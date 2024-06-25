Орбан отказался заблокировать вступление Украины в Евросоюз
Премьер Венгрии Орбан не будет блокировать вступление Украины в Евросоюз
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, но заявил, что препятствовать процессу не будет, пишет Tagesschau.
"Венгрия не согласна с этим процессом вступления, но мы не блокируем его и поддерживаем начало переговоров", — приводит издание слова премьера.
Орбан отметил, что вступление Украины в ЕС — политически мотивированный процесс. Тем не менее, предупредил он, нужно подумать о последствиях принятия в состав сообщества страны, которая находится в состоянии войны и чьи границы не определены.
На прошлой неделе Совет Евросоюза на министерском уровне утвердил дату начала переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдавии — 25 июня.
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Два года назад этим республикам предоставили статус кандидатов в ЕС, а для формального начала переговоров выдвинули несколько жестких условий. В самом Евросоюзе не раз признавали, что это решение было по большей части символическим.
При этом сам по себе статус страны-кандидата и начало переговоров еще не означают обязательного вступления в ЕС. К тому же это ни к чему не обязывает Брюссель.
Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней по времени в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.