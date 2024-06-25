https://ria.ru/20240625/nauka-1955126844.html

Глаз СКИФа. Российские ученые создали уникальное оптическое устройство

Глаз СКИФа. Российские ученые создали уникальное оптическое устройство - РИА Новости, 25.06.2024

Глаз СКИФа. Российские ученые создали уникальное оптическое устройство

В Балтийском федеральном университете имени Канта (БФУ) разработали уникальное оптическое устройство для проведения научных экспериментов на исследовательской... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T07:00

2024-06-25T07:00

2024-06-25T11:53

наука

наука

россия

балтийский федеральный университет

калининград

университетская наука

навигатор абитуриента

физика

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Балтийском федеральном университете имени Канта (БФУ) разработали уникальное оптическое устройство для проведения научных экспериментов на исследовательской станции 1.1 "Микрофокус" российского синхротрона четвертого поколения СКИФ, сообщили в пресс-службе вуза."Выполнение экспериментов по когерентной рентгеновской визуализации, спектроскопии и исследованию образцов в экстремальных условиях с использованием синхротронных пучков с размером не больше нескольких микрометров требует высокой точности установки оптических элементов и исследуемого образца. Для позиционирования преломляющих рентгеновских линз были разработаны специальные устройства — трансфокаторы", — рассказал директор международного научно-исследовательского центра "Когерентная рентгеновская оптика для установок "Мегасайенс" (МНИЦ РО) БФУ Анатолий Снигирев.По его словам, трансфокаторы позволяют дистанционно изменять количество преломляющих элементов в пучке. Устройства, которые применяются на зарубежных синхротронах, больше по габаритам и массе, поэтому их невозможно перемещать между участками экспериментальной станции.Специалисты МНИЦ РО изготовили компактный переносной трансфокатор. Он представляет собой рентгеновский зум-объектив, использующий индивидуальный способ ввода и вывода линз. Принципиально новый механизм, с помощью которого количество оптических элементов в пучке изменяется по одному, последовательно и независимо друг от друга.Благодаря этому трансфокатор обеспечивает плавное изменение фокуса и его положения, а также позволяет более гибко управлять параметрами синхротронного пучка на расстоянии от нескольких сантиметров до сотен метров. Компактные размеры и малый вес упрощают интеграцию устройства в различные экспериментальные станции как для задач фокусировки и визуализации, так и для подготовки и транспорта пучка."Сегодня, когда на территории нашей страны реализуются самостоятельные программы по строительству самых современных источников синхротронного излучения, наша работа стала особенно востребованной в связи с необходимостью оснащения исследовательских станций высококачественной рентгеновской оптикой российского производства", — добавил Снигирев.Он отметил, что разработка и производство отечественных трансфокаторов станет важным шагом в развитии современной рентгеновской оптики в России, способствующим укреплению научно-технологического потенциала страны и повышению ее самостоятельности в условиях санкционного давления."Наш трансфокатор, разработанный на основе уникальных конструктивных решений, не имеет аналогов за рубежом. Это не импортозамещение, а стратегическое развитие национальной научно-технической базы, укрепляющее наши позиции благодаря собственным разработкам. Введение таких передовых технологий на отечественных научных установках позволит значительно расширить наши исследовательские возможности", — заключил ученый.Трансфокатор для СКИФ оснастили рентгеновскими преломляющими линзами, разработанными и изготовленными в БФУ, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230703/nauka-1880700947.html

https://ria.ru/20240423/nauka-1941468953.html

https://ria.ru/20240117/oborudovanie-1921781903.html

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наука, россия, балтийский федеральный университет, калининград, университетская наука, навигатор абитуриента, физика, рентген