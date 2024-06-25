Рейтинг@Mail.ru
"Русские витязи" и "Стрижи" прибыли в Белоруссию для участия в параде - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:07 25.06.2024 (обновлено: 22:08 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/parad-1955452756.html
"Русские витязи" и "Стрижи" прибыли в Белоруссию для участия в параде
"Русские витязи" и "Стрижи" прибыли в Белоруссию для участия в параде - РИА Новости, 25.06.2024
"Русские витязи" и "Стрижи" прибыли в Белоруссию для участия в параде
Российские пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" прибыли в Белоруссию для участия в параде 3 июля в Минске по случаю Дня Независимости республики,... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T22:07
2024-06-25T22:08
белоруссия
минск
россия
русские витязи
воздушно-космические силы россии
ми-28
ка-52 "аллигатор"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809162798_0:0:3198:1799_1920x0_80_0_0_85100ed35cc57f34fe4fe1f9d8a96ac0.jpg
МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Российские пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" прибыли в Белоруссию для участия в параде 3 июля в Минске по случаю Дня Независимости республики, сообщила пресс-служба белорусского минобороны. "Авиационные группы высшего пилотажа "Русские витязи" и "Стрижи" прибыли на аэродром 61-й истребительной авиационной базы",- говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале министерства. Отмечается, что "в скором времени прославленные экипажи из Российской Федерации примут участие в параде ко Дню Независимости Республики Беларусь". Как сообщал командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны республики Андрей Лукьянович, на параде 3 июля ВКС РФ будут представлены звеном боевых вертолетов Ми-28 и звеном боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор", а также пилотажными группами "Русские витязи" и" Стрижи". В пятницу в Белоруссию прибыли российские вертолеты, в понедельник они приняли участие вместе с белорусскими коллегами в тренировке воздушной части парада. Прибытие пилотажных групп было запланировано на 25 июня. Парад по случаю Дня Независимости Белоруссии и годовщины освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков пройдет у стелы "Минск - город-герой" 3 июля. В параде примут участие около 250 единиц боевой техники и более 6 тысяч военнослужащих. В небе над Минском появятся боевые самолеты и вертолеты. Финальной частью военного парада станут плац-концерт сводной роты Почетного караула и выступление сводного военного оркестра.
https://ria.ru/20240625/osvobozhdenie-1951963095.html
https://ria.ru/20240624/natsizm-1955134874.html
белоруссия
минск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809162798_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_65147b4ff08136b8277a8ab17f74f710.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, минск, россия, русские витязи, воздушно-космические силы россии, ми-28, ка-52 "аллигатор"
Белоруссия, Минск, Россия, Русские Витязи, Воздушно-космические силы России, Ми-28, Ка-52 "Аллигатор"
"Русские витязи" и "Стрижи" прибыли в Белоруссию для участия в параде

"Русские витязи" и "Стрижи" прибыли в Белоруссию для участия в параде 3 июля

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСамолеты МиГ-29УБ из авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи"
Самолеты МиГ-29УБ из авиационной группы высшего пилотажа Стрижи - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Самолеты МиГ-29УБ из авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи". Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Российские пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" прибыли в Белоруссию для участия в параде 3 июля в Минске по случаю Дня Независимости республики, сообщила пресс-служба белорусского минобороны.
"Авиационные группы высшего пилотажа "Русские витязи" и "Стрижи" прибыли на аэродром 61-й истребительной авиационной базы",- говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале министерства.
Войска Красной Армии ведут наступательные бои в ходе операции Багратион. - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Такого немцы не ожидали. Как освобождали Белоруссию
Вчера, 09:00
Отмечается, что "в скором времени прославленные экипажи из Российской Федерации примут участие в параде ко Дню Независимости Республики Беларусь".
Как сообщал командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны республики Андрей Лукьянович, на параде 3 июля ВКС РФ будут представлены звеном боевых вертолетов Ми-28 и звеном боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор", а также пилотажными группами "Русские витязи" и" Стрижи".
В пятницу в Белоруссию прибыли российские вертолеты, в понедельник они приняли участие вместе с белорусскими коллегами в тренировке воздушной части парада. Прибытие пилотажных групп было запланировано на 25 июня.
Парад по случаю Дня Независимости Белоруссии и годовщины освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков пройдет у стелы "Минск - город-герой" 3 июля. В параде примут участие около 250 единиц боевой техники и более 6 тысяч военнослужащих. В небе над Минском появятся боевые самолеты и вертолеты. Финальной частью военного парада станут плац-концерт сводной роты Почетного караула и выступление сводного военного оркестра.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Россия и Белоруссия выступили против героизации и реабилитации нацизма
24 июня, 18:15
 
БелоруссияМинскРоссияРусские ВитязиВоздушно-космические силы РоссииМи-28Ка-52 "Аллигатор"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала