ХАМАС не просит у России военной помощи, заявил замглавы политбюро движения
Муса Абу Марзук: Газа производит свое вооружение для ближнего боя
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС не просит у России военной помощи, заявил РИА Новости замглавы политбюро движения Муса Абу Марзук.
Марзук ранее прибыл в Россию для встреч в российском министерстве иностранных дел. По его словам, он провел переговоры с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым. Встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, по его словам, не запланировано.
"Нет, мы не просили военную помощь. Война идет в Газе, Газа производит свое вооружение для ближнего боя, и пока мы считаем, что можем обходиться своими силами для такого рода боевых действий", - сказал Марзук.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.