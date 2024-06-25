https://ria.ru/20240625/pentagon-1955454306.html
Пентагон раскрыл детали разговора Белоусова и Остина
Пентагон раскрыл детали разговора Белоусова и Остина - РИА Новости, 25.06.2024
Пентагон раскрыл детали разговора Белоусова и Остина
Разговор шефа Пентагона Ллойда Остина и министра обороны РФ Андрея Белоусова прошел по инициативе американской стороны, заявил официальный представитель... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T22:22
2024-06-25T22:22
2024-06-25T22:23
министерство обороны сша
в мире
россия
сша
андрей белоусов
патрик райдер
ллойд остин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930351175_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_def220568b42f04aced52ac2ce3493cf.jpg
ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. Разговор шефа Пентагона Ллойда Остина и министра обороны РФ Андрея Белоусова прошел по инициативе американской стороны, заявил официальный представитель военного ведомства США Патрик Райдер."Это сделал министр", — ответил Райдер на вопрос о том, от кого исходила инициатива соответствующего контакта.
https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930351175_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_2ba74707eae491a79e3ab0d65a61d4a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны сша, в мире, россия, сша, андрей белоусов, патрик райдер, ллойд остин
Министерство обороны США, В мире, Россия, США, Андрей Белоусов, Патрик Райдер, Ллойд Остин
Пентагон раскрыл детали разговора Белоусова и Остина
Пентагон: разговор Белоусова и Остина прошел по инициативе США