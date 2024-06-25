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Орбан отказался заблокировать вступление Украины в Евросоюз - РИА Новости, 25.06.2024
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09:19 25.06.2024 (обновлено: 11:23 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/orban-1955232610.html
Орбан отказался заблокировать вступление Украины в Евросоюз
Орбан отказался заблокировать вступление Украины в Евросоюз - РИА Новости, 25.06.2024
Орбан отказался заблокировать вступление Украины в Евросоюз
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, но заявил, что препятствовать процессу не будет, пишет... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T09:19
2024-06-25T11:23
в мире
украина
венгрия
виктор орбан
евросоюз
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, но заявил, что препятствовать процессу не будет, пишет Tagesschau."Венгрия не согласна с этим процессом вступления, но мы не блокируем его и поддерживаем начало переговоров", — приводит издание слова премьера.Орбан отметил, что вступление Украины в ЕС — политически мотивированный процесс. Тем не менее, предупредил он, нужно подумать о последствиях принятия в состав сообщества страны, которая находится в состоянии войны и чьи границы не определены.На прошлой неделе Совет Евросоюза на министерском уровне утвердил дату начала переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдавии — 25 июня.Два года назад этим республикам предоставили статус кандидатов в ЕС, а для формального начала переговоров выдвинули несколько жестких условий. В самом Евросоюзе не раз признавали, что это решение было по большей части символическим.При этом сам по себе статус страны-кандидата и начало переговоров еще не означают обязательного вступления в ЕС. К тому же это ни к чему не обязывает Брюссель.Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней по времени в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.Читайте в Дзен: "Кто вообще додумался?" Россия разнесла все в пух и прах. В Киеве пришли в бешенство из-за глупого шага ВСУЭто нас погубит. В США началась паника из-за России. Что осознали американцы?
https://ria.ru/20240624/ukraina-1955126657.html
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в мире, украина, венгрия, виктор орбан, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз
Орбан отказался заблокировать вступление Украины в Евросоюз

Премьер Венгрии Орбан не будет блокировать вступление Украины в Евросоюз

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, но заявил, что препятствовать процессу не будет, пишет Tagesschau.
"Венгрия не согласна с этим процессом вступления, но мы не блокируем его и поддерживаем начало переговоров", — приводит издание слова премьера.
Флаги Евросоюза и НАТО - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
США ожидают положительного решения по членству Украины в ЕС
24 июня, 17:41
Орбан отметил, что вступление Украины в ЕС — политически мотивированный процесс. Тем не менее, предупредил он, нужно подумать о последствиях принятия в состав сообщества страны, которая находится в состоянии войны и чьи границы не определены.
На прошлой неделе Совет Евросоюза на министерском уровне утвердил дату начала переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдавии — 25 июня.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Украина будет безлюдной и совсем не украинской
22 мая, 08:00
Два года назад этим республикам предоставили статус кандидатов в ЕС, а для формального начала переговоров выдвинули несколько жестких условий. В самом Евросоюзе не раз признавали, что это решение было по большей части символическим.
При этом сам по себе статус страны-кандидата и начало переговоров еще не означают обязательного вступления в ЕС. К тому же это ни к чему не обязывает Брюссель.
Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней по времени в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
Читайте в Дзен: "Кто вообще додумался?" Россия разнесла все в пух и прах. В Киеве пришли в бешенство из-за глупого шага ВСУ
Это нас погубит. В США началась паника из-за России. Что осознали американцы?
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Источник: ЕС 25 июня утвердит соглашение с Киевом по гарантиям безопасности
24 июня, 15:02
 
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