ГД приняла в I чтении проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
ГД приняла в I чтении проект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года.
Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на пленарном заседании, минимальное среднее повышение составит 1300 рублей.
Рассмотреть документ во втором чтении спикер Думы Вячеслав Володин предложил 26 июня.
Индексацию пенсий работающим пенсионерам в России приостановили в 2016 году. Вернуть этот механизм предложил Владимир Путин, выступая на ПМЭФ в начале июня. Законопроект внесли 20 июня депутаты от "Единой России", его поддержало правительство и профильный думский комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов.
Как сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, с 2025 года страховые пенсии будут повышать дважды в год: 1 февраля по уровню фактической инфляции, а 1 апреля будут индексировать стоимость индивидуального пенсионного коэффициента.
Замглавы фракции "Единой России" Андрей Исаев указывал, что процент индексации будет одинаковым как для работающих, так и для неработающих пенсионеров.
Индексацию будут исчислять не от "замороженной" пенсии, которую работающий пенсионер получает сейчас, а от максимальной, которая была бы ему положена, если бы он не работал.
Достигнутая с учетом индексации сумма повышения будет прибавляться к пенсии, которую получает пенсионер "на руки", а вот увеличенную с учетом периода 2016-2024 годов пенсию можно будет получить по-прежнему только после увольнения, уточняла РИА Новости депутат Госдумы Светлана Бессараб.