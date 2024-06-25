https://ria.ru/20240625/parkovka-1955419834.html
В Москве с 1 июля изменится стоимость парковки
В Москве с 1 июля изменится стоимость парковки - РИА Новости, 25.06.2024
В Москве с 1 июля изменится стоимость парковки
Стоимость городской парковки изменится на ряде улиц Москвы с 1 июля, при этом на 12 улицах парковка станет дешевле, а на 1% самых загруженных платных парковок в РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T18:36
2024-06-25T18:36
2024-06-25T18:36
общество
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Стоимость городской парковки изменится на ряде улиц Москвы с 1 июля, при этом на 12 улицах парковка станет дешевле, а на 1% самых загруженных платных парковок в центре города предельный тариф будет скорректирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта. "С 1 июля на 12 улицах Москвы парковка станет дешевле. Загруженность машиномест на этих участках ниже 50%, поэтому тариф будет понижен, чтобы сбалансировать спрос. Кроме того, на 12% улиц с платной парковкой, где средняя занятость превышает 80%, тарифы будут изменены – это позволит эффективно разгрузить наиболее востребованные участки парковок, перераспределить трафик и сократить перепробеги автомобилей, которые водители совершают в поисках свободного места", - рассказали в пресс-службе. В департаменте отметили, что с 1 июля будут скорректированы тарифы на нескольких парковках со шлагбаумом в центре города. В пресс-службе уточнили, что там, где даже текущие высокие тарифы не позволяют обеспечить наличие свободных парковочных мест для жителей возле дома, будет скорректирован предельный тариф. Это порядка 1% самых загруженных платных парковок города, находящихся в центре – например, улицы Ильинка, Петровка, Солянка, Неглинная. "На таких улицах есть множество точек притяжения автомобилистов – дорогие рестораны, бизнес-центры, достопримечательности. Москвичи, которые проживают на этих улицах, часто не имеют возможности припарковаться рядом с домом, потому что парковочные места при действующем тарифе все равно подолгу заняты. Новый тариф – 600 рублей в час в дневное время, 200 рублей в час ночью, для местных жителей парковку по-прежнему оплачивать не нужно", - добавили в департаменте. В ведомстве также сообщили, что с 5 августа находить парковочные места возле дома станет проще жителям еще 88 участков улиц, которые проживают в районе точек притяжения. Все адреса были согласованы с местными муниципальными депутатами. Парковка останется бесплатной для жителей районов – при этом такие места в 4,5 раза освобождаются быстрее, чем бесплатные.
https://ria.ru/20231219/puteshestviya-1916522712.html
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общество, москва, департамент транспорта г. москвы
Общество, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
В Москве с 1 июля изменится стоимость парковки
На улицах Москвы с 1 июля подешевеет парковка, на 12% улиц изменятся тарифы
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Стоимость городской парковки изменится на ряде улиц Москвы с 1 июля, при этом на 12 улицах парковка станет дешевле, а на 1% самых загруженных платных парковок в центре города предельный тариф будет скорректирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.
"С 1 июля на 12 улицах Москвы парковка станет дешевле. Загруженность машиномест на этих участках ниже 50%, поэтому тариф будет понижен, чтобы сбалансировать спрос. Кроме того, на 12% улиц с платной парковкой, где средняя занятость превышает 80%, тарифы будут изменены – это позволит эффективно разгрузить наиболее востребованные участки парковок, перераспределить трафик и сократить перепробеги автомобилей, которые водители совершают в поисках свободного места", - рассказали в пресс-службе.
В департаменте отметили, что с 1 июля будут скорректированы тарифы на нескольких парковках со шлагбаумом в центре города.
В пресс-службе уточнили, что там, где даже текущие высокие тарифы не позволяют обеспечить наличие свободных парковочных мест для жителей возле дома, будет скорректирован предельный тариф. Это порядка 1% самых загруженных платных парковок города, находящихся в центре – например, улицы Ильинка, Петровка, Солянка, Неглинная.
"На таких улицах есть множество точек притяжения автомобилистов – дорогие рестораны, бизнес-центры, достопримечательности. Москвичи, которые проживают на этих улицах, часто не имеют возможности припарковаться рядом с домом, потому что парковочные места при действующем тарифе все равно подолгу заняты. Новый тариф – 600 рублей в час в дневное время, 200 рублей в час ночью, для местных жителей парковку по-прежнему оплачивать не нужно", - добавили в департаменте.
В ведомстве также сообщили, что с 5 августа находить парковочные места возле дома станет проще жителям еще 88 участков улиц, которые проживают в районе точек притяжения. Все адреса были согласованы с местными муниципальными депутатами. Парковка останется бесплатной для жителей районов – при этом такие места в 4,5 раза освобождаются быстрее, чем бесплатные.