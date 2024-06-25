https://ria.ru/20240625/pomosch-1955245781.html

Квадрокоптеры и автомобили отправили из Марий Эл в зону СВО

Квадрокоптеры и автомобили отправили из Марий Эл в зону СВО - РИА Новости, 25.06.2024

Квадрокоптеры и автомобили отправили из Марий Эл в зону СВО

Квадрокоптеры, автомобили и другой гуманитарный груз отправили участникам специальной военной операции из Марий Эл, сообщила пресс-служба главы республики. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T10:30

2024-06-25T10:30

2024-06-25T10:30

надежные люди

республика марий эл

сво

гуманитарная помощь

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн — РИА Новости. Квадрокоптеры, автомобили и другой гуманитарный груз отправили участникам специальной военной операции из Марий Эл, сообщила пресс-служба главы республики. "Девять квадрокоптеров, 6 машин и прицеп, монокуляторы и средства радиоэлектронной борьбы, сетка рабица и теплоизоляционный материал, инструменты и генераторы разной мощности, масла и колеса, продукты питания, аптечки, средства гигиены, нательное белье, маскировочные сети и пленка, poverbank, газовые баллоны, детские письма и медали от главы Марий Эл, православные календари и иконки были отправлены нашим бойцам", - говорится в сообщении. Отмечается, что все самое необходимое собрали, исходя из потребности и нужд военнослужащих. "Цель одна – поддержать военнослужащих и добровольцев специальной военной операции. Тех, кто сейчас находится на передовой", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20240624/pomosch-1955057298.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика марий эл, сво, гуманитарная помощь