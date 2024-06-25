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ХАМАС не просит у России военной помощи, заявил замглавы политбюро движения - РИА Новости, 25.06.2024
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07:27 25.06.2024
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ХАМАС не просит у России военной помощи, заявил замглавы политбюро движения
ХАМАС не просит у России военной помощи, заявил замглавы политбюро движения - РИА Новости, 25.06.2024
ХАМАС не просит у России военной помощи, заявил замглавы политбюро движения
Палестинское движение ХАМАС не просит у России военной помощи, заявил РИА Новости замглавы политбюро движения Муса Абу Марзук. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T07:27
2024-06-25T07:27
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС не просит у России военной помощи, заявил РИА Новости замглавы политбюро движения Муса Абу Марзук. Марзук ранее прибыл в Россию для встреч в российском министерстве иностранных дел. По его словам, он провел переговоры с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым. Встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, по его словам, не запланировано. "Нет, мы не просили военную помощь. Война идет в Газе, Газа производит свое вооружение для ближнего боя, и пока мы считаем, что можем обходиться своими силами для такого рода боевых действий", - сказал Марзук. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240624/konflikt-1955175652.html
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в мире, россия, израиль, рафах (провинция), хамас
В мире, Россия, Израиль, Рафах (провинция), ХАМАС
ХАМАС не просит у России военной помощи, заявил замглавы политбюро движения

Муса Абу Марзук: Газа производит свое вооружение для ближнего боя

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС не просит у России военной помощи, заявил РИА Новости замглавы политбюро движения Муса Абу Марзук.
Марзук ранее прибыл в Россию для встреч в российском министерстве иностранных дел. По его словам, он провел переговоры с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым. Встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, по его словам, не запланировано.
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"Нет, мы не просили военную помощь. Война идет в Газе, Газа производит свое вооружение для ближнего боя, и пока мы считаем, что можем обходиться своими силами для такого рода боевых действий", - сказал Марзук.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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