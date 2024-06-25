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Из украинского плена вернули 90 российских военных - РИА Новости, 25.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:21 25.06.2024 (обновлено: 22:36 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/plennye-1955447044.html
Из украинского плена вернули 90 российских военных
Из украинского плена вернули 90 российских военных - РИА Новости, 25.06.2024
Из украинского плена вернули 90 российских военных
С подконтрольной киевскому режиму территории вернули 90 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность, сообщили в Министерстве обороны. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T21:21
2024-06-25T22:36
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
безопасность
москва
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. С подконтрольной киевскому режиму территории вернули 90 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность, сообщили в Министерстве обороны."Двадцать пятого июня в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 90 военнопленных ВСУ", — говорится в заявлении.Уточняется, что самолеты военно-транспортной авиации ВКС доставят россиян в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.Всем освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, подчеркнули в ведомстве.Там также указали, что ОАЭ оказали посредничество гуманитарного характера для возвращения российских бойцов.Предыдущий обмен военнопленными состоялся 31 мая. Тогда с украинской территории вернули 75 солдат. Взамен Киеву передали такое же количество человек.
https://ria.ru/20240625/mobilizovannyy-1955222795.html
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россия, украина, киев, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, безопасность, москва, оаэ
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Безопасность, Москва, ОАЭ
Из украинского плена вернули 90 российских военных

Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 90 российских военных

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкАвтобусы с российскими военнослужащими, возвращенными из плена
Автобусы с российскими военнослужащими, возвращенными из плена - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Автобусы с российскими военнослужащими, возвращенными из плена. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. С подконтрольной киевскому режиму территории вернули 90 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность, сообщили в Министерстве обороны.
"Двадцать пятого июня в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 90 военнопленных ВСУ", — говорится в заявлении.
Уточняется, что самолеты военно-транспортной авиации ВКС доставят россиян в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.
Всем освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, подчеркнули в ведомстве.
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Там также указали, что ОАЭ оказали посредничество гуманитарного характера для возвращения российских бойцов.
Предыдущий обмен военнопленными состоялся 31 мая. Тогда с украинской территории вернули 75 солдат. Взамен Киеву передали такое же количество человек.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииБезопасностьМоскваОАЭ
 
 
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