https://ria.ru/20240625/polsha-1955349898.html
Польша усилила охрану границы с Белоруссией военной жандармерией
Польша усилила охрану границы с Белоруссией военной жандармерией - РИА Новости, 25.06.2024
Польша усилила охрану границы с Белоруссией военной жандармерией
Польша усилила охрану границы с Белоруссией военной жандармерией, сообщает жандармерия в своем аккаунте на платформе Х. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T14:56
2024-06-25T14:56
2024-06-25T14:56
в мире
белоруссия
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951013750_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0ac8e1d4d8fbad68f90bfa1848fd1dbd.jpg
ВАРШАВА, 25 июн - РИА Новости. Польша усилила охрану границы с Белоруссией военной жандармерией, сообщает жандармерия в своем аккаунте на платформе Х. "Солдаты военной жандармерии начали службу на польско-белорусской границе", - говорится в сообщении. Жандармы будут заниматься "патрулированием, контролем поведения толпы", а также обучением сотрудников других служб, охраняющих границу, пояснили в жандармерии. Кроме пограничников и солдат военной жандармерии охраной границы с Белоруссией также занимаются несколько тысяч солдат Войска польского и полиции. В последнее время польские пограничники почти ежедневно сообщают об агрессивном поведении мигрантов, находящихся за стальным заграждением на границе с Белоруссией. Чаще всего речь идет о метании камней и веток в сторону польских силовиков. Ежедневно заграждение пытаются штурмовать в среднем около 200 человек. В начале июня один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата, который через несколько дней скончался.
https://ria.ru/20240618/polsha-1953653584.html
https://ria.ru/20240622/sikorskiy-1954790926.html
белоруссия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951013750_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5cb872f0f57d66d5723e0a702a2a2478.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, польша
В мире, Белоруссия, Польша
Польша усилила охрану границы с Белоруссией военной жандармерией
Польша направила солдат военной жандармерии на охрану границы с Белоруссией
ВАРШАВА, 25 июн - РИА Новости. Польша усилила охрану границы с Белоруссией военной жандармерией, сообщает жандармерия в своем аккаунте на платформе Х.
"Солдаты военной жандармерии начали службу на польско-белорусской границе", - говорится в сообщении.
Жандармы будут заниматься "патрулированием, контролем поведения толпы", а также обучением сотрудников других служб, охраняющих границу, пояснили в жандармерии.
Кроме пограничников и солдат военной жандармерии охраной границы с Белоруссией также занимаются несколько тысяч солдат Войска польского и полиции.
В последнее время польские пограничники почти ежедневно сообщают об агрессивном поведении мигрантов, находящихся за стальным заграждением на границе с Белоруссией. Чаще всего речь идет о метании камней и веток в сторону польских силовиков. Ежедневно заграждение пытаются штурмовать в среднем около 200 человек. В начале июня один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата, который через несколько дней скончался.