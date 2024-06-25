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Из украинского плена вернули 90 российских военных
Из украинского плена вернули 90 российских военных - РИА Новости, 25.06.2024
Из украинского плена вернули 90 российских военных
С подконтрольной киевскому режиму территории вернули 90 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность, сообщили в Министерстве обороны. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T21:21
2024-06-25T21:21
2024-06-25T22:36
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. С подконтрольной киевскому режиму территории вернули 90 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность, сообщили в Министерстве обороны."Двадцать пятого июня в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 90 военнопленных ВСУ", — говорится в заявлении.Уточняется, что самолеты военно-транспортной авиации ВКС доставят россиян в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.Всем освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, подчеркнули в ведомстве.Там также указали, что ОАЭ оказали посредничество гуманитарного характера для возвращения российских бойцов.Предыдущий обмен военнопленными состоялся 31 мая. Тогда с украинской территории вернули 75 солдат. Взамен Киеву передали такое же количество человек.
https://ria.ru/20240625/mobilizovannyy-1955222795.html
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Из украинского плена вернули 90 российских военных
Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 90 российских военных