https://ria.ru/20240625/palestina-1955431635.html

ООН обвинила израильских солдат в изнасилованиях палестинцев

ООН обвинила израильских солдат в изнасилованиях палестинцев - РИА Новости, 25.06.2024

ООН обвинила израильских солдат в изнасилованиях палестинцев

Израильские солдаты насилуют и угрожают изнасиловать палестинских мужчин, женщин и даже детей, нарушения прав и безнаказанность солдат ужасны, говорится в... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T19:39

2024-06-25T19:39

2024-06-25T19:39

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ЖЕНЕВА, 25 июн - РИА Новости. Израильские солдаты насилуют и угрожают изнасиловать палестинских мужчин, женщин и даже детей, нарушения прав и безнаказанность солдат ужасны, говорится в заявлении Специального комитета ООН по расследованию затрагивающих права человека действий Израиля в отношении палестинского народа. "Многочисленные заинтересованные стороны сообщили о резком росте числа сексуальных домогательств, надругательств сексуального характера, угроз изнасилования и самих изнасилований, в том числе с использованием посторонних предметов, в отношении мужчин, женщин и даже детей, а также о запугивании израильскими силами безопасности с использованием собак", - сказано в документе. Члены комитета ООН считают, что нарушения, совершенные Израилем в отношении палестинцев, содержащихся под стражей, и уровень безнаказанности израильских солдат, совершающих "бесчеловечное, жестокое и унижающее достоинство поведение по отношению к палестинцам, включая женщин и детей, ужасают". "Сотрудники службы безопасности Израиля публично и бесстыдно делятся фотографиями в социальных сетях, которые нарушают неприкосновенность частной жизни и интимную сферу палестинских женщин, чтобы высмеять, пристыдить и унизить их", - добавили они. На прошлой неделе независимая международная следственная комиссия ООН на оккупированной палестинской территории заявила, что израильские власти несут ответственность за целый ряд преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных в Газе с 7 октября. В мае прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Президент США Джо Байден затем заявил, что США не считают происходящее в секторе Газа геноцидом и отвергают обвинения Хана. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240625/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240612/izrail-1952331335.html

https://ria.ru/20240619/izrail-1953965274.html

https://ria.ru/20240625/khamas-1955226284.html

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в мире, израиль, сша, рафах (провинция), биньямин нетаньяху, джо байден, оон, хамас, международный уголовный суд, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году