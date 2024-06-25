https://ria.ru/20240625/nastavnichestvo-1955417564.html
Воробьев в качестве наставника встретился с участниками "Время героев"
Воробьев в качестве наставника встретился с участниками "Время героев" - РИА Новости, 25.06.2024
Воробьев в качестве наставника встретился с участниками "Время героев"
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с майором Кириллом Лосунчуковым и подполковником Владимиром Горохом в качестве наставника президентской... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T18:20
2024-06-25T18:20
2024-06-25T18:20
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с майором Кириллом Лосунчуковым и подполковником Владимиром Горохом в качестве наставника президентской программы "Время героев", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. "Время героев" - специальная кадровая программа по обучению участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти. Президент РФ Владимир Путин объявил о ней в Послании Федеральному Собранию, отметив, что "Время героев" будет строиться по тем же стандартам, что "школа губернаторов" и конкурс "Лидеры России". Все участники программы получают персональных наставников, которые сопровождают их на протяжении всего времени обучения, а также организуют стажировку. "Я вас приветствую в Доме правительства, откуда мы осуществляем управление большой Московской областью. Знаю, что вы любите Подмосковье, потому и выбрали его. Я хотел бы обсудить сегодня с вами готовность занять муниципальные, государственные или другие важные должности, чтобы вы могли так же достойно нести службу, как это делали в Вооруженных силах", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он уверен, что все получится, так как главное в работе – ответственность, а с ней у участников все в порядке. Лосунчукову – 33 года. Учился он в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище, затем служил в Подмосковье. В ходе спецоперации Лосунчуков был заместителем командира отряда отдельной бригады специального назначения. Он награжден двумя Орденами "Мужества" и Орденом "За военные заслуги". Мужчина зарегистрировался в программе "Время героев", так как хотел перейти на государственную гражданскую службу. Гороху – 37 лет. Он закончил Военно-космическую академию им. А. Ф. Можайского. После учебы выполнял разные боевые задачи, участвовал в Сирийской операции. На СВО был заместителем командира бригады. Награжден Орденом "Мужества". Он не сомневался в выборе региона, так как хотел вернуться на родную землю и трудиться здесь на благо стране. Программа "Время героев" реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС при президенте РФ на базе Мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске. Она включает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, личностному развитию. Это четыре модуля по 30 дней каждый.
https://ria.ru/20240625/medspravki-1955381551.html
https://ria.ru/20240625/podmoskove-1955329512.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), солнечногорск, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Солнечногорск, Андрей Воробьев
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с майором Кириллом Лосунчуковым и подполковником Владимиром Горохом в качестве наставника президентской программы "Время героев", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
"Время героев" - специальная кадровая программа по обучению участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти.
Президент РФ Владимир Путин объявил о ней в Послании Федеральному Собранию, отметив, что "Время героев" будет строиться по тем же стандартам, что "школа губернаторов" и конкурс "Лидеры России". Все участники программы получают персональных наставников, которые сопровождают их на протяжении всего времени обучения, а также организуют стажировку.
"Я вас приветствую в Доме правительства, откуда мы осуществляем управление большой Московской областью. Знаю, что вы любите Подмосковье, потому и выбрали его. Я хотел бы обсудить сегодня с вами готовность занять муниципальные, государственные или другие важные должности, чтобы вы могли так же достойно нести службу, как это делали в Вооруженных силах", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Он уверен, что все получится, так как главное в работе – ответственность, а с ней у участников все в порядке.
Лосунчукову – 33 года. Учился он в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище, затем служил в Подмосковье. В ходе спецоперации Лосунчуков был заместителем командира отряда отдельной бригады специального назначения. Он награжден двумя Орденами "Мужества" и Орденом "За военные заслуги". Мужчина зарегистрировался в программе "Время героев", так как хотел перейти на государственную гражданскую службу.
Гороху – 37 лет. Он закончил Военно-космическую академию им. А. Ф. Можайского. После учебы выполнял разные боевые задачи, участвовал в Сирийской операции. На СВО был заместителем командира бригады. Награжден Орденом "Мужества". Он не сомневался в выборе региона, так как хотел вернуться на родную землю и трудиться здесь на благо стране.
Программа "Время героев" реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС при президенте РФ на базе Мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске
. Она включает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, личностному развитию. Это четыре модуля по 30 дней каждый.