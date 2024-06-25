ОБСЕ деградировала, заявил Лавров
Лавров: ОБСЕ деградировала и обслуживает интересы Запада, с этим надо бороться
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
Логотип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Архивное фото
МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) деградировала и обслуживает интересы Запада, что требует более эффективного противодействия подобным попыткам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Мы рассказали, как мы взаимодействуем в Организации Объединенных Наций, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Несмотря на то, что эта последняя полностью деградировала и стала, по сути дела, обслуживать интересы Запада, но это и требует более эффективного противодействия подобным попыткам переписать, перечеркнуть все те принципы, которые с момента Хельсинкского заключительного акта были положены в основу деятельности ОБСЕ", - отметил российский министр.
По его словам, ОБСЕ не смогла стать организацией, которая заботится об интересах большинства своих членов. "(Она) превратилась, по сути дела, в инструмент тех, кто из-за океана манипулирует европейскими процессами и уже в последние годы просто подчинил Европу своим интересам и убрал Европу как конкурента в экономической сфере", - добавил глава МИД России.