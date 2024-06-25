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Квадрокоптеры и автомобили отправили из Марий Эл в зону СВО - РИА Новости, 25.06.2024
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10:30 25.06.2024
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Квадрокоптеры и автомобили отправили из Марий Эл в зону СВО
Квадрокоптеры и автомобили отправили из Марий Эл в зону СВО - РИА Новости, 25.06.2024
Квадрокоптеры и автомобили отправили из Марий Эл в зону СВО
Квадрокоптеры, автомобили и другой гуманитарный груз отправили участникам специальной военной операции из Марий Эл, сообщила пресс-служба главы республики. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T10:30
2024-06-25T10:30
надежные люди
республика марий эл
сво
гуманитарная помощь
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн — РИА Новости. Квадрокоптеры, автомобили и другой гуманитарный груз отправили участникам специальной военной операции из Марий Эл, сообщила пресс-служба главы республики. "Девять квадрокоптеров, 6 машин и прицеп, монокуляторы и средства радиоэлектронной борьбы, сетка рабица и теплоизоляционный материал, инструменты и генераторы разной мощности, масла и колеса, продукты питания, аптечки, средства гигиены, нательное белье, маскировочные сети и пленка, poverbank, газовые баллоны, детские письма и медали от главы Марий Эл, православные календари и иконки были отправлены нашим бойцам", - говорится в сообщении. Отмечается, что все самое необходимое собрали, исходя из потребности и нужд военнослужащих. "Цель одна – поддержать военнослужащих и добровольцев специальной военной операции. Тех, кто сейчас находится на передовой", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20240624/pomosch-1955057298.html
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республика марий эл, сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Республика Марий Эл, СВО, Гуманитарная помощь

Квадрокоптеры и автомобили отправили из Марий Эл в зону СВО

© Фото : Правительство Республики Марий ЭлКвадрокоптеры и автомобили отправили из Марий Эл в зону СВО
Квадрокоптеры и автомобили отправили из Марий Эл в зону СВО - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : Правительство Республики Марий Эл
Квадрокоптеры и автомобили отправили из Марий Эл в зону СВО
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн — РИА Новости. Квадрокоптеры, автомобили и другой гуманитарный груз отправили участникам специальной военной операции из Марий Эл, сообщила пресс-служба главы республики.
"Девять квадрокоптеров, 6 машин и прицеп, монокуляторы и средства радиоэлектронной борьбы, сетка рабица и теплоизоляционный материал, инструменты и генераторы разной мощности, масла и колеса, продукты питания, аптечки, средства гигиены, нательное белье, маскировочные сети и пленка, poverbank, газовые баллоны, детские письма и медали от главы Марий Эл, православные календари и иконки были отправлены нашим бойцам", - говорится в сообщении.
Гуманитарная помощь (вода, предметы быта, дизельные генераторы, автомобили)
Владелец компании в Сочи отправил бойцам 150 тонн воды с начала СВО
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Отмечается, что все самое необходимое собрали, исходя из потребности и нужд военнослужащих. "Цель одна – поддержать военнослужащих и добровольцев специальной военной операции. Тех, кто сейчас находится на передовой", - подчеркивается в сообщении.
 
Надежные людиРеспублика Марий ЭлСВОГуманитарная помощь
 
 
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