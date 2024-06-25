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Польша усилила охрану границы с Белоруссией военной жандармерией - РИА Новости, 25.06.2024
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14:56 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/polsha-1955349898.html
Польша усилила охрану границы с Белоруссией военной жандармерией
Польша усилила охрану границы с Белоруссией военной жандармерией - РИА Новости, 25.06.2024
Польша усилила охрану границы с Белоруссией военной жандармерией
Польша усилила охрану границы с Белоруссией военной жандармерией, сообщает жандармерия в своем аккаунте на платформе Х. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T14:56
2024-06-25T14:56
в мире
белоруссия
польша
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ВАРШАВА, 25 июн - РИА Новости. Польша усилила охрану границы с Белоруссией военной жандармерией, сообщает жандармерия в своем аккаунте на платформе Х. "Солдаты военной жандармерии начали службу на польско-белорусской границе", - говорится в сообщении. Жандармы будут заниматься "патрулированием, контролем поведения толпы", а также обучением сотрудников других служб, охраняющих границу, пояснили в жандармерии. Кроме пограничников и солдат военной жандармерии охраной границы с Белоруссией также занимаются несколько тысяч солдат Войска польского и полиции. В последнее время польские пограничники почти ежедневно сообщают об агрессивном поведении мигрантов, находящихся за стальным заграждением на границе с Белоруссией. Чаще всего речь идет о метании камней и веток в сторону польских силовиков. Ежедневно заграждение пытаются штурмовать в среднем около 200 человек. В начале июня один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата, который через несколько дней скончался.
https://ria.ru/20240618/polsha-1953653584.html
https://ria.ru/20240622/sikorskiy-1954790926.html
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в мире, белоруссия, польша
В мире, Белоруссия, Польша
Польша усилила охрану границы с Белоруссией военной жандармерией

Польша направила солдат военной жандармерии на охрану границы с Белоруссией

© AP Photo / Czarek SokolowskiПольский военный на границе с Белоруссией
Польский военный на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польский военный на границе с Белоруссией. Архивное фото
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ВАРШАВА, 25 июн - РИА Новости. Польша усилила охрану границы с Белоруссией военной жандармерией, сообщает жандармерия в своем аккаунте на платформе Х.
"Солдаты военной жандармерии начали службу на польско-белорусской границе", - говорится в сообщении.
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Жандармы будут заниматься "патрулированием, контролем поведения толпы", а также обучением сотрудников других служб, охраняющих границу, пояснили в жандармерии.
Кроме пограничников и солдат военной жандармерии охраной границы с Белоруссией также занимаются несколько тысяч солдат Войска польского и полиции.
В последнее время польские пограничники почти ежедневно сообщают об агрессивном поведении мигрантов, находящихся за стальным заграждением на границе с Белоруссией. Чаще всего речь идет о метании камней и веток в сторону польских силовиков. Ежедневно заграждение пытаются штурмовать в среднем около 200 человек. В начале июня один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата, который через несколько дней скончался.
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