Машков, Гергиев, Боярская: кто еще был на "Золотой маске" в этом году

Церемония вручения ХХХ Российской национальной театральной премии "Золотая маска" прошла в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве.
Церемония вручения ХХХ Российской национальной театральной премии "Золотая маска" прошла в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве.
Перед вручением наград по Арбату прошла костюмированная колонна уличных театров: зрители увидели перформансы от уличных и цирковых артистов, живые статуи, ходулистов, средневековых шутов. Шествие завершилось у Театра имени Евгения Вахтангова.
Перед вручением наград по Арбату прошла костюмированная колонна уличных театров: зрители увидели перформансы от уличных и цирковых артистов, живые статуи, ходулистов, средневековых шутов. Шествие завершилось у Театра имени Евгения Вахтангова.
Открыли церемонию председатель Союза театральных деятелей России, президент премии и фестиваля "Золотая маска", народный артист России Владимир Машков и секретарь Союза театральных деятелей России, вице-президент премии и фестиваля "Золотая маска" Кирилл Крок.
Открыли церемонию председатель Союза театральных деятелей России, президент премии и фестиваля "Золотая маска", народный артист России Владимир Машков и секретарь Союза театральных деятелей России, вице-президент премии и фестиваля "Золотая маска" Кирилл Крок.
Кирилл Крок напомнил, что премия "Золотая маска" 30 лет назад зародилась именно в Театре имени Евгения Вахтангова: "И я уверен, что в зале Театра Вахтангова собрались самые талантливые, самые прекрасные деятели нашего театра. И пожелаю сегодня всем только успеха! Главное в нашем деле — это талант!"
Кирилл Крок напомнил, что премия "Золотая маска" 30 лет назад зародилась именно в Театре имени Евгения Вахтангова: "И я уверен, что в зале Театра Вахтангова собрались самые талантливые, самые прекрасные деятели нашего театра. И пожелаю сегодня всем только успеха! Главное в нашем деле — это талант!"
Артисты Елизавета Боярская и Игорь Черневич стали лучшим актерским дуэтом театральной премии "Золотая маска" за роли в спектакле "Чайка" Льва Додина в Малом драматическом театре — Театре Европы
Артисты Елизавета Боярская и Игорь Черневич стали лучшим актерским дуэтом театральной премии "Золотая маска" за роли в спектакле "Чайка" Льва Додина в Малом драматическом театре — Театре Европы
В номинации "Лучший спектакль. Балет" премию присудили "Sextus Propertius", поставленному в театре "Урал Опера Балет" (Екатеринбург). Победители получили награду из рук сопредседателя Союза театральных деятелей России, художественного руководителя и генерального директора Мариинского театра, генерального директора Большого театра, народного артиста России Валерия Гергиева.
В номинации "Лучший спектакль. Балет" премию присудили "Sextus Propertius", поставленному в театре "Урал Опера Балет" (Екатеринбург). Победители получили награду из рук сопредседателя Союза театральных деятелей России, художественного руководителя и генерального директора Мариинского театра, генерального директора Большого театра, народного артиста России Валерия Гергиева.
Актер Александр Харченко получил награду в номинации "Оперетта-мюзикл/Мужская роль" за роль отца Абеля в постановке "Сонная лощина" Пермского академического "Театра-Театра".
Актер Александр Харченко получил награду в номинации "Оперетта-мюзикл/Мужская роль" за роль отца Абеля в постановке "Сонная лощина" Пермского академического "Театра-Театра".
Актер Дилюс Хузяхметов получил награду за спектакль "Авиатор" Татарского государственного театра кукол "Экият".
Актер Дилюс Хузяхметов получил награду за спектакль "Авиатор" Татарского государственного театра кукол "Экият".
Режиссер Фарид Бикчантаев (слева) получил награду в номинации "Лучший драматический спектакль. Большая форма" (спектакль "Муть. Мухаджиры").
Режиссер Фарид Бикчантаев (слева) получил награду в номинации "Лучший драматический спектакль. Большая форма" (спектакль "Муть. Мухаджиры").
XXX церемония вручения театральной премии "Золотая маска" дала старт масштабному столичному проекту "Золотая маска. Послесловие". Он объединит более 30 столичных театров. С 25 июня по 1 июля жители и гости столицы смогут принять участие в серии мастер-классов и экскурсий по закулисью московских театров и посетить авторские театральные маршруты, которые пройдут с участием выдающихся деятелей культуры.
XXX церемония вручения театральной премии "Золотая маска" дала старт масштабному столичному проекту "Золотая маска. Послесловие". Он объединит более 30 столичных театров. С 25 июня по 1 июля жители и гости столицы смогут принять участие в серии мастер-классов и экскурсий по закулисью московских театров и посетить авторские театральные маршруты, которые пройдут с участием выдающихся деятелей культуры.