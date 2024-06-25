https://ria.ru/20240625/nayrobi-1955328323.html

Посольство России оценило ситуацию в Найроби

Посольство России оценило ситуацию в Найроби - РИА Новости, 25.06.2024

Посольство России оценило ситуацию в Найроби

Обстановка в Найроби, столице Кении, весьма напряженная на фоне массовых выступлений и локальных столкновений протестующих с полицейскими, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T14:06

2024-06-25T14:06

2024-06-25T14:06

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Обстановка в Найроби, столице Кении, весьма напряженная на фоне массовых выступлений и локальных столкновений протестующих с полицейскими, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в стране. "Нельзя сказать, что это какой-то централизованно организованный протест, но он идет. В центре города собирается много молодежи. Сейчас уже в некоторых местах есть определенные столкновения, (полиция - ред.) использует слезоточивый газ", - сказали в посольстве РФ. В дипмиссии охарактеризовали сложившуюся ситуацию как "довольно-таки напряженную" и добавили, что соблюдают меры безопасности. В прошлый вторник издание Star сообщало, что в столице Кении был организован протест против повышения налогов. Отмечалось, что местная полиция применила слезоточивый газ в столице страны Найроби для разгона демонстрантов на протестах против проекта бюджета, предусматривающего повышение налогов. Число жертв протестов против повышения налогов в Кении выросло до двух, не менее 200 пострадали, информировало в субботу издание Citizen Digital. Агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление руководства Кении сообщило, что правительство страны пересмотрело планы повышения налогов на ряд товаров и услуг, вызвавшие акции протеста. В проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Как сообщало агентство, парламент должен принять окончательную версию проекта бюджета 30 июня.

https://ria.ru/20240623/keniya-1954859921.html

https://ria.ru/20240621/keniya-1954450357.html

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найроби (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

в мире, кения, найроби (город), россия