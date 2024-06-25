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Сербский экс-генерал обвинил НАТО в отравлении страны ураном и плутонием - РИА Новости, 25.06.2024
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16:34 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/nato-1955386407.html
Сербский экс-генерал обвинил НАТО в отравлении страны ураном и плутонием
Сербский экс-генерал обвинил НАТО в отравлении страны ураном и плутонием - РИА Новости, 25.06.2024
Сербский экс-генерал обвинил НАТО в отравлении страны ураном и плутонием
НАТО в ходе агрессии на Союзную республики Югославия (СРЮ) в 1999 году отравила Сербию обедненным ураном и плутонием, ядовитыми химвеществами, что привело к... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T16:34
2024-06-25T16:34
в мире
сербия
восток
косово
слободан милошевич
уэсли кларк
хавьер солано
нато
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БЕЛГРАД, 25 июн - РИА Новости. НАТО в ходе агрессии на Союзную республики Югославия (СРЮ) в 1999 году отравила Сербию обедненным ураном и плутонием, ядовитыми химвеществами, что привело к поражению здоровья жителей региона на поколения вперед, заявил РИА Новости председатель Клуба генералов и адмиралов Сербии, генерал в отставке Лука Кастратович. В Доме армии Сербии во вторник представили сборник авторства ряда военных экспертов и ученых "Правовые и экологические аспекты оборонительной войны Союзной республики Югославии Сербии в 1999 году". Издание книги поддержал Клуб генералов и адмиралов Сербии. "НАТО при агрессии применяла химические боеприпасы, биологические средства, они отравили наши источники воды и землю, особенно обедненным ураном и плутонием. Плутония просто так нет у нас в природе, он является продуктом сгорания ракетного топлива. Они оставили длительные последствия для здоровья наших людей, например в 1999 году онкологическими заболеваниями заболели 19 тысяч человек, при том, что население было больше, а в 2020 году – свыше 40 тысяч человек", - заявил в разговоре с агентством генерал Кастратович. Он подчеркнул, что потребовалось 20 лет на то, чтобы в Сербии бомбардировки НАТО опять стали называть агрессией НАТО, потому что после 5 октября 2000 года, свержения экс-президента Слободана Милошевича "никто не смел так говорить, якобы это было для нашего благополучия". "Это проект борьбы Запада против Востока, а точнее - против православия. А Сербия мешала на из пути, всегда противостояла в ходе своей истории и доказывала себе и миру, что вне зависимости от того, насколько народ малочисленный, страна и народ, которые борются за свою свободу, не могут быть побеждены", - сказал председатель Клуба генералов и адмиралов Сербии генерал в отставке. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний. Окружной суд Белграда 21 сентября 2000 года признал виновными за военные преступления в ходе бомбардировок Союзной республики Югославия (СРЮ) американского генерала Уэсли Кларка и экс-генсека альянса Хавьера Солана. Однако после свержения в октябре 2000 года президента СРЮ Слободана Милошевича новые власти страны добились пересмотра вердикта, и Верховный суд Сербии осенью 2001 года отменил приговор руководству НАТО.
https://ria.ru/20240327/uran-1936077200.html
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в мире, сербия, восток, косово, слободан милошевич, уэсли кларк, хавьер солано, нато, оон
В мире, Сербия, Восток, Косово, Слободан Милошевич, Уэсли Кларк, Хавьер Солано, НАТО, ООН
Сербский экс-генерал обвинил НАТО в отравлении страны ураном и плутонием

Экс-генерал Кастратович: НАТО в 1999 году отравила Сербию ураном и плутонием

© AP Photo / JRT, Serb Controlled TelevisionРазрушенный заводской комплекс после бомбардировки в сербском городе Чачак. 30 марта 1999 года
Разрушенный заводской комплекс после бомбардировки в сербском городе Чачак. 30 марта 1999 года - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / JRT, Serb Controlled Television
Разрушенный заводской комплекс после бомбардировки в сербском городе Чачак. 30 марта 1999 года. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 25 июн - РИА Новости. НАТО в ходе агрессии на Союзную республики Югославия (СРЮ) в 1999 году отравила Сербию обедненным ураном и плутонием, ядовитыми химвеществами, что привело к поражению здоровья жителей региона на поколения вперед, заявил РИА Новости председатель Клуба генералов и адмиралов Сербии, генерал в отставке Лука Кастратович.
В Доме армии Сербии во вторник представили сборник авторства ряда военных экспертов и ученых "Правовые и экологические аспекты оборонительной войны Союзной республики Югославии Сербии в 1999 году". Издание книги поддержал Клуб генералов и адмиралов Сербии.
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"НАТО при агрессии применяла химические боеприпасы, биологические средства, они отравили наши источники воды и землю, особенно обедненным ураном и плутонием. Плутония просто так нет у нас в природе, он является продуктом сгорания ракетного топлива. Они оставили длительные последствия для здоровья наших людей, например в 1999 году онкологическими заболеваниями заболели 19 тысяч человек, при том, что население было больше, а в 2020 году – свыше 40 тысяч человек", - заявил в разговоре с агентством генерал Кастратович.
Он подчеркнул, что потребовалось 20 лет на то, чтобы в Сербии бомбардировки НАТО опять стали называть агрессией НАТО, потому что после 5 октября 2000 года, свержения экс-президента Слободана Милошевича "никто не смел так говорить, якобы это было для нашего благополучия".
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"Это проект борьбы Запада против Востока, а точнее - против православия. А Сербия мешала на из пути, всегда противостояла в ходе своей истории и доказывала себе и миру, что вне зависимости от того, насколько народ малочисленный, страна и народ, которые борются за свою свободу, не могут быть побеждены", - сказал председатель Клуба генералов и адмиралов Сербии генерал в отставке.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
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27 марта, 08:37
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
Окружной суд Белграда 21 сентября 2000 года признал виновными за военные преступления в ходе бомбардировок Союзной республики Югославия (СРЮ) американского генерала Уэсли Кларка и экс-генсека альянса Хавьера Солана. Однако после свержения в октябре 2000 года президента СРЮ Слободана Милошевича новые власти страны добились пересмотра вердикта, и Верховный суд Сербии осенью 2001 года отменил приговор руководству НАТО.
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В миреСербияВостокКосовоСлободан МилошевичУэсли КларкХавьер СоланоНАТОООН
 
 
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