https://ria.ru/20240625/oborona-1955453202.html
Шеф Пентагона провел переговоры с Белоусовым
Шеф Пентагона провел переговоры с Белоусовым - РИА Новости, 25.06.2024
Шеф Пентагона провел переговоры с Белоусовым
Глава Пентагона Ллойд Остин провел по телефону переговоры с министром обороны России Андреем Белоусовым, сообщил пресс-секретарь американского оборонного... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T22:12
2024-06-25T22:12
2024-06-25T22:58
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин провел по телефону переговоры с министром обороны России Андреем Белоусовым, сообщил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер на брифинге."Остин переговорил по телефону с российским министром обороны Андреем Белоусовым. В ходе разговора министр подчеркнул важность сохранения линий коммуникации на фоне продолжающейся войны России против Украины", — сказал он.Как уточнил Райдер, разговор состоялся по инициативе американской стороны.В последний раз министры обороны двух стран общались 15 марта 2023 года, напомнил пресс-секретарь.Кроме того, он затронул тему возможной отправки американских войск на Украину, отметив, что США не планируют этого делать "ни сейчас, ни в будущем". Представитель Пентагона также заявил РИА Новости, что Вашингтон не принимал решений о переброске солдат или военных подрядчиков в постсоветскую республику. Агрессивная риторика западных политиковНа Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт и начале войны с Москвой. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Париж не исключает возможности отправки войск в зону боевых действий, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит о помощи. Он также утверждал, что "многие страны" согласились с его подходом.При этом Макрон столкнулся с критикой как внутри страны, так и среди международных союзников, а в начале мая его заявления опроверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, альянс не собирается направлять войска на Украину и Киев об этом не просил. В то же время журнал Der Spiegel писал, что страны Прибалтики и Польша "предупреждают" Германию о возможной переброске солдат в постсоветскую республику, если ситуация будет развиваться неблагоприятным для нее образом.В Кремле называли такие идеи беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер.Как подчеркивал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Владимир Путин, Москва не собирается нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет никакого смысла. Глава государства отмечал, что западные политики регулярно запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.На фоне таких воинственных заявлений в России по поручению президента начались учения ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах отрабатывают применение нестратегического ядерного оружия.
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россия, министерство обороны сша, андрей белоусов, ллойд остин, патрик райдер, украина, сша, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны США, Андрей Белоусов, Ллойд Остин, Патрик Райдер, Украина, США, Вооруженные силы Украины, НАТО
Шеф Пентагона провел переговоры с Белоусовым
Пентагон: Остин провел по телефону переговоры с Белоусовым
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин провел по телефону переговоры с министром обороны России Андреем Белоусовым, сообщил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер на брифинге.
"Остин переговорил по телефону с российским министром обороны Андреем Белоусовым. В ходе разговора министр подчеркнул важность сохранения линий коммуникации на фоне продолжающейся войны России
против Украины", — сказал он.
Как уточнил Райдер, разговор состоялся по инициативе американской стороны.
В последний раз министры обороны двух стран общались 15 марта 2023 года, напомнил пресс-секретарь.
Кроме того, он затронул тему возможной отправки американских войск на Украину, отметив, что США не планируют этого делать "ни сейчас, ни в будущем".
Представитель Пентагона также заявил РИА Новости, что Вашингтон не принимал решений о переброске солдат или военных подрядчиков в постсоветскую республику.
Во вторник CNN со ссылкой на чиновников сообщил, что Белый дом работает над снятием фактического запрета размещать военных подрядчиков на Украине. Уточнялось, что президент Джо Байден еще не принял это решение, но в случае одобрения оно может быть реализовано уже в этом году.
Источники телеканала надеются, что подрядчики помогут ускорить ремонт и техобслуживание техники, используемой ВСУ.
Агрессивная риторика западных политиков
На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт и начале войны с Москвой. Так, президент Франции Эммануэль Макрон
заявлял, что Париж не исключает возможности отправки войск в зону боевых действий, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит о помощи. Он также утверждал, что "многие страны" согласились с его подходом.
При этом Макрон столкнулся с критикой как внутри страны, так и среди международных союзников, а в начале мая его заявления опроверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, альянс не собирается направлять войска на Украину и Киев об этом не просил.
В то же время журнал Der Spiegel писал, что страны Прибалтики и Польша "предупреждают" Германию о возможной переброске солдат в постсоветскую республику, если ситуация будет развиваться неблагоприятным для нее образом.
В Кремле называли такие идеи беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер.
Как подчеркивал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Владимир Путин, Москва не собирается нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет никакого смысла. Глава государства отмечал, что западные политики регулярно запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
На фоне таких воинственных заявлений в России по поручению президента начались учения ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах отрабатывают применение нестратегического ядерного оружия.