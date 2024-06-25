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ГД приняла в I чтении проект об индексации пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости, 25.06.2024
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13:28 25.06.2024 (обновлено: 14:09 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/pensiya-1955308575.html
ГД приняла в I чтении проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
ГД приняла в I чтении проект об индексации пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости, 25.06.2024
ГД приняла в I чтении проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Госдума приняла в первом чтении законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T13:28
2024-06-25T14:09
общество
госдума рф
россия
пенсии
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года.Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на пленарном заседании, минимальное среднее повышение составит 1300 рублей.Рассмотреть документ во втором чтении спикер Думы Вячеслав Володин предложил 26 июня.Индексацию пенсий работающим пенсионерам в России приостановили в 2016 году. Вернуть этот механизм предложил Владимир Путин, выступая на ПМЭФ в начале июня. Законопроект внесли 20 июня депутаты от "Единой России", его поддержало правительство и профильный думский комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов.Как сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, с 2025 года страховые пенсии будут повышать дважды в год: 1 февраля по уровню фактической инфляции, а 1 апреля будут индексировать стоимость индивидуального пенсионного коэффициента.Замглавы фракции "Единой России" Андрей Исаев указывал, что процент индексации будет одинаковым как для работающих, так и для неработающих пенсионеров.Индексацию будут исчислять не от "замороженной" пенсии, которую работающий пенсионер получает сейчас, а от максимальной, которая была бы ему положена, если бы он не работал.Достигнутая с учетом индексации сумма повышения будет прибавляться к пенсии, которую получает пенсионер "на руки", а вот увеличенную с учетом периода 2016-2024 годов пенсию можно будет получить по-прежнему только после увольнения, уточняла РИА Новости депутат Госдумы Светлана Бессараб.
https://ria.ru/20240625/pensii-1955229179.html
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общество, госдума рф, россия, пенсии
Общество, Госдума РФ, Россия, Пенсии
ГД приняла в I чтении проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

ГД приняла в I чтении проект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года.
Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на пленарном заседании, минимальное среднее повышение составит 1300 рублей.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Володин рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам
Вчера, 08:58
Рассмотреть документ во втором чтении спикер Думы Вячеслав Володин предложил 26 июня.
Индексацию пенсий работающим пенсионерам в России приостановили в 2016 году. Вернуть этот механизм предложил Владимир Путин, выступая на ПМЭФ в начале июня. Законопроект внесли 20 июня депутаты от "Единой России", его поддержало правительство и профильный думский комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов.
Как сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, с 2025 года страховые пенсии будут повышать дважды в год: 1 февраля по уровню фактической инфляции, а 1 апреля будут индексировать стоимость индивидуального пенсионного коэффициента.
Денежные купюры, монеты и социальная карта москвича - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
В Минтруде рассказали, как будут индексировать пенсии в 2025 году
20 июня, 22:07
Замглавы фракции "Единой России" Андрей Исаев указывал, что процент индексации будет одинаковым как для работающих, так и для неработающих пенсионеров.
Индексацию будут исчислять не от "замороженной" пенсии, которую работающий пенсионер получает сейчас, а от максимальной, которая была бы ему положена, если бы он не работал.
Достигнутая с учетом индексации сумма повышения будет прибавляться к пенсии, которую получает пенсионер "на руки", а вот увеличенную с учетом периода 2016-2024 годов пенсию можно будет получить по-прежнему только после увольнения, уточняла РИА Новости депутат Госдумы Светлана Бессараб.
Монеты, социальная карта москвича и денежная купюра - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
При индексации пенсий недополученная сумма не пропадет, сообщил Исаев
21 июня, 00:03
 
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