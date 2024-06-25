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Машков, Гергиев, Боярская: кто еще был на "Золотой маске" в этом году - РИА Новости, 25.06.2024
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Культура
 
13:24 25.06.2024 (обновлено: 22:48 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/premiya-1955272034.html
Машков, Гергиев, Боярская: кто еще был на "Золотой маске" в этом году
Машков, Гергиев, Боярская: кто еще был на "Золотой маске" в этом году - РИА Новости, 25.06.2024
Машков, Гергиев, Боярская: кто еще был на "Золотой маске" в этом году
В Москве вручили "Золотые маски" — награды самой престижной Российской национальной премии. Какие постановки и кого из актеров и режиссеров отметило жюри в этом РИА Новости, 25.06.2024
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Москве вручили "Золотые маски" — награды самой престижной Российской национальной премии. Какие постановки и кого из актеров и режиссеров отметило жюри в этом году — в фотоленте РИА Новости.
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Машков, Гергиев, Боярская: кто еще был на "Золотой маске" в этом году

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Москве вручили "Золотые маски" — награды самой престижной Российской национальной премии. Какие постановки и кого из актеров и режиссеров отметило жюри в этом году — в фотоленте РИА Новости.
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Церемония вручения ХХХ Российской национальной театральной премии "Золотая маска" прошла в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве.

Церемония вручения ХХХ Российской национальной театральной премии Золотая Маска в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве

Церемония вручения ХХХ Российской национальной театральной премии "Золотая маска" прошла в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Перед вручением наград по Арбату прошла костюмированная колонна уличных театров: зрители увидели перформансы от уличных и цирковых артистов, живые статуи, ходулистов, средневековых шутов. Шествие завершилось у Театра имени Евгения Вахтангова.

Уличное театральное шествие на Арбате в преддверии церемонии награждения лауреатов ХХХ Российской национальной театральной премии Золотая маска в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве

Перед вручением наград по Арбату прошла костюмированная колонна уличных театров: зрители увидели перформансы от уличных и цирковых артистов, живые статуи, ходулистов, средневековых шутов. Шествие завершилось у Театра имени Евгения Вахтангова.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Открыли церемонию председатель Союза театральных деятелей России, президент премии и фестиваля "Золотая маска", народный артист России Владимир Машков и секретарь Союза театральных деятелей России, вице-президент премии и фестиваля "Золотая маска" Кирилл Крок.

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков на церемонии вручения ХХХ Российской национальной театральной премии Золотая Маска в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве

Открыли церемонию председатель Союза театральных деятелей России, президент премии и фестиваля "Золотая маска", народный артист России Владимир Машков и секретарь Союза театральных деятелей России, вице-президент премии и фестиваля "Золотая маска" Кирилл Крок.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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Кирилл Крок напомнил, что премия "Золотая маска" 30 лет назад зародилась именно в Театре имени Евгения Вахтангова: "И я уверен, что в зале Театра Вахтангова собрались самые талантливые, самые прекрасные деятели нашего театра. И пожелаю сегодня всем только успеха! Главное в нашем деле — это талант!"

Директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок на церемонии вручения ХХХ Российской национальной театральной премии Золотая Маска в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве

Кирилл Крок напомнил, что премия "Золотая маска" 30 лет назад зародилась именно в Театре имени Евгения Вахтангова: "И я уверен, что в зале Театра Вахтангова собрались самые талантливые, самые прекрасные деятели нашего театра. И пожелаю сегодня всем только успеха! Главное в нашем деле — это талант!"

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Артисты Елизавета Боярская и Игорь Черневич стали лучшим актерским дуэтом театральной премии "Золотая маска" за роли в спектакле "Чайка" Льва Додина в Малом драматическом театре — Театре Европы

Актриса Елизавета Боярская, получившая совместно с актером Игорем Черневичем специальную премию жюри за лучший актерский дуэт в спектакле Театра Европы Чайка, на церемонии вручения ХХХ Российской национальной театральной премии Золотая Маска в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве

Артисты Елизавета Боярская и Игорь Черневич стали лучшим актерским дуэтом театральной премии "Золотая маска" за роли в спектакле "Чайка" Льва Додина в Малом драматическом театре — Театре Европы

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

В номинации "Лучший спектакль. Балет" премию присудили "Sextus Propertius", поставленному в театре "Урал Опера Балет" (Екатеринбург). Победители получили награду из рук сопредседателя Союза театральных деятелей России, художественного руководителя и генерального директора Мариинского театра, генерального директора Большого театра, народного артиста России Валерия Гергиева.

Генеральный директор Большого театра, дирижер Валерий Гергиев на церемонии вручения ХХХ Российской национальной театральной премии Золотая Маска в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве

В номинации "Лучший спектакль. Балет" премию присудили "Sextus Propertius", поставленному в театре "Урал Опера Балет" (Екатеринбург). Победители получили награду из рук сопредседателя Союза театральных деятелей России, художественного руководителя и генерального директора Мариинского театра, генерального директора Большого театра, народного артиста России Валерия Гергиева.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Актер Александр Харченко получил награду в номинации "Оперетта-мюзикл/Мужская роль" за роль отца Абеля в постановке "Сонная лощина" Пермского академического "Театра-Театра".

Актер Александр Харченко, получивший награду в номинации Оперетта - Мюзикл/Мужская роль за роль Отца Абеля в постановке Сонная лощина пермского театра Театр-Театр, на церемонии вручения ХХХ Российской национальной театральной премии Золотая Маска в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве

Актер Александр Харченко получил награду в номинации "Оперетта-мюзикл/Мужская роль" за роль отца Абеля в постановке "Сонная лощина" Пермского академического "Театра-Театра".

© РИА Новости / Алексей Никольский
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Актер Дилюс Хузяхметов получил награду за спектакль "Авиатор" Татарского государственного театра кукол "Экият".

Актер Дилюс Хузяхметов, получивший награду за спектакль Авиатор Татарского театра кукол Экият на церемонии вручения ХХХ Российской национальной театральной премии Золотая Маска в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве

Актер Дилюс Хузяхметов получил награду за спектакль "Авиатор" Татарского государственного театра кукол "Экият".

© РИА Новости / Алексей Никольский
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Режиссер Фарид Бикчантаев (слева) получил награду в номинации "Лучший драматический спектакль. Большая форма" (спектакль "Муть. Мухаджиры").

Режиссер Фарид Бикчантаев (слева), получивший награду в номинации Лучший драматический спектакль. Большая форма (спектакль Муть. Мухпджиры), на церемонии вручения ХХХ Российской национальной театральной премии Золотая Маска в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве

Режиссер Фарид Бикчантаев (слева) получил награду в номинации "Лучший драматический спектакль. Большая форма" (спектакль "Муть. Мухаджиры").

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

XXX церемония вручения театральной премии "Золотая маска" дала старт масштабному столичному проекту "Золотая маска. Послесловие". Он объединит более 30 столичных театров. С 25 июня по 1 июля жители и гости столицы смогут принять участие в серии мастер-классов и экскурсий по закулисью московских театров и посетить авторские театральные маршруты, которые пройдут с участием выдающихся деятелей культуры.

Церемония вручения ХХХ Российской национальной театральной премии Золотая Маска в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве

XXX церемония вручения театральной премии "Золотая маска" дала старт масштабному столичному проекту "Золотая маска. Послесловие". Он объединит более 30 столичных театров. С 25 июня по 1 июля жители и гости столицы смогут принять участие в серии мастер-классов и экскурсий по закулисью московских театров и посетить авторские театральные маршруты, которые пройдут с участием выдающихся деятелей культуры.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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