четырех человек.

https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html

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великобритания, риши сунак, в мире