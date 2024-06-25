Рейтинг@Mail.ru
Пентагон раскрыл детали разговора Белоусова и Остина - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:22 25.06.2024 (обновлено: 22:23 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/pentagon-1955454306.html
Пентагон раскрыл детали разговора Белоусова и Остина
Пентагон раскрыл детали разговора Белоусова и Остина - РИА Новости, 25.06.2024
Пентагон раскрыл детали разговора Белоусова и Остина
Разговор шефа Пентагона Ллойда Остина и министра обороны РФ Андрея Белоусова прошел по инициативе американской стороны, заявил официальный представитель... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T22:22
2024-06-25T22:23
министерство обороны сша
в мире
россия
сша
андрей белоусов
патрик райдер
ллойд остин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930351175_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_def220568b42f04aced52ac2ce3493cf.jpg
ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. Разговор шефа Пентагона Ллойда Остина и министра обороны РФ Андрея Белоусова прошел по инициативе американской стороны, заявил официальный представитель военного ведомства США Патрик Райдер."Это сделал министр", — ответил Райдер на вопрос о том, от кого исходила инициатива соответствующего контакта.
https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930351175_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_2ba74707eae491a79e3ab0d65a61d4a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны сша, в мире, россия, сша, андрей белоусов, патрик райдер, ллойд остин
Министерство обороны США, В мире, Россия, США, Андрей Белоусов, Патрик Райдер, Ллойд Остин
Пентагон раскрыл детали разговора Белоусова и Остина

Пентагон: разговор Белоусова и Остина прошел по инициативе США

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский флаг на здании Пентагона
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский флаг на здании Пентагона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. Разговор шефа Пентагона Ллойда Остина и министра обороны РФ Андрея Белоусова прошел по инициативе американской стороны, заявил официальный представитель военного ведомства США Патрик Райдер.
"Это сделал министр", — ответил Райдер на вопрос о том, от кого исходила инициатива соответствующего контакта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Запад не знает, зачем ему война с Россией
Вчера, 08:00
 
Министерство обороны СШАВ миреРоссияСШААндрей БелоусовПатрик РайдерЛлойд Остин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала