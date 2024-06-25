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Около 5,5 тысячи жителей Подмосковья узнали о здоровье родных по номеру 122 - РИА Новости, 25.06.2024
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Новости Подмосковья
 
12:54 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/podmoskovt-1955299050.html
Около 5,5 тысячи жителей Подмосковья узнали о здоровье родных по номеру 122
Около 5,5 тысячи жителей Подмосковья узнали о здоровье родных по номеру 122 - РИА Новости, 25.06.2024
Около 5,5 тысячи жителей Подмосковья узнали о здоровье родных по номеру 122
Почти 5,5 тысячи человек позвонили по телефону 122, чтобы узнать о состоянии родственника, проходящего лечение в одной из больниц Подмосковья, сообщает... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T12:54
2024-06-25T12:54
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Почти 5,5 тысячи человек позвонили по телефону 122, чтобы узнать о состоянии родственника, проходящего лечение в одной из больниц Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Узнать состояние родственника, проходящего лечение в одной из наших больниц, можно оставив заявку по телефону 122. После этого сотрудник медучреждения или лечащий врач свяжется с заявителем и ответит на вопросы. На данный момент такой услугой воспользовались уже почти 5,5 тысячи человек", - сказал министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Получить информацию о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации в стационар. Проект запущен в 49 больницах, а также в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн.
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московская область (подмосковье), алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк

Около 5,5 тысячи жителей Подмосковья узнали о здоровье родных по номеру 122

© РИА Новости / Илона ГоловинаМобильный телефон
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Илона Головина
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Почти 5,5 тысячи человек позвонили по телефону 122, чтобы узнать о состоянии родственника, проходящего лечение в одной из больниц Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Узнать состояние родственника, проходящего лечение в одной из наших больниц, можно оставив заявку по телефону 122. После этого сотрудник медучреждения или лечащий врач свяжется с заявителем и ответит на вопросы. На данный момент такой услугой воспользовались уже почти 5,5 тысячи человек", - сказал министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
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Получить информацию о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации в стационар.
Проект запущен в 49 больницах, а также в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Алексей Сапанюк
 
 
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