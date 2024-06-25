https://ria.ru/20240625/podmoskovt-1955299050.html

Около 5,5 тысячи жителей Подмосковья узнали о здоровье родных по номеру 122

Около 5,5 тысячи жителей Подмосковья узнали о здоровье родных по номеру 122 - РИА Новости, 25.06.2024

Около 5,5 тысячи жителей Подмосковья узнали о здоровье родных по номеру 122

Почти 5,5 тысячи человек позвонили по телефону 122, чтобы узнать о состоянии родственника, проходящего лечение в одной из больниц Подмосковья, сообщает... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T12:54

2024-06-25T12:54

2024-06-25T12:54

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49793/02/497930201_0:22:400:247_1920x0_80_0_0_c09ac9ea7b351b4043e23edcd4c2481f.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Почти 5,5 тысячи человек позвонили по телефону 122, чтобы узнать о состоянии родственника, проходящего лечение в одной из больниц Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Узнать состояние родственника, проходящего лечение в одной из наших больниц, можно оставив заявку по телефону 122. После этого сотрудник медучреждения или лечащий врач свяжется с заявителем и ответит на вопросы. На данный момент такой услугой воспользовались уже почти 5,5 тысячи человек", - сказал министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Получить информацию о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации в стационар. Проект запущен в 49 больницах, а также в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн.

https://ria.ru/20240624/podmoskove-1955056607.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), алексей сапанюк