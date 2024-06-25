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Машков, Гергиев, Боярская: кто еще был на "Золотой маске" в этом году

Машков, Гергиев, Боярская: кто еще был на "Золотой маске" в этом году - РИА Новости, 25.06.2024

Машков, Гергиев, Боярская: кто еще был на "Золотой маске" в этом году

В Москве вручили "Золотые маски" — награды самой престижной Российской национальной премии. Какие постановки и кого из актеров и режиссеров отметило жюри в этом РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T13:24

2024-06-25T13:24

2024-06-25T22:48

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елизавета боярская

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Москве вручили "Золотые маски" — награды самой престижной Российской национальной премии. Какие постановки и кого из актеров и режиссеров отметило жюри в этом году — в фотоленте РИА Новости.

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2024

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