https://ria.ru/20240625/plennye-1955306398.html
На Украине знали о готовящемся обмене пленными 24 января, сообщил СК
На Украине знали о готовящемся обмене пленными 24 января, сообщил СК - РИА Новости, 25.06.2024
На Украине знали о готовящемся обмене пленными 24 января, сообщил СК
На Украине знали о готовившемся обмене пленными, но все равно отдали приказ сбить российский Ил-76, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T13:21
2024-06-25T13:21
2024-06-25T13:25
специальная военная операция на украине
украина
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
россия
светлана петренко
происшествия
ил-76
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. На Украине знали о готовившемся обмене пленными, но все равно отдали приказ сбить российский Ил-76, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.По данным СК, 24 января 2024 года по результатам договоренностей с украинской стороной был запланирован обмен военнопленными на границе Белгородской и Сумской областей."Руководство ГУР и ВСУ достоверно знало об этом, тем не менее был отдан приказ об уничтожении самолета, перевозившего 65 граждан Украины", - подчеркнула Петренко.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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На Украине знали о готовящемся обмене пленными 24 января, сообщил СК
СК: на Украине знали о готовящемся обмене пленными, но приказали сбить Ил-76