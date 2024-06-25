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Песков не стал комментировать освобождение Ассанжа - РИА Новости, 25.06.2024
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13:44 25.06.2024 (обновлено: 13:59 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/peskov-1955313849.html
Песков не стал комментировать освобождение Ассанжа
Песков не стал комментировать освобождение Ассанжа - РИА Новости, 25.06.2024
Песков не стал комментировать освобождение Ассанжа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать освобождение австралийского журналиста и основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа,... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T13:44
2024-06-25T13:59
россия
джулиан ассанж
дмитрий песков
wikileaks
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать освобождение австралийского журналиста и основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа, отметив, что пока не совсем понятно, о чем идет речь. "Я оставляю без комментариев, потому что мы не знаем, о чем идет речь, что за сделка, была ли она. Если она была, а скорее всего была, в чем она заключается. Давайте получим более подробную информацию, если она когда-то будет доступна", - сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за освобождением Ассанжа. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что, не владея всей информацией, "давать какие-то оценки, наверное, вряд ли было бы правильным".Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет, уже проведенных им за решеткой в Британии. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию. Супруга журналиста позднее заявила, что Ассанж станет свободным человеком после подписания договоренности в ходе слушания. Заседание суда по его делу состоится 26 июня в 9 утра по местному времени (2.00 мск) на острове Сайпан в Тихом океане. Остров является частью Северных Марианских островов, которые не входят в состав США, но являются их владением. Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт опубликовал 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
https://ria.ru/20240523/obmen-1947855828.html
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россия, джулиан ассанж, дмитрий песков, wikileaks
Россия, Джулиан Ассанж, Дмитрий Песков, WikiLeaks
Песков не стал комментировать освобождение Ассанжа

Песков об освобождении Ассанжа: мы не знаем, о чем идет речь

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать освобождение австралийского журналиста и основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа, отметив, что пока не совсем понятно, о чем идет речь.
«
"Я оставляю без комментариев, потому что мы не знаем, о чем идет речь, что за сделка, была ли она. Если она была, а скорее всего была, в чем она заключается. Давайте получим более подробную информацию, если она когда-то будет доступна", - сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за освобождением Ассанжа.
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Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что, не владея всей информацией, "давать какие-то оценки, наверное, вряд ли было бы правильным".
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет, уже проведенных им за решеткой в Британии. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию.
Супруга журналиста позднее заявила, что Ассанж станет свободным человеком после подписания договоренности в ходе слушания. Заседание суда по его делу состоится 26 июня в 9 утра по местному времени (2.00 мск) на острове Сайпан в Тихом океане. Остров является частью Северных Марианских островов, которые не входят в состав США, но являются их владением.
Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт опубликовал 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
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РоссияДжулиан АссанжДмитрий ПесковWikiLeaks
 
 
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