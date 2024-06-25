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В Приморье из-за паводка подтоплены 370 приусадебных участков - РИА Новости, 25.06.2024
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04:28 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/primore-1955209954.html
В Приморье из-за паводка подтоплены 370 приусадебных участков
В Приморье из-за паводка подтоплены 370 приусадебных участков - РИА Новости, 25.06.2024
В Приморье из-за паводка подтоплены 370 приусадебных участков
В Приморье из-за прохождения паводка подтоплены 370 приусадебных участков и 24 придомовых территории, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T04:28
2024-06-25T04:28
происшествия
жилье
дальнереченский район
приморский край
ясенево
наводнения в россии — 2024
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июн – РИА Новости. В Приморье из-за прохождения паводка подтоплены 370 приусадебных участков и 24 придомовых территории, сообщает региональное правительство. В регионе в минувшие выходные прошли сильные ливни, с 20 июня действовало штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в шести муниципалитетах Приморского края выпала месячная норма осадков края. Из-за подъема воды на реках режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Красноармейского округа и Дальнереченского района Приморья, а также в селах Соболиный, Ясеневый, Красный Яр и Олон Пожарского округа. Отмечается, что в настоящий момент в крае подтоплено 370 приусадебных участков и 24 придомовых территории. "В Красноармейском округе подтоплено 105 участков, в Дальнереченском районе – 214 приусадебных территорий и 14 придомовых. В Дальнереченском городском округе затопленными оказались шесть частных домовладений и 31 приусадебный участок. В Чугуевском округе пострадали два приусадебных участка, в Тернейском – шесть. В Лесозаводском городском округе подтоплены четыре многоквартирных дома и 12 приусадебных территорий", - уточняется в сообщении. По информации регионального министерства ГО и ЧС, в настоящий момент отрезаны от транспортного сообщения семь населенных пунктов: Новокрещенка, Молодежное, Мельничное, Дальний Кут и Дерсу в Красноармейском округе, Олон в Пожарском округе и Комиссарово в Ханкайском округе. По данным администрации Дальнереченского района, из-за многочисленных переливов на дорогах также отрезаны от транспортного сообщения ряд сел района: Зимники, Вербное, Малиново, Любитовка, Савиновка, Пожига и Ариадное.
https://ria.ru/20240620/pavodok-1954144561.html
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происшествия, жилье, дальнереченский район, приморский край, ясенево, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Жилье, Дальнереченский район, Приморский край, Ясенево, Наводнения в России — 2024
В Приморье из-за паводка подтоплены 370 приусадебных участков

В Приморье из-за прохождения паводка подтоплены 370 приусадебных участков

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкПриморский край
Приморский край - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Игорь Онучин
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июн – РИА Новости. В Приморье из-за прохождения паводка подтоплены 370 приусадебных участков и 24 придомовых территории, сообщает региональное правительство.
В регионе в минувшие выходные прошли сильные ливни, с 20 июня действовало штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в шести муниципалитетах Приморского края выпала месячная норма осадков края. Из-за подъема воды на реках режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Красноармейского округа и Дальнереченского района Приморья, а также в селах Соболиный, Ясеневый, Красный Яр и Олон Пожарского округа.
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Отмечается, что в настоящий момент в крае подтоплено 370 приусадебных участков и 24 придомовых территории.
"В Красноармейском округе подтоплено 105 участков, в Дальнереченском районе – 214 приусадебных территорий и 14 придомовых. В Дальнереченском городском округе затопленными оказались шесть частных домовладений и 31 приусадебный участок. В Чугуевском округе пострадали два приусадебных участка, в Тернейском – шесть. В Лесозаводском городском округе подтоплены четыре многоквартирных дома и 12 приусадебных территорий", - уточняется в сообщении.
По информации регионального министерства ГО и ЧС, в настоящий момент отрезаны от транспортного сообщения семь населенных пунктов: Новокрещенка, Молодежное, Мельничное, Дальний Кут и Дерсу в Красноармейском округе, Олон в Пожарском округе и Комиссарово в Ханкайском округе. По данным администрации Дальнереченского района, из-за многочисленных переливов на дорогах также отрезаны от транспортного сообщения ряд сел района: Зимники, Вербное, Малиново, Любитовка, Савиновка, Пожига и Ариадное.
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