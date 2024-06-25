https://ria.ru/20240625/podmoskovt-1955299050.html
Около 5,5 тысячи жителей Подмосковья узнали о здоровье родных по номеру 122
Около 5,5 тысячи жителей Подмосковья узнали о здоровье родных по номеру 122 - РИА Новости, 25.06.2024
Около 5,5 тысячи жителей Подмосковья узнали о здоровье родных по номеру 122
Почти 5,5 тысячи человек позвонили по телефону 122, чтобы узнать о состоянии родственника, проходящего лечение в одной из больниц Подмосковья, сообщает... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T12:54
2024-06-25T12:54
2024-06-25T12:54
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Почти 5,5 тысячи человек позвонили по телефону 122, чтобы узнать о состоянии родственника, проходящего лечение в одной из больниц Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Узнать состояние родственника, проходящего лечение в одной из наших больниц, можно оставив заявку по телефону 122. После этого сотрудник медучреждения или лечащий врач свяжется с заявителем и ответит на вопросы. На данный момент такой услугой воспользовались уже почти 5,5 тысячи человек", - сказал министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Получить информацию о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации в стационар. Проект запущен в 49 больницах, а также в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн.
https://ria.ru/20240624/podmoskove-1955056607.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Почти 5,5 тысячи человек позвонили по телефону 122, чтобы узнать о состоянии родственника, проходящего лечение в одной из больниц Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Узнать состояние родственника, проходящего лечение в одной из наших больниц, можно оставив заявку по телефону 122. После этого сотрудник медучреждения или лечащий врач свяжется с заявителем и ответит на вопросы. На данный момент такой услугой воспользовались уже почти 5,5 тысячи человек", - сказал министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
Получить информацию о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации в стационар.
Проект запущен в 49 больницах, а также в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн.