https://ria.ru/20240625/pensii-1955294339.html

Голикова рассказала о минимальном увеличении пенсии после индексации

Голикова рассказала о минимальном увеличении пенсии после индексации - РИА Новости, 25.06.2024

Голикова рассказала о минимальном увеличении пенсии после индексации

Пенсии в России после индексации в среднем увеличатся не менее чем на 1,3 тысячи рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Госдумы. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T12:42

2024-06-25T12:42

2024-06-25T16:11

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Пенсии в России после индексации в среднем увеличатся не менее чем на 1,3 тысячи рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Госдумы."Мы для себя определяли, что среднее минимальное увеличение должно составить где-то 1,3 тысячи рублей", — пояснила она.Депутаты 25 июня рассматривают в первом чтении законопроект об индексации пенсий работающих пенсионеров.С такой инициативой выступил Владимир Путин на ПМЭФ. В четверг, 20 июня, инициативу внесли в нижнюю палату парламента.Как сообщала Голикова, на выполнение закона потребуется примерно 100 миллиардов рублей. Окончательная цифра будет понятна, когда установится уровень инфляции, — после 1 февраля 2025-го.По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, индексация пенсий в следующем году пройдет по одинаковым правилам для неработающих и работающих пенсионеров. Для расчета прибавки за базу возьмут размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая период 2016-2024 годов. Он добавил, что индексация будет проводиться дважды в год.

https://ria.ru/20240621/pensiya-1730222531.html

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общество, россия, татьяна голикова, госдума рф, единая россия, владимир путин, антон котяков