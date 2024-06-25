https://ria.ru/20240625/pasport-1955432567.html

Туристку не пустили на рейс из-за незначительной детали в паспорте

Туристку не пустили на рейс из-за незначительной детали в паспорте - РИА Новости, 25.06.2024

Туристку не пустили на рейс из-за незначительной детали в паспорте

Британскую туристку не пустили в Мексику из-за небольшого дефекта в паспорте, пишет Metro. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T19:53

2024-06-25T19:53

2024-06-25T19:53

мексика

в мире

новости - туризм

туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154846/19/1548461956_76:0:2748:1503_1920x0_80_0_0_3857792b8e5ca1020170077fc988b95e.jpg

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Британскую туристку не пустили в Мексику из-за небольшого дефекта в паспорте, пишет Metro."Это просто безумие, что (авиакомпания — ред.) TUI может взять и сказать, что у меня поврежден паспорт, и не пустить меня на борт из страха, что я не пройду контроль в Мексике. А потом у другого перевозчика не возникает претензий к паспорту и меня пускают на рейс", — рассказала она.Инцидент произошел 7 июня в лондонском аэропорту Гатвик, тогда 25-летнюю Лейлу Марч отказались пускать на рейс из-за царапины на одной из страниц паспорта. Студентке пришлось заплатить 1200 фунтов (около 135 тысяч рублей) и купить билет другой авиалинии, чтобы ее младшей сестре не пришлось лететь одной.Отмечается, что Лейла Марч работает частным репетитором и откладывает деньги на дальнейшее обучение, поэтому покупка нового билета у British Airways оказалась для нее болезненной.Девушка направила жалобу TUI и после первоначального отказа компания все же компенсировала ей стоимость экстренно купленного билета.

https://ria.ru/20240421/nedopusk-1941373611.html

мексика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мексика, в мире, новости - туризм