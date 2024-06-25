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На Украине знали о готовящемся обмене пленными 24 января, сообщил СК - РИА Новости, 25.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:21 25.06.2024 (обновлено: 13:25 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/plennye-1955306398.html
На Украине знали о готовящемся обмене пленными 24 января, сообщил СК
На Украине знали о готовящемся обмене пленными 24 января, сообщил СК - РИА Новости, 25.06.2024
На Украине знали о готовящемся обмене пленными 24 января, сообщил СК
На Украине знали о готовившемся обмене пленными, но все равно отдали приказ сбить российский Ил-76, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T13:21
2024-06-25T13:25
специальная военная операция на украине
украина
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
россия
светлана петренко
происшествия
ил-76
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. На Украине знали о готовившемся обмене пленными, но все равно отдали приказ сбить российский Ил-76, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.По данным СК, 24 января 2024 года по результатам договоренностей с украинской стороной был запланирован обмен военнопленными на границе Белгородской и Сумской областей."Руководство ГУР и ВСУ достоверно знало об этом, тем не менее был отдан приказ об уничтожении самолета, перевозившего 65 граждан Украины", - подчеркнула Петренко.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
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украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, россия, светлана петренко, происшествия, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области
Специальная военная операция на Украине, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Россия, Светлана Петренко, Происшествия, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области
На Украине знали о готовящемся обмене пленными 24 января, сообщил СК

СК: на Украине знали о готовящемся обмене пленными, но приказали сбить Ил-76

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкОбломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / СК РФ
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Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. На Украине знали о готовившемся обмене пленными, но все равно отдали приказ сбить российский Ил-76, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По данным СК, 24 января 2024 года по результатам договоренностей с украинской стороной был запланирован обмен военнопленными на границе Белгородской и Сумской областей.
"Руководство ГУР и ВСУ достоверно знало об этом, тем не менее был отдан приказ об уничтожении самолета, перевозившего 65 граждан Украины", - подчеркнула Петренко.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
24 января, 17:35
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныРоссияСветлана ПетренкоПроисшествияИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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