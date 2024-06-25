https://ria.ru/20240625/pomosch-1955245781.html
Квадрокоптеры и автомобили отправили из Марий Эл в зону СВО
Квадрокоптеры и автомобили отправили из Марий Эл в зону СВО - РИА Новости, 25.06.2024
Квадрокоптеры и автомобили отправили из Марий Эл в зону СВО
Квадрокоптеры, автомобили и другой гуманитарный груз отправили участникам специальной военной операции из Марий Эл, сообщила пресс-служба главы республики. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T10:30
2024-06-25T10:30
2024-06-25T10:30
надежные люди
республика марий эл
сво
гуманитарная помощь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955245999_0:18:900:524_1920x0_80_0_0_e3c9e5849af1ed840f484f994cc0c670.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн — РИА Новости. Квадрокоптеры, автомобили и другой гуманитарный груз отправили участникам специальной военной операции из Марий Эл, сообщила пресс-служба главы республики. "Девять квадрокоптеров, 6 машин и прицеп, монокуляторы и средства радиоэлектронной борьбы, сетка рабица и теплоизоляционный материал, инструменты и генераторы разной мощности, масла и колеса, продукты питания, аптечки, средства гигиены, нательное белье, маскировочные сети и пленка, poverbank, газовые баллоны, детские письма и медали от главы Марий Эл, православные календари и иконки были отправлены нашим бойцам", - говорится в сообщении. Отмечается, что все самое необходимое собрали, исходя из потребности и нужд военнослужащих. "Цель одна – поддержать военнослужащих и добровольцев специальной военной операции. Тех, кто сейчас находится на передовой", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20240624/pomosch-1955057298.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955245999_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_6a1a253416f1f3b2a35a3996a62b4a6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика марий эл, сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Республика Марий Эл, СВО, Гуманитарная помощь
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн — РИА Новости. Квадрокоптеры, автомобили и другой гуманитарный груз отправили участникам специальной военной операции из Марий Эл, сообщила пресс-служба главы республики.
"Девять квадрокоптеров, 6 машин и прицеп, монокуляторы и средства радиоэлектронной борьбы, сетка рабица и теплоизоляционный материал, инструменты и генераторы разной мощности, масла и колеса, продукты питания, аптечки, средства гигиены, нательное белье, маскировочные сети и пленка, poverbank, газовые баллоны, детские письма и медали от главы Марий Эл, православные календари и иконки были отправлены нашим бойцам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все самое необходимое собрали, исходя из потребности и нужд военнослужащих. "Цель одна – поддержать военнослужащих и добровольцев специальной военной операции. Тех, кто сейчас находится на передовой", - подчеркивается в сообщении.