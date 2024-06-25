https://ria.ru/20240625/parad-1955452756.html
"Русские витязи" и "Стрижи" прибыли в Белоруссию для участия в параде
"Русские витязи" и "Стрижи" прибыли в Белоруссию для участия в параде - РИА Новости, 25.06.2024
"Русские витязи" и "Стрижи" прибыли в Белоруссию для участия в параде
Российские пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" прибыли в Белоруссию для участия в параде 3 июля в Минске по случаю Дня Независимости республики,... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T22:07
2024-06-25T22:07
2024-06-25T22:08
белоруссия
минск
россия
русские витязи
воздушно-космические силы россии
ми-28
ка-52 "аллигатор"
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МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Российские пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" прибыли в Белоруссию для участия в параде 3 июля в Минске по случаю Дня Независимости республики, сообщила пресс-служба белорусского минобороны. "Авиационные группы высшего пилотажа "Русские витязи" и "Стрижи" прибыли на аэродром 61-й истребительной авиационной базы",- говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале министерства. Отмечается, что "в скором времени прославленные экипажи из Российской Федерации примут участие в параде ко Дню Независимости Республики Беларусь". Как сообщал командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны республики Андрей Лукьянович, на параде 3 июля ВКС РФ будут представлены звеном боевых вертолетов Ми-28 и звеном боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор", а также пилотажными группами "Русские витязи" и" Стрижи". В пятницу в Белоруссию прибыли российские вертолеты, в понедельник они приняли участие вместе с белорусскими коллегами в тренировке воздушной части парада. Прибытие пилотажных групп было запланировано на 25 июня. Парад по случаю Дня Независимости Белоруссии и годовщины освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков пройдет у стелы "Минск - город-герой" 3 июля. В параде примут участие около 250 единиц боевой техники и более 6 тысяч военнослужащих. В небе над Минском появятся боевые самолеты и вертолеты. Финальной частью военного парада станут плац-концерт сводной роты Почетного караула и выступление сводного военного оркестра.
https://ria.ru/20240625/osvobozhdenie-1951963095.html
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белоруссия, минск, россия, русские витязи, воздушно-космические силы россии, ми-28, ка-52 "аллигатор"
Белоруссия, Минск, Россия, Русские Витязи, Воздушно-космические силы России, Ми-28, Ка-52 "Аллигатор"
"Русские витязи" и "Стрижи" прибыли в Белоруссию для участия в параде
"Русские витязи" и "Стрижи" прибыли в Белоруссию для участия в параде 3 июля
МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Российские пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" прибыли в Белоруссию для участия в параде 3 июля в Минске по случаю Дня Независимости республики, сообщила пресс-служба белорусского минобороны.
"Авиационные группы высшего пилотажа "Русские витязи" и "Стрижи" прибыли на аэродром 61-й истребительной авиационной базы",- говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что "в скором времени прославленные экипажи из Российской Федерации примут участие в параде ко Дню Независимости Республики Беларусь".
Как сообщал командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны республики Андрей Лукьянович, на параде 3 июля ВКС РФ
будут представлены звеном боевых вертолетов Ми-28 и звеном боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор", а также пилотажными группами "Русские витязи" и" Стрижи".
В пятницу в Белоруссию прибыли российские вертолеты, в понедельник они приняли участие вместе с белорусскими коллегами в тренировке воздушной части парада. Прибытие пилотажных групп было запланировано на 25 июня.
Парад по случаю Дня Независимости Белоруссии и годовщины освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков пройдет у стелы "Минск - город-герой" 3 июля. В параде примут участие около 250 единиц боевой техники и более 6 тысяч военнослужащих. В небе над Минском появятся боевые самолеты и вертолеты. Финальной частью военного парада станут плац-концерт сводной роты Почетного караула и выступление сводного военного оркестра.