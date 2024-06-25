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В МВД Дагестана рассказали о храбрости убитого боевиками сотрудника - РИА Новости, 25.06.2024
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00:35 25.06.2024 (обновлено: 01:15 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/politseyskiy-1955198284.html
В МВД Дагестана рассказали о храбрости убитого боевиками сотрудника
В МВД Дагестана рассказали о храбрости убитого боевиками сотрудника - РИА Новости, 25.06.2024
В МВД Дагестана рассказали о храбрости убитого боевиками сотрудника
Полицейский, погибший в Махачкале в ходе контртеррористической операции, перед гибелью отказался от предложения местного жителя укрыться в его доме, опасаясь... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T00:35
2024-06-25T01:15
происшествия
махачкала
дербент
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Полицейский, погибший в Махачкале в ходе контртеррористической операции, перед гибелью отказался от предложения местного жителя укрыться в его доме, опасаясь навлечь на горожанина гнев боевиков, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева. Погибший являлся сержантом полиции, инспектором ДПС Хабибом Алиевым, ему было 24 года. "Сотрудник не вошел в распахнутую мужчиной дверь и не принял его предложения укрыться в доме, опасаясь навлечь на мирного горожанина гнев боевиков", – рассказала Гариева. По ее словам, последними словами Алиева были: "Нет. Меня все равно убьют, а ты зайди в дом, закройся и спрячься!". В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
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происшествия, махачкала, дербент, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Махачкала, Дербент, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В МВД Дагестана рассказали о храбрости убитого боевиками сотрудника

Погибший в Махачкале полицейский отказался от предложения укрыться в жилом доме

© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанкПоврежденный автомобиль ДПС в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
Поврежденный автомобиль ДПС в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
Поврежденный автомобиль ДПС в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Полицейский, погибший в Махачкале в ходе контртеррористической операции, перед гибелью отказался от предложения местного жителя укрыться в его доме, опасаясь навлечь на горожанина гнев боевиков, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева.
Погибший являлся сержантом полиции, инспектором ДПС Хабибом Алиевым, ему было 24 года.
"Сотрудник не вошел в распахнутую мужчиной дверь и не принял его предложения укрыться в доме, опасаясь навлечь на мирного горожанина гнев боевиков", – рассказала Гариева.
По ее словам, последними словами Алиева были: "Нет. Меня все равно убьют, а ты зайди в дом, закройся и спрячься!".
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
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ПроисшествияМахачкалаДербентВооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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