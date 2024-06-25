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Нулевой НДС для отелей продлят до 2030 года

Нулевой НДС для отелей продлят до 2030 года - РИА Новости, 25.06.2024

Нулевой НДС для отелей продлят до 2030 года

Нулевой налог на добавленную стоимость (НДС) для отелей будет продлен в России до 2030 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T17:12

2024-06-25T17:12

2024-06-25T17:12

экономика

россия

дмитрий чернышенко

михаил мишустин

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Нулевой налог на добавленную стоимость (НДС) для отелей будет продлен в России до 2030 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Благодаря вашему решению, Михаил Владимирович, доковидному об обнулении НДС для гостиниц. И мы договорились с Антоном Германовичем (Силуановым - ред.), чтобы продлить это до 2030 года... Прошу сегодня это формализовать, чтобы мы могли изменения эти сделать", - сказал Чернышенко на стратсессии по нацпроектам, обращаясь к премьер-министру Михаилу Мишустину. Нулевую ставку НДС для уже работающих гостиниц ввели 1 июля 2022 года. Она изначально должна была действовать до 30 июня 2027 года.

https://ria.ru/20240322/biometriya-1934928069.html

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экономика, россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин