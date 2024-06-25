https://ria.ru/20240625/peskov-1955321882.html

Оставшиеся в России западные банки выполняют важные функции, заявил Песков

Оставшиеся в России западные банки выполняют важные функции, заявил Песков - РИА Новости, 25.06.2024

Оставшиеся в России западные банки выполняют важные функции, заявил Песков

Оставшиеся в РФ западные банки выполняют важные функции в интересах зарубежных клиентов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T13:50

2024-06-25T13:50

2024-06-25T13:50

экономика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Оставшиеся в РФ западные банки выполняют важные функции в интересах зарубежных клиентов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Они выполнят достаточно важные функции по переводу средств. Это причем не только в интересах наших клиентов этих банков, но и зарубежных. Вы не забывайте, что здесь работает очень много западного бизнеса в российской экономике, они продолжают здесь работать, у них здесь огромные многомиллиардные инвестиции и большинство компаний не ушли, а продолжают работать на этом рынке, вот в чем дело", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какое значение имеют для России западные банки и насколько необходимо, чтобы западные банки сохранили свои позиции в РФ. Пресс-секретарь главы государства отметил, что, если эти банки прекратят свою деятельность, зарубежным компаниям будет нанесен ущерб так же, как и российским.

https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html

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экономика, россия, дмитрий песков