https://ria.ru/20240625/obstrel-1955453587.html

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка из РСЗО

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка из РСЗО - РИА Новости, 25.06.2024

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка из РСЗО

Украинские войска во вторник вечером выпустили две ракеты из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T22:19

2024-06-25T22:19

2024-06-25T22:19

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 25 июн – РИА Новости. Украинские войска во вторник вечером выпустили две ракеты из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.28 - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, с 20.00 до 21.00 украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив по нему шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия