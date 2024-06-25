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Володин рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости, 25.06.2024
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08:58 25.06.2024 (обновлено: 08:59 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/pensii-1955229179.html
Володин рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам
Володин рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости, 25.06.2024
Володин рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам
Возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам затронет 7,87 миллиона человек, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T08:58
2024-06-25T08:59
общество
вячеслав володин
андрей исаев
светлана бессараб
россия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам затронет 7,87 миллиона человек, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. "С 1 февраля 2025 года ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать. Решение затронет 7,87 миллиона человек. Это позволит вернуть в экономику опытные кадры, повысит производительность труда", - написал Володин. Он напомнил, что Госдума 25 июня рассмотрит в первом чтении законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. "Несмотря на введенные против России более 21 тысячи санкций, наш президент Владимир Владимирович Путин принял это важное решение. Экономика смогла адаптироваться к вызовам, показывает уверенный рост, необходимые средства для индексации в бюджете страны найдены", - добавил председатель ГД. Индексацию пенсий работающим пенсионерам приостановили в 2016 году. Заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, ранее комментируя проект об индексации пенсий работающим пенсионерам, заявил, что недополученная за 8 лет сумма не пропадает, ее восстановят, когда пенсионер перестанет работать. Также он пояснил, что пенсия будет индексироваться как работающим, так и неработающим пенсионерам одинаково. По проекту закона предстоящая индексация страховых пенсий работающим пенсионерам произойдет в 2025 году, первый раз с 1 февраля (с 2025 года индексация страховых пенсий будет производиться дважды в год, дополнительно с 1 апреля) на общеустановленный для всей категории получателей страховых пенсий процент, пояснила ранее депутат ГД Светлана Бессараб РИА Новости.
https://ria.ru/20240621/pensii-1954406082.html
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общество, вячеслав володин, андрей исаев, светлана бессараб, россия
Общество, Вячеслав Володин, Андрей Исаев, Светлана Бессараб, Россия
Володин рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам

Володин: индексация пенсий работающим пенсионерам затронет 7,87 миллиона человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам затронет 7,87 миллиона человек, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"С 1 февраля 2025 года ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать. Решение затронет 7,87 миллиона человек. Это позволит вернуть в экономику опытные кадры, повысит производительность труда", - написал Володин.
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При индексации пенсий недополученная сумма не пропадет, сообщил Исаев
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Он напомнил, что Госдума 25 июня рассмотрит в первом чтении законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам.
"Несмотря на введенные против России более 21 тысячи санкций, наш президент Владимир Владимирович Путин принял это важное решение. Экономика смогла адаптироваться к вызовам, показывает уверенный рост, необходимые средства для индексации в бюджете страны найдены", - добавил председатель ГД.
Индексацию пенсий работающим пенсионерам приостановили в 2016 году. Заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, ранее комментируя проект об индексации пенсий работающим пенсионерам, заявил, что недополученная за 8 лет сумма не пропадает, ее восстановят, когда пенсионер перестанет работать. Также он пояснил, что пенсия будет индексироваться как работающим, так и неработающим пенсионерам одинаково.
По проекту закона предстоящая индексация страховых пенсий работающим пенсионерам произойдет в 2025 году, первый раз с 1 февраля (с 2025 года индексация страховых пенсий будет производиться дважды в год, дополнительно с 1 апреля) на общеустановленный для всей категории получателей страховых пенсий процент, пояснила ранее депутат ГД Светлана Бессараб РИА Новости.
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ОбществоВячеслав ВолодинАндрей ИсаевСветлана БессарабРоссия
 
 
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