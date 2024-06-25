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В Штатах назвали "настоящего оппонента" Трампа на дебатах с Байденом - РИА Новости, 25.06.2024
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05:25 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/opponent-1955212870.html
В Штатах назвали "настоящего оппонента" Трампа на дебатах с Байденом
В Штатах назвали "настоящего оппонента" Трампа на дебатах с Байденом - РИА Новости, 25.06.2024
В Штатах назвали "настоящего оппонента" Трампа на дебатах с Байденом
Истинным противником кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на дебатах с действующим президентом Джо Байденом станет телеканал... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T05:25
2024-06-25T05:25
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
выборы президента сша — 2024
cnn (телеканал)
предвыборные дебаты трампа и байдена
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Истинным противником кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на дебатах с действующим президентом Джо Байденом станет телеканал CNN, транслирующий мероприятие, написал в соцсети X американский миллиардер Дэвид Сакс.Байден и Трамп сойдутся в четверг в первом раунде предвыборных дебатов, которые покажет телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте."Настоящим оппонентом Дональда Трампа на дебатах в четверг будет CNN. &lt;...&gt; Трамп заслуживает уважения за визит в логово зверя", — заявил он.Миллиардер уверен, что Байдену не хватило бы духа поучаствовать в дебатах на канале Fox News, который ассоциируется с Республиканской партией.Обозреватель New York Times Майкл Гринбаум также обратил внимание на ключевую роль телеканала CNN во время президентских дебатов. По его словам, агентство станет первой за десятилетия радиовещательной компанией, которой полностью доверят проведение мероприятия. Именно CNN подобрал модераторов, подготовил площадку для дебатов и в дальнейшем будет определять, что войдет в трансляцию."В этих дебатах решение останется за CNN", — уверен Гринбаум.На прошлой неделе телеканал объявил, что Трамп получил право последнего слова на дебатах. Байден, в свою очередь, сможет выбрать место на подиуме.
https://ria.ru/20240623/kandidatura-1954833133.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024, cnn (телеканал), предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024, CNN (телеканал), Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
В Штатах назвали "настоящего оппонента" Трампа на дебатах с Байденом

Миллиардер Сакс: настоящим противником Трампа на дебатах станет CNN

© AP Photo / Patrick SemanskyДональд Трамп Джо Байден во время дебатов
Дональд Трамп Джо Байден во время дебатов - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Дональд Трамп Джо Байден во время дебатов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Истинным противником кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на дебатах с действующим президентом Джо Байденом станет телеканал CNN, транслирующий мероприятие, написал в соцсети X американский миллиардер Дэвид Сакс.
Байден и Трамп сойдутся в четверг в первом раунде предвыборных дебатов, которые покажет телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте.
Бывший президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Трамп заявил, что уже выбрал кандидатуру вице-президента
23 июня, 11:54
«
"Настоящим оппонентом Дональда Трампа на дебатах в четверг будет CNN. <...> Трамп заслуживает уважения за визит в логово зверя", — заявил он.
Миллиардер уверен, что Байдену не хватило бы духа поучаствовать в дебатах на канале Fox News, который ассоциируется с Республиканской партией.
Обозреватель New York Times Майкл Гринбаум также обратил внимание на ключевую роль телеканала CNN во время президентских дебатов. По его словам, агентство станет первой за десятилетия радиовещательной компанией, которой полностью доверят проведение мероприятия. Именно CNN подобрал модераторов, подготовил площадку для дебатов и в дальнейшем будет определять, что войдет в трансляцию.
"В этих дебатах решение останется за CNN", — уверен Гринбаум.
На прошлой неделе телеканал объявил, что Трамп получил право последнего слова на дебатах. Байден, в свою очередь, сможет выбрать место на подиуме.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Мир после Америки уже наступил: между Байденом и Трампом нет разницы
Вчера, 08:00
 
В миреСШАДональд ТрампДжо БайденВыборы президента США — 2024CNN (телеканал)Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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