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Нулевой НДС для отелей продлят до 2030 года
Нулевой НДС для отелей продлят до 2030 года - РИА Новости, 25.06.2024
Нулевой НДС для отелей продлят до 2030 года
Нулевой налог на добавленную стоимость (НДС) для отелей будет продлен в России до 2030 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T17:12
2024-06-25T17:12
2024-06-25T17:12
экономика
россия
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Нулевой налог на добавленную стоимость (НДС) для отелей будет продлен в России до 2030 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Благодаря вашему решению, Михаил Владимирович, доковидному об обнулении НДС для гостиниц. И мы договорились с Антоном Германовичем (Силуановым - ред.), чтобы продлить это до 2030 года... Прошу сегодня это формализовать, чтобы мы могли изменения эти сделать", - сказал Чернышенко на стратсессии по нацпроектам, обращаясь к премьер-министру Михаилу Мишустину. Нулевую ставку НДС для уже работающих гостиниц ввели 1 июля 2022 года. Она изначально должна была действовать до 30 июня 2027 года.
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экономика, россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин
Экономика, Россия, Дмитрий Чернышенко, Михаил Мишустин
Нулевой НДС для отелей продлят до 2030 года
Чернышенко: нулевой налог для отелей продлят до 2030 года