https://ria.ru/20240625/nas-1955453783.html

США ориентируют Украину на оборону, утверждает Белый дом

США ориентируют Украину на оборону, утверждает Белый дом - РИА Новости, 25.06.2024

США ориентируют Украину на оборону, утверждает Белый дом

США советуют Украине сейчас изматывать российские войска обороной, чтобы перейти в собственное наступление в конце нынешнего — начале следующего годов, сообщил... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T22:20

2024-06-25T22:20

2024-06-25T22:20

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. США советуют Украине сейчас изматывать российские войска обороной, чтобы перейти в собственное наступление в конце нынешнего — начале следующего годов, сообщил директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер. "В этом году мы стремимся поддержать Украину всеми этими инициативами, которые я только что изложил, с тем, чтобы они могли держать фронт, строить более совершенные фортификационные сооружения, использовать более умную активную оборону для ослабления российских сил, чтобы ближе к концу года или в следующем году они могли освободить дополнительные территории", - сказал он. Карпентер признал неэффективность украинского контрнаступления прошлого года. По его словам, США видят конечной целью конфликта восстановление территориальной целостности Украины и формирование у России понимания своего стратегического поражения, добавил чиновник. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТОнапрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html

https://ria.ru/20240624/slovakiya-1954897701.html

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в мире, украина, сша, россия, майкл карпентер, сергей лавров, нато