https://ria.ru/20240625/obse-1955298184.html

ОБСЕ деградировала, заявил Лавров

ОБСЕ деградировала, заявил Лавров - РИА Новости, 25.06.2024

ОБСЕ деградировала, заявил Лавров

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) деградировала и обслуживает интересы Запада, что требует более эффективного противодействия... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T12:50

2024-06-25T12:50

2024-06-25T12:50

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европа

белоруссия

сергей лавров

александр лукашенко

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МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) деградировала и обслуживает интересы Запада, что требует более эффективного противодействия подобным попыткам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "Мы рассказали, как мы взаимодействуем в Организации Объединенных Наций, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Несмотря на то, что эта последняя полностью деградировала и стала, по сути дела, обслуживать интересы Запада, но это и требует более эффективного противодействия подобным попыткам переписать, перечеркнуть все те принципы, которые с момента Хельсинкского заключительного акта были положены в основу деятельности ОБСЕ", - отметил российский министр. По его словам, ОБСЕ не смогла стать организацией, которая заботится об интересах большинства своих членов. "(Она) превратилась, по сути дела, в инструмент тех, кто из-за океана манипулирует европейскими процессами и уже в последние годы просто подчинил Европу своим интересам и убрал Европу как конкурента в экономической сфере", - добавил глава МИД России.

https://ria.ru/20240619/priostanovka-1953933169.html

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россия, европа, белоруссия, сергей лавров, александр лукашенко, обсе