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Саудовская Аравия осудила нападения на религиозные учреждения в Дагестане
Саудовская Аравия осудила нападения на религиозные учреждения в Дагестане - РИА Новости, 25.06.2024
Саудовская Аравия осудила нападения на религиозные учреждения в Дагестане
Министерство иностранных дел Саудовской Аравии осудило нападения на религиозные учреждения в Дагестане и выразило соболезнования родственником жертв теракта,... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T20:26
2024-06-25T20:26
2024-06-25T20:26
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вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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ДУБАЙ, 25 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии осудило нападения на религиозные учреждения в Дагестане и выразило соболезнования родственником жертв теракта, правительству и народу Российской Федерации, сообщает во вторник саудовской информационное агентство SPA. По заявлению МИД Саудовской Аравии, "королевство отвергает все формы терроризма, экстремизма и нападений на гражданских лиц". В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html
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в мире, саудовская аравия, дербент, махачкала, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
В мире, Саудовская Аравия, Дербент, Махачкала, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Саудовская Аравия осудила нападения на религиозные учреждения в Дагестане
МИД Саудовской Аравии осудил нападения на религиозные учреждения в Дагестане