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Глаз СКИФа. Российские ученые создали уникальное оптическое устройство - РИА Новости, 25.06.2024
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Наука
 
07:00 25.06.2024 (обновлено: 11:53 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/nauka-1955126844.html
Глаз СКИФа. Российские ученые создали уникальное оптическое устройство
Глаз СКИФа. Российские ученые создали уникальное оптическое устройство - РИА Новости, 25.06.2024
Глаз СКИФа. Российские ученые создали уникальное оптическое устройство
В Балтийском федеральном университете имени Канта (БФУ) разработали уникальное оптическое устройство для проведения научных экспериментов на исследовательской... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T07:00
2024-06-25T11:53
наука
наука
россия
балтийский федеральный университет
калининград
университетская наука
навигатор абитуриента
физика
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Балтийском федеральном университете имени Канта (БФУ) разработали уникальное оптическое устройство для проведения научных экспериментов на исследовательской станции 1.1 "Микрофокус" российского синхротрона четвертого поколения СКИФ, сообщили в пресс-службе вуза.&quot;Выполнение экспериментов по когерентной рентгеновской визуализации, спектроскопии и исследованию образцов в экстремальных условиях с использованием синхротронных пучков с размером не больше нескольких микрометров требует высокой точности установки оптических элементов и исследуемого образца. Для позиционирования преломляющих рентгеновских линз были разработаны специальные устройства — трансфокаторы&quot;, — рассказал директор международного научно-исследовательского центра &quot;Когерентная рентгеновская оптика для установок &quot;Мегасайенс&quot; (МНИЦ РО) БФУ Анатолий Снигирев.По его словам, трансфокаторы позволяют дистанционно изменять количество преломляющих элементов в пучке. Устройства, которые применяются на зарубежных синхротронах, больше по габаритам и массе, поэтому их невозможно перемещать между участками экспериментальной станции.Специалисты МНИЦ РО изготовили компактный переносной трансфокатор. Он представляет собой рентгеновский зум-объектив, использующий индивидуальный способ ввода и вывода линз. Принципиально новый механизм, с помощью которого количество оптических элементов в пучке изменяется по одному, последовательно и независимо друг от друга.Благодаря этому трансфокатор обеспечивает плавное изменение фокуса и его положения, а также позволяет более гибко управлять параметрами синхротронного пучка на расстоянии от нескольких сантиметров до сотен метров. Компактные размеры и малый вес упрощают интеграцию устройства в различные экспериментальные станции как для задач фокусировки и визуализации, так и для подготовки и транспорта пучка."Сегодня, когда на территории нашей страны реализуются самостоятельные программы по строительству самых современных источников синхротронного излучения, наша работа стала особенно востребованной в связи с необходимостью оснащения исследовательских станций высококачественной рентгеновской оптикой российского производства", — добавил Снигирев.Он отметил, что разработка и производство отечественных трансфокаторов станет важным шагом в развитии современной рентгеновской оптики в России, способствующим укреплению научно-технологического потенциала страны и повышению ее самостоятельности в условиях санкционного давления."Наш трансфокатор, разработанный на основе уникальных конструктивных решений, не имеет аналогов за рубежом. Это не импортозамещение, а стратегическое развитие национальной научно-технической базы, укрепляющее наши позиции благодаря собственным разработкам. Введение таких передовых технологий на отечественных научных установках позволит значительно расширить наши исследовательские возможности", — заключил ученый.Трансфокатор для СКИФ оснастили рентгеновскими преломляющими линзами, разработанными и изготовленными в БФУ, уточнили в пресс-службе.
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наука, россия, балтийский федеральный университет, калининград, университетская наука, навигатор абитуриента, физика, рентген
Наука, Наука, Россия, Балтийский федеральный университет, Калининград, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Физика, рентген

Глаз СКИФа. Российские ученые создали уникальное оптическое устройство

© Фото : Балтийский федеральный университет имени Иммануила КантаРентгеновский трансфокатор для исследовательской станции 1.1 "Микрофокус" российского синхротрона 4-го поколения "Сибирский кольцевой источник фотонов"
Рентгеновский трансфокатор для исследовательской станции 1.1 Микрофокус российского синхротрона 4-го поколения Сибирский кольцевой источник фотонов - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта
Рентгеновский трансфокатор для исследовательской станции 1.1 "Микрофокус" российского синхротрона 4-го поколения "Сибирский кольцевой источник фотонов"
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Балтийском федеральном университете имени Канта (БФУ) разработали уникальное оптическое устройство для проведения научных экспериментов на исследовательской станции 1.1 "Микрофокус" российского синхротрона четвертого поколения СКИФ, сообщили в пресс-службе вуза.
«

"Выполнение экспериментов по когерентной рентгеновской визуализации, спектроскопии и исследованию образцов в экстремальных условиях с использованием синхротронных пучков с размером не больше нескольких микрометров требует высокой точности установки оптических элементов и исследуемого образца. Для позиционирования преломляющих рентгеновских линз были разработаны специальные устройства — трансфокаторы", — рассказал директор международного научно-исследовательского центра "Когерентная рентгеновская оптика для установок "Мегасайенс" (МНИЦ РО) БФУ Анатолий Снигирев.

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По его словам, трансфокаторы позволяют дистанционно изменять количество преломляющих элементов в пучке. Устройства, которые применяются на зарубежных синхротронах, больше по габаритам и массе, поэтому их невозможно перемещать между участками экспериментальной станции.
Специалисты МНИЦ РО изготовили компактный переносной трансфокатор. Он представляет собой рентгеновский зум-объектив, использующий индивидуальный способ ввода и вывода линз. Принципиально новый механизм, с помощью которого количество оптических элементов в пучке изменяется по одному, последовательно и независимо друг от друга.
© Фото : БФУРентгеновский трансфокатор
Рентгеновский трансфокатор - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Фото : БФУ
Рентгеновский трансфокатор
Благодаря этому трансфокатор обеспечивает плавное изменение фокуса и его положения, а также позволяет более гибко управлять параметрами синхротронного пучка на расстоянии от нескольких сантиметров до сотен метров. Компактные размеры и малый вес упрощают интеграцию устройства в различные экспериментальные станции как для задач фокусировки и визуализации, так и для подготовки и транспорта пучка.
"Сегодня, когда на территории нашей страны реализуются самостоятельные программы по строительству самых современных источников синхротронного излучения, наша работа стала особенно востребованной в связи с необходимостью оснащения исследовательских станций высококачественной рентгеновской оптикой российского производства", — добавил Снигирев.
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Он отметил, что разработка и производство отечественных трансфокаторов станет важным шагом в развитии современной рентгеновской оптики в России, способствующим укреплению научно-технологического потенциала страны и повышению ее самостоятельности в условиях санкционного давления.
"Наш трансфокатор, разработанный на основе уникальных конструктивных решений, не имеет аналогов за рубежом. Это не импортозамещение, а стратегическое развитие национальной научно-технической базы, укрепляющее наши позиции благодаря собственным разработкам. Введение таких передовых технологий на отечественных научных установках позволит значительно расширить наши исследовательские возможности", — заключил ученый.
Трансфокатор для СКИФ оснастили рентгеновскими преломляющими линзами, разработанными и изготовленными в БФУ, уточнили в пресс-службе.

СКИФ — Сибирский кольцевой источник фотонов, научная установка класса "Мегасайенс", строительство которой ведется в новосибирском наукограде Кольцово. Ее запуск позволит российским ученым проводить передовые исследования с яркими и интенсивными пучками синхротронного излучения в таких областях, как физика, химия, материаловедение, биология, медицина, геология и археология, полагают в БФУ.

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