https://ria.ru/20240625/podzhog-1955449191.html

Пытавшийся поджечь дом журналистов РИА Новости в ФРГ запутался в показаниях

Пытавшийся поджечь дом журналистов РИА Новости в ФРГ запутался в показаниях - РИА Новости, 25.06.2024

Пытавшийся поджечь дом журналистов РИА Новости в ФРГ запутался в показаниях

Подсудимый в деле о попытке поджога дома журналистов РИА Новости в Берлине Дмитрий Баграш в последнем слове не признал свою вину, выступив с несколькими... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T21:35

2024-06-25T21:35

2024-06-25T21:35

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БЕРЛИН, 25 июн - РИА Новости. Подсудимый в деле о попытке поджога дома журналистов РИА Новости в Берлине Дмитрий Баграш в последнем слове не признал свою вину, выступив с несколькими противоречащими друг другу утверждениями, ему грозит пять лет и шесть месяцев заключения, сообщает побывавший в суде корреспондент РИА Новости. В этот вторник в уголовном суде в берлинском районе Тиргартен прошло одно из последних слушаний по делу о попытке поджога дома в Берлине, в ходе которого слово дали подсудимому. Обвиняемый был задержан 14 декабря 2022 года и с тех пор находится под стражей. Россиянин Дмитрий Баграш обвиняется в том, что между 30 марта 2022 года и 6 мая 2022 года самостоятельно, без помощи третьих лиц, собрал самодельное зажигательное устройство и затем сам или при помощи третьих лиц разместил его на территории жилого дома в Берлине. Позднее устройство было найдено жителем дома и обезврежено специалистами. В своей речи Баграш признал, что до обнаружения самодельного зажигательного устройства несколько раз подъезжал к зданию на своем авто для сбора информации о жителях дома с целью дальнейшего обнародования в СМИ и соцсетях их личных данных. Также Баграш рассказал, что намеревался установить скрытые камеры. Свое поведение подсудимый объяснил личными убеждениями и деятельностью в области политического активизма, желанием помешать работе российских СМИ в Германии. В то же время обвиняемый выразил противоречащую своим предыдущим высказываниям мысль: отрицая свою причастность к размещению устройства, он напомнил, что немецкое правительство и так запретило российское иновещание в ФРГ, а находившаяся в здании редакция (Sputnik, агентство медиагруппы "Россия сегодня" - ред.) уже прекратила свою работу, следовательно, у него не могло быть мотива навредить проживающим в доме людям. В качестве аргумента в пользу своей невиновности Баграш заявил также, что, будь он злоумышленником, он избегал бы появления возле дома. Подсудимый напомнил о своем инженерном образовании и опыте сбора блоков управления двигателей внутреннего сгорания. Как утверждает Баграш, найденное на месте преступления устройство якобы было "кустарного производства" и в условиях хранения в световой шахте подвала сработать не могло, что говорит о низкой квалификации злоумышленника. Будь оно собрано им самим, всё сложилось бы иначе, добавил подсудимый. Согласно предоставленному РИА Новости пресс-службой суда расписанию, вынесение приговора состоится, предположительно, 8 июля. Изначально предполагалось, что слушания будут проходить до 15 декабря 2023 года включительно. Ранее защита Баграша рядом запросов неоднократно задерживала вынесение приговора. Так, адвокаты пытались убедить сторону обвинения в том, что к попытке поджога могла быть причастна супружеская чета с Украины, якобы проживавшая в квартире подсудимого. Кроме того, по запросу защиты спустя полтора года после первичного расследования была снова проведена работа на месте преступления с привлечением служебных собак - адвокаты заявляли, что не исключают причастности к сбору зажигательного устройства самих жителей дома. Также юристы неоднократно выражали гипотетическую возможность того, будто в деле Баграша могут быть замешаны спецслужбы РФ. По всем перечисленным пунктам следователям не удалось найти каких-либо подтверждений, а судья сделал защите выговор - потраченное время не будет засчитано в срок лишения свободы. Подсудимому по совокупности обвинений грозит пять лет и шесть месяцев - столько гособвинение запросило за попытку убийства, незаконное получении "коронавирусной помощи" и манипуляции с газо- и электроснабжением на съемной квартире. Не лучшим образом на суд повлиял и тот факт, что россиянин в ходе судебного процесса неуважительно общался с правоохранителями и пытался помешать работе прокурора, подговаривая своих посетителей в следственной тюрьме узнать адрес гособвинителя и завалить его почту обращениями по делу. Смягчающим обстоятельством суд признал экспертизу, согласно которой размещенное подсудимым зажигательное устройство не могло привести к воспламенению всего дома. В то же время доказанным было признано, что Баграш, имея подходящую инженерную специализацию, сам собрал и разместил устройство - его смартфон неоднократно был отмечен в районе места преступления, обнаружены следы его ДНК на заложенном устройстве. Баграш в прошлом неоднократно проводил антироссийские акции в Берлине. За два месяца до попытки поджога подозреваемый опубликовал в соцсетях адрес дома журналистов с призывом к "чеченским друзьям" запомнить "логово российской пропаганды".

https://ria.ru/20240109/zaderzhanie-1920209519.html

https://ria.ru/20240128/izvestiya-1923975444.html

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Нападение на дом в Берлине, где проживают журналисты РИА Новости На здание, где проживают журналисты РИА Новости в Берлине, совершено нападение, разбито окно, найдена канистра с проводами, передает корреспондент РИА Новости 2024-06-25T21:35 true PT0M20S

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берлин (город), германия, украина, в мире