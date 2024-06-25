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США ориентируют Украину на оборону, утверждает Белый дом - РИА Новости, 25.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:20 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/nas-1955453783.html
США ориентируют Украину на оборону, утверждает Белый дом
США ориентируют Украину на оборону, утверждает Белый дом - РИА Новости, 25.06.2024
США ориентируют Украину на оборону, утверждает Белый дом
США советуют Украине сейчас изматывать российские войска обороной, чтобы перейти в собственное наступление в конце нынешнего — начале следующего годов, сообщил... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T22:20
2024-06-25T22:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
майкл карпентер
сергей лавров
нато
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ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. США советуют Украине сейчас изматывать российские войска обороной, чтобы перейти в собственное наступление в конце нынешнего — начале следующего годов, сообщил директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер. "В этом году мы стремимся поддержать Украину всеми этими инициативами, которые я только что изложил, с тем, чтобы они могли держать фронт, строить более совершенные фортификационные сооружения, использовать более умную активную оборону для ослабления российских сил, чтобы ближе к концу года или в следующем году они могли освободить дополнительные территории", - сказал он. Карпентер признал неэффективность украинского контрнаступления прошлого года. По его словам, США видят конечной целью конфликта восстановление территориальной целостности Украины и формирование у России понимания своего стратегического поражения, добавил чиновник. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТОнапрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html
https://ria.ru/20240624/slovakiya-1954897701.html
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в мире, украина, сша, россия, майкл карпентер, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Майкл Карпентер, Сергей Лавров, НАТО
США ориентируют Украину на оборону, утверждает Белый дом

Белый дом: США советуют Украине изматывать российские войска обороной

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. США советуют Украине сейчас изматывать российские войска обороной, чтобы перейти в собственное наступление в конце нынешнего — начале следующего годов, сообщил директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер.
"В этом году мы стремимся поддержать Украину всеми этими инициативами, которые я только что изложил, с тем, чтобы они могли держать фронт, строить более совершенные фортификационные сооружения, использовать более умную активную оборону для ослабления российских сил, чтобы ближе к концу года или в следующем году они могли освободить дополнительные территории", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Запад не знает, зачем ему война с Россией
Вчера, 08:00
Карпентер признал неэффективность украинского контрнаступления прошлого года.
По его словам, США видят конечной целью конфликта восстановление территориальной целостности Украины и формирование у России понимания своего стратегического поражения, добавил чиновник.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТОнапрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
В Европу пришло возмездие за вооружение Зеленского
24 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияМайкл КарпентерСергей ЛавровНАТО
 
 
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