https://ria.ru/20240625/pomosch-1955221960.html

ХАМАС не просит у России военной помощи, заявил замглавы политбюро движения

ХАМАС не просит у России военной помощи, заявил замглавы политбюро движения - РИА Новости, 25.06.2024

ХАМАС не просит у России военной помощи, заявил замглавы политбюро движения

Палестинское движение ХАМАС не просит у России военной помощи, заявил РИА Новости замглавы политбюро движения Муса Абу Марзук. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T07:27

2024-06-25T07:27

2024-06-25T07:27

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС не просит у России военной помощи, заявил РИА Новости замглавы политбюро движения Муса Абу Марзук. Марзук ранее прибыл в Россию для встреч в российском министерстве иностранных дел. По его словам, он провел переговоры с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым. Встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, по его словам, не запланировано. "Нет, мы не просили военную помощь. Война идет в Газе, Газа производит свое вооружение для ближнего боя, и пока мы считаем, что можем обходиться своими силами для такого рода боевых действий", - сказал Марзук. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240624/konflikt-1955175652.html

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израиль

рафах (провинция)

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Максим Горбачев

в мире, россия, израиль, рафах (провинция), хамас