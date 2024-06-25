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Путин наградил 20 дагестанских полицейских орденом, включая погибших

Путин наградил 20 дагестанских полицейских орденом, включая погибших - РИА Новости, 25.06.2024

Путин наградил 20 дагестанских полицейских орденом, включая погибших

Орденом мужества награждены 20 полицейских, включая погибших при теракте в Дагестане, следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T21:59

2024-06-25T21:59

2024-06-25T21:59

общество

россия

махачкала

владимир путин

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Орденом мужества награждены 20 полицейских, включая погибших при теракте в Дагестане, следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на официальном портале правовой информации. "За мужество, отвагу и верность служебному долгу, проявленные при отражении террористической атаки, наградить Орденом мужества Алиева Марата Эдиковича (посмертно), Алиева Хабиба Халимбековича (посмертно), Бутаева Мугудина Исмаиловича (посмертно), Гаджиалиева Сейфелмелука Салаватовича (посмертно), Гамзатова Арсена Самшадиновича, Гасанбекова Тамерлана Межлумовича (посмертно), Гебекова Джалила Алибековича (посмертно), Джаруллаева Султана Шамсутдиновича (посмертно), Ибрагимова Тамерлана Гаджиагаевича (посмертно), Исмаилова Эйнара Кочубековича (посмертно), Казимагомедова Ахмеда Тажутдиновича (посмертно), Лучникова Юрия Леонидовича, Магомедова Магомеда Наримановича (посмертно), Мамаева Магомедрасула Руслановича (посмертно), Мезенцева Виталия Андреевича (посмертно), Насрулаева Наримана Имрановича (посмертно), Омарова Надыра Руслановича, Рослякова Дмитрия Евгеньевича, Салманова Эдика Ахмедулаховича, Хидирнабиева Мавлудина Тажидиновича (посмертно)", - говорится в указе. Кроме того, президент посмертно наградил медалью "За отвагу" убитого охранника Свято-Успенского собора Махачкалы Вавилина Михаила Ивановича.

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общество, россия, махачкала, владимир путин, вооруженные нападения в дербенте и махачкале