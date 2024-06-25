https://ria.ru/20240625/polsha-1955349898.html

Польша усилила охрану границы с Белоруссией военной жандармерией

Польша усилила охрану границы с Белоруссией военной жандармерией - РИА Новости, 25.06.2024

Польша усилила охрану границы с Белоруссией военной жандармерией

Польша усилила охрану границы с Белоруссией военной жандармерией, сообщает жандармерия в своем аккаунте на платформе Х. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T14:56

2024-06-25T14:56

2024-06-25T14:56

в мире

белоруссия

польша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951013750_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0ac8e1d4d8fbad68f90bfa1848fd1dbd.jpg

ВАРШАВА, 25 июн - РИА Новости. Польша усилила охрану границы с Белоруссией военной жандармерией, сообщает жандармерия в своем аккаунте на платформе Х. "Солдаты военной жандармерии начали службу на польско-белорусской границе", - говорится в сообщении. Жандармы будут заниматься "патрулированием, контролем поведения толпы", а также обучением сотрудников других служб, охраняющих границу, пояснили в жандармерии. Кроме пограничников и солдат военной жандармерии охраной границы с Белоруссией также занимаются несколько тысяч солдат Войска польского и полиции. В последнее время польские пограничники почти ежедневно сообщают об агрессивном поведении мигрантов, находящихся за стальным заграждением на границе с Белоруссией. Чаще всего речь идет о метании камней и веток в сторону польских силовиков. Ежедневно заграждение пытаются штурмовать в среднем около 200 человек. В начале июня один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата, который через несколько дней скончался.

https://ria.ru/20240618/polsha-1953653584.html

https://ria.ru/20240622/sikorskiy-1954790926.html

белоруссия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, польша