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При украинском обстреле Донецка погиб заправщик АЗС

При украинском обстреле Донецка погиб заправщик АЗС - РИА Новости, 25.06.2024

При украинском обстреле Донецка погиб заправщик АЗС

Заправщик АЗС погиб при обстреле украинскими военными в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T22:27

2024-06-25T22:27

2024-06-25T22:35

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Заправщик АЗС погиб при обстреле украинскими военными в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. Артиллерийский снаряд прилетел на территорию заправочной станции в Куйбышевском районе города. В результате попадания на месте погиб сотрудник заправки. По словам очевидцев, ранения получили еще по меньшей мере трое гражданских. "Всего было три прилета... услышал свист и прилет. Один прилетел в автомойку, другой в заправку. Двое раненых, один погибший, погиб заправщик", - рассказал очевидец происшествия Олег. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 31 раз обстреляли территорию республики, выпустив 94 единицы различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили 3 мирных жителя. Повреждения получили 2 жилых домостроения и 2 объекта гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20240624/evrosoyuz-1954524135.html

куйбышевский район

донецкая народная республика

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куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия