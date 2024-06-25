https://ria.ru/20240625/oborona-1955453202.html

Шеф Пентагона провел переговоры с Белоусовым

Шеф Пентагона провел переговоры с Белоусовым - РИА Новости, 25.06.2024

Шеф Пентагона провел переговоры с Белоусовым

Глава Пентагона Ллойд Остин провел по телефону переговоры с министром обороны России Андреем Белоусовым, сообщил пресс-секретарь американского оборонного... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T22:12

2024-06-25T22:12

2024-06-25T22:58

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россия

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ллойд остин

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин провел по телефону переговоры с министром обороны России Андреем Белоусовым, сообщил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер на брифинге."Остин переговорил по телефону с российским министром обороны Андреем Белоусовым. В ходе разговора министр подчеркнул важность сохранения линий коммуникации на фоне продолжающейся войны России против Украины", — сказал он.Как уточнил Райдер, разговор состоялся по инициативе американской стороны.В последний раз министры обороны двух стран общались 15 марта 2023 года, напомнил пресс-секретарь.Кроме того, он затронул тему возможной отправки американских войск на Украину, отметив, что США не планируют этого делать "ни сейчас, ни в будущем". Представитель Пентагона также заявил РИА Новости, что Вашингтон не принимал решений о переброске солдат или военных подрядчиков в постсоветскую республику. Агрессивная риторика западных политиковНа Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт и начале войны с Москвой. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Париж не исключает возможности отправки войск в зону боевых действий, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит о помощи. Он также утверждал, что "многие страны" согласились с его подходом.При этом Макрон столкнулся с критикой как внутри страны, так и среди международных союзников, а в начале мая его заявления опроверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, альянс не собирается направлять войска на Украину и Киев об этом не просил. В то же время журнал Der Spiegel писал, что страны Прибалтики и Польша "предупреждают" Германию о возможной переброске солдат в постсоветскую республику, если ситуация будет развиваться неблагоприятным для нее образом.В Кремле называли такие идеи беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер.Как подчеркивал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Владимир Путин, Москва не собирается нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет никакого смысла. Глава государства отмечал, что западные политики регулярно запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.На фоне таких воинственных заявлений в России по поручению президента начались учения ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах отрабатывают применение нестратегического ядерного оружия.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955373199.html

https://ria.ru/20240625/ssha-1955218720.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20240625/bomby-1955106996.html

https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html

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