Песков не стал комментировать освобождение Ассанжа
Песков об освобождении Ассанжа: мы не знаем, о чем идет речь
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать освобождение австралийского журналиста и основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа, отметив, что пока не совсем понятно, о чем идет речь.
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"Я оставляю без комментариев, потому что мы не знаем, о чем идет речь, что за сделка, была ли она. Если она была, а скорее всего была, в чем она заключается. Давайте получим более подробную информацию, если она когда-то будет доступна", - сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за освобождением Ассанжа.
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что, не владея всей информацией, "давать какие-то оценки, наверное, вряд ли было бы правильным".
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет, уже проведенных им за решеткой в Британии. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию.
Супруга журналиста позднее заявила, что Ассанж станет свободным человеком после подписания договоренности в ходе слушания. Заседание суда по его делу состоится 26 июня в 9 утра по местному времени (2.00 мск) на острове Сайпан в Тихом океане. Остров является частью Северных Марианских островов, которые не входят в состав США, но являются их владением.
Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт опубликовал 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
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