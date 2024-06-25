https://ria.ru/20240625/peskov-1955326134.html
Россия готова к диалогу по Украине без каких-либо условий, заявил Песков
Россия готова к диалогу по Украине без каких-либо условий, заявил Песков - РИА Новости, 25.06.2024
Россия готова к диалогу по Украине без каких-либо условий, заявил Песков
Никаких условий для диалога по Украине со стороны РФ нет, Москва готова к диалогу ровно настолько, насколько готовы ее визави, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T13:58
2024-06-25T13:58
2024-06-25T13:58
украина
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Никаких условий для диалога по Украине со стороны РФ нет, Москва готова к диалогу ровно настолько, насколько готовы ее визави, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент неоднократно заявлял, что мы готовы к диалогу в том объеме, в каком на это будут готовы наши визави, и никаких условий для этого не требуется", - сказал Песков журналистам относительно вопроса по диалогу по Украине.
https://ria.ru/20240618/ukraina-1953486761.html
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украина, россия, дмитрий песков
Украина, Россия, Дмитрий Песков
Россия готова к диалогу по Украине без каких-либо условий, заявил Песков
Песков: никаких условий для диалога по Украине со стороны России нет