https://ria.ru/20240625/plennye-1955306398.html

На Украине знали о готовящемся обмене пленными 24 января, сообщил СК

На Украине знали о готовящемся обмене пленными 24 января, сообщил СК - РИА Новости, 25.06.2024

На Украине знали о готовящемся обмене пленными 24 января, сообщил СК

На Украине знали о готовившемся обмене пленными, но все равно отдали приказ сбить российский Ил-76, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T13:21

2024-06-25T13:21

2024-06-25T13:25

специальная военная операция на украине

украина

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

россия

светлана петренко

происшествия

ил-76

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. На Украине знали о готовившемся обмене пленными, но все равно отдали приказ сбить российский Ил-76, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.По данным СК, 24 января 2024 года по результатам договоренностей с украинской стороной был запланирован обмен военнопленными на границе Белгородской и Сумской областей."Руководство ГУР и ВСУ достоверно знало об этом, тем не менее был отдан приказ об уничтожении самолета, перевозившего 65 граждан Украины", - подчеркнула Петренко.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

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Кирилл Волков

украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, россия, светлана петренко, происшествия, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области