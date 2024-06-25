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Туристку не пустили на рейс из-за незначительной детали в паспорте
Туристку не пустили на рейс из-за незначительной детали в паспорте - РИА Новости, 25.06.2024
Туристку не пустили на рейс из-за незначительной детали в паспорте
Британскую туристку не пустили в Мексику из-за небольшого дефекта в паспорте, пишет Metro. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T19:53
2024-06-25T19:53
2024-06-25T19:53
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Британскую туристку не пустили в Мексику из-за небольшого дефекта в паспорте, пишет Metro."Это просто безумие, что (авиакомпания — ред.) TUI может взять и сказать, что у меня поврежден паспорт, и не пустить меня на борт из страха, что я не пройду контроль в Мексике. А потом у другого перевозчика не возникает претензий к паспорту и меня пускают на рейс", — рассказала она.Инцидент произошел 7 июня в лондонском аэропорту Гатвик, тогда 25-летнюю Лейлу Марч отказались пускать на рейс из-за царапины на одной из страниц паспорта. Студентке пришлось заплатить 1200 фунтов (около 135 тысяч рублей) и купить билет другой авиалинии, чтобы ее младшей сестре не пришлось лететь одной.Отмечается, что Лейла Марч работает частным репетитором и откладывает деньги на дальнейшее обучение, поэтому покупка нового билета у British Airways оказалась для нее болезненной.Девушка направила жалобу TUI и после первоначального отказа компания все же компенсировала ей стоимость экстренно купленного билета.
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мексика, в мире, новости - туризм
Мексика, В мире, Новости - Туризм, Туризм
Туристку не пустили на рейс из-за незначительной детали в паспорте
В Британии туристку не пустили на рейс из-за маленькой царапины в паспорте
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости.
Британскую туристку не пустили в Мексику из-за небольшого дефекта в паспорте, пишет Metro
.
"Это просто безумие, что (авиакомпания — ред.) TUI может взять и сказать, что у меня поврежден паспорт, и не пустить меня на борт из страха, что я не пройду контроль в Мексике. А потом у другого перевозчика не возникает претензий к паспорту и меня пускают на рейс", — рассказала она.
Инцидент произошел 7 июня в лондонском аэропорту Гатвик, тогда 25-летнюю Лейлу Марч отказались пускать на рейс из-за царапины на одной из страниц паспорта. Студентке пришлось заплатить 1200 фунтов (около 135 тысяч рублей) и купить билет другой авиалинии, чтобы ее младшей сестре не пришлось лететь одной.
Отмечается, что Лейла Марч работает частным репетитором и откладывает деньги на дальнейшее обучение, поэтому покупка нового билета у British Airways оказалась для нее болезненной.
Девушка направила жалобу TUI и после первоначального отказа компания все же компенсировала ей стоимость экстренно купленного билета.