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При украинском обстреле Донецка погиб заправщик АЗС - РИА Новости, 25.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:27 25.06.2024 (обновлено: 22:35 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/obstrel-1955454826.html
При украинском обстреле Донецка погиб заправщик АЗС
При украинском обстреле Донецка погиб заправщик АЗС - РИА Новости, 25.06.2024
При украинском обстреле Донецка погиб заправщик АЗС
Заправщик АЗС погиб при обстреле украинскими военными в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T22:27
2024-06-25T22:35
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Заправщик АЗС погиб при обстреле украинскими военными в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. Артиллерийский снаряд прилетел на территорию заправочной станции в Куйбышевском районе города. В результате попадания на месте погиб сотрудник заправки. По словам очевидцев, ранения получили еще по меньшей мере трое гражданских. "Всего было три прилета... услышал свист и прилет. Один прилетел в автомойку, другой в заправку. Двое раненых, один погибший, погиб заправщик", - рассказал очевидец происшествия Олег. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 31 раз обстреляли территорию республики, выпустив 94 единицы различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили 3 мирных жителя. Повреждения получили 2 жилых домостроения и 2 объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20240624/evrosoyuz-1954524135.html
куйбышевский район
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куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле Донецка погиб заправщик АЗС

При украинском обстреле Куйбышевского района Донецка погиб заправщик АЗС

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела ВСУ
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Заправщик АЗС погиб при обстреле украинскими военными в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
Артиллерийский снаряд прилетел на территорию заправочной станции в Куйбышевском районе города. В результате попадания на месте погиб сотрудник заправки. По словам очевидцев, ранения получили еще по меньшей мере трое гражданских.
"Всего было три прилета... услышал свист и прилет. Один прилетел в автомойку, другой в заправку. Двое раненых, один погибший, погиб заправщик", - рассказал очевидец происшествия Олег.
По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 31 раз обстреляли территорию республики, выпустив 94 единицы различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили 3 мирных жителя. Повреждения получили 2 жилых домостроения и 2 объекта гражданской инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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