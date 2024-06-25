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ОБСЕ деградировала, заявил Лавров - РИА Новости, 25.06.2024
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12:50 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/obse-1955298184.html
ОБСЕ деградировала, заявил Лавров
ОБСЕ деградировала, заявил Лавров - РИА Новости, 25.06.2024
ОБСЕ деградировала, заявил Лавров
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) деградировала и обслуживает интересы Запада, что требует более эффективного противодействия... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T12:50
2024-06-25T12:50
россия
европа
белоруссия
сергей лавров
александр лукашенко
обсе
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МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) деградировала и обслуживает интересы Запада, что требует более эффективного противодействия подобным попыткам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "Мы рассказали, как мы взаимодействуем в Организации Объединенных Наций, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Несмотря на то, что эта последняя полностью деградировала и стала, по сути дела, обслуживать интересы Запада, но это и требует более эффективного противодействия подобным попыткам переписать, перечеркнуть все те принципы, которые с момента Хельсинкского заключительного акта были положены в основу деятельности ОБСЕ", - отметил российский министр. По его словам, ОБСЕ не смогла стать организацией, которая заботится об интересах большинства своих членов. "(Она) превратилась, по сути дела, в инструмент тех, кто из-за океана манипулирует европейскими процессами и уже в последние годы просто подчинил Европу своим интересам и убрал Европу как конкурента в экономической сфере", - добавил глава МИД России.
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россия, европа, белоруссия, сергей лавров, александр лукашенко, обсе
Россия, Европа, Белоруссия, Сергей Лавров, Александр Лукашенко, ОБСЕ
ОБСЕ деградировала, заявил Лавров

Лавров: ОБСЕ деградировала и обслуживает интересы Запада, с этим надо бороться

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
Логотип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Логотип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Архивное фото
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МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) деградировала и обслуживает интересы Запада, что требует более эффективного противодействия подобным попыткам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Мы рассказали, как мы взаимодействуем в Организации Объединенных Наций, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Несмотря на то, что эта последняя полностью деградировала и стала, по сути дела, обслуживать интересы Запада, но это и требует более эффективного противодействия подобным попыткам переписать, перечеркнуть все те принципы, которые с момента Хельсинкского заключительного акта были положены в основу деятельности ОБСЕ", - отметил российский министр.
По его словам, ОБСЕ не смогла стать организацией, которая заботится об интересах большинства своих членов. "(Она) превратилась, по сути дела, в инструмент тех, кто из-за океана манипулирует европейскими процессами и уже в последние годы просто подчинил Европу своим интересам и убрал Европу как конкурента в экономической сфере", - добавил глава МИД России.
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РоссияЕвропаБелоруссияСергей ЛавровАлександр ЛукашенкоОБСЕ
 
 
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