https://ria.ru/20240625/pentagon-1955454306.html

Пентагон раскрыл детали разговора Белоусова и Остина

Пентагон раскрыл детали разговора Белоусова и Остина - РИА Новости, 25.06.2024

Пентагон раскрыл детали разговора Белоусова и Остина

Разговор шефа Пентагона Ллойда Остина и министра обороны РФ Андрея Белоусова прошел по инициативе американской стороны, заявил официальный представитель... РИА Новости, 25.06.2024

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2024-06-25T22:23

министерство обороны сша

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андрей белоусов

патрик райдер

ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. Разговор шефа Пентагона Ллойда Остина и министра обороны РФ Андрея Белоусова прошел по инициативе американской стороны, заявил официальный представитель военного ведомства США Патрик Райдер."Это сделал министр", — ответил Райдер на вопрос о том, от кого исходила инициатива соответствующего контакта.

https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html

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