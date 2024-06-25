https://ria.ru/20240625/politseyskiy-1955198284.html

В МВД Дагестана рассказали о храбрости убитого боевиками сотрудника

В МВД Дагестана рассказали о храбрости убитого боевиками сотрудника - РИА Новости, 25.06.2024

В МВД Дагестана рассказали о храбрости убитого боевиками сотрудника

Полицейский, погибший в Махачкале в ходе контртеррористической операции, перед гибелью отказался от предложения местного жителя укрыться в его доме, опасаясь... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T00:35

2024-06-25T00:35

2024-06-25T01:15

происшествия

махачкала

дербент

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Полицейский, погибший в Махачкале в ходе контртеррористической операции, перед гибелью отказался от предложения местного жителя укрыться в его доме, опасаясь навлечь на горожанина гнев боевиков, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева. Погибший являлся сержантом полиции, инспектором ДПС Хабибом Алиевым, ему было 24 года. "Сотрудник не вошел в распахнутую мужчиной дверь и не принял его предложения укрыться в доме, опасаясь навлечь на мирного горожанина гнев боевиков", – рассказала Гариева. По ее словам, последними словами Алиева были: "Нет. Меня все равно убьют, а ты зайди в дом, закройся и спрячься!". В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240624/dagestan-1954982136.html

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происшествия, махачкала, дербент, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)