https://ria.ru/20240625/pensiya-1955308575.html

ГД приняла в I чтении проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

ГД приняла в I чтении проект об индексации пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости, 25.06.2024

ГД приняла в I чтении проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Госдума приняла в первом чтении законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T13:28

2024-06-25T13:28

2024-06-25T14:09

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года.Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на пленарном заседании, минимальное среднее повышение составит 1300 рублей.Рассмотреть документ во втором чтении спикер Думы Вячеслав Володин предложил 26 июня.Индексацию пенсий работающим пенсионерам в России приостановили в 2016 году. Вернуть этот механизм предложил Владимир Путин, выступая на ПМЭФ в начале июня. Законопроект внесли 20 июня депутаты от "Единой России", его поддержало правительство и профильный думский комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов.Как сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, с 2025 года страховые пенсии будут повышать дважды в год: 1 февраля по уровню фактической инфляции, а 1 апреля будут индексировать стоимость индивидуального пенсионного коэффициента.Замглавы фракции "Единой России" Андрей Исаев указывал, что процент индексации будет одинаковым как для работающих, так и для неработающих пенсионеров.Индексацию будут исчислять не от "замороженной" пенсии, которую работающий пенсионер получает сейчас, а от максимальной, которая была бы ему положена, если бы он не работал.Достигнутая с учетом индексации сумма повышения будет прибавляться к пенсии, которую получает пенсионер "на руки", а вот увеличенную с учетом периода 2016-2024 годов пенсию можно будет получить по-прежнему только после увольнения, уточняла РИА Новости депутат Госдумы Светлана Бессараб.

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Ольга Фомченкова

общество, госдума рф, россия, пенсии