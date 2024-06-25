США ориентируют Украину на оборону, утверждает Белый дом
Белый дом: США советуют Украине изматывать российские войска обороной
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. США советуют Украине сейчас изматывать российские войска обороной, чтобы перейти в собственное наступление в конце нынешнего — начале следующего годов, сообщил директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер.
"В этом году мы стремимся поддержать Украину всеми этими инициативами, которые я только что изложил, с тем, чтобы они могли держать фронт, строить более совершенные фортификационные сооружения, использовать более умную активную оборону для ослабления российских сил, чтобы ближе к концу года или в следующем году они могли освободить дополнительные территории", - сказал он.
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Карпентер признал неэффективность украинского контрнаступления прошлого года.
По его словам, США видят конечной целью конфликта восстановление территориальной целостности Украины и формирование у России понимания своего стратегического поражения, добавил чиновник.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТОнапрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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