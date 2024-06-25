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Путин наградил 20 дагестанских полицейских орденом, включая погибших - РИА Новости, 25.06.2024
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21:59 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/nagrady-1955451496.html
Путин наградил 20 дагестанских полицейских орденом, включая погибших
Путин наградил 20 дагестанских полицейских орденом, включая погибших - РИА Новости, 25.06.2024
Путин наградил 20 дагестанских полицейских орденом, включая погибших
Орденом мужества награждены 20 полицейских, включая погибших при теракте в Дагестане, следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T21:59
2024-06-25T21:59
общество
россия
махачкала
владимир путин
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Орденом мужества награждены 20 полицейских, включая погибших при теракте в Дагестане, следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на официальном портале правовой информации. "За мужество, отвагу и верность служебному долгу, проявленные при отражении террористической атаки, наградить Орденом мужества Алиева Марата Эдиковича (посмертно), Алиева Хабиба Халимбековича (посмертно), Бутаева Мугудина Исмаиловича (посмертно), Гаджиалиева Сейфелмелука Салаватовича (посмертно), Гамзатова Арсена Самшадиновича, Гасанбекова Тамерлана Межлумовича (посмертно), Гебекова Джалила Алибековича (посмертно), Джаруллаева Султана Шамсутдиновича (посмертно), Ибрагимова Тамерлана Гаджиагаевича (посмертно), Исмаилова Эйнара Кочубековича (посмертно), Казимагомедова Ахмеда Тажутдиновича (посмертно), Лучникова Юрия Леонидовича, Магомедова Магомеда Наримановича (посмертно), Мамаева Магомедрасула Руслановича (посмертно), Мезенцева Виталия Андреевича (посмертно), Насрулаева Наримана Имрановича (посмертно), Омарова Надыра Руслановича, Рослякова Дмитрия Евгеньевича, Салманова Эдика Ахмедулаховича, Хидирнабиева Мавлудина Тажидиновича (посмертно)", - говорится в указе. Кроме того, президент посмертно наградил медалью "За отвагу" убитого охранника Свято-Успенского собора Махачкалы Вавилина Михаила Ивановича.
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общество, россия, махачкала, владимир путин, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Общество, Россия, Махачкала, Владимир Путин, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Путин наградил 20 дагестанских полицейских орденом, включая погибших

Орденом мужества наградили 20 полицейских, включая погибших в Дагестане

© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанкОбстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Орденом мужества награждены 20 полицейских, включая погибших при теракте в Дагестане, следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на официальном портале правовой информации.
"За мужество, отвагу и верность служебному долгу, проявленные при отражении террористической атаки, наградить Орденом мужества Алиева Марата Эдиковича (посмертно), Алиева Хабиба Халимбековича (посмертно), Бутаева Мугудина Исмаиловича (посмертно), Гаджиалиева Сейфелмелука Салаватовича (посмертно), Гамзатова Арсена Самшадиновича, Гасанбекова Тамерлана Межлумовича (посмертно), Гебекова Джалила Алибековича (посмертно), Джаруллаева Султана Шамсутдиновича (посмертно), Ибрагимова Тамерлана Гаджиагаевича (посмертно), Исмаилова Эйнара Кочубековича (посмертно), Казимагомедова Ахмеда Тажутдиновича (посмертно), Лучникова Юрия Леонидовича, Магомедова Магомеда Наримановича (посмертно), Мамаева Магомедрасула Руслановича (посмертно), Мезенцева Виталия Андреевича (посмертно), Насрулаева Наримана Имрановича (посмертно), Омарова Надыра Руслановича, Рослякова Дмитрия Евгеньевича, Салманова Эдика Ахмедулаховича, Хидирнабиева Мавлудина Тажидиновича (посмертно)", - говорится в указе.
Кроме того, президент посмертно наградил медалью "За отвагу" убитого охранника Свято-Успенского собора Махачкалы Вавилина Михаила Ивановича.
Вооруженные нападения на храмы и синагогу в Дагестане
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

© Национальный антитеррористический комитет
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1 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

© РИА Новости
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2 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.

Сотрудники ФСБ в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.

© Национальный антитеррористический комитет
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3 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.

Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.

© Национальный антитеррористический комитет
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4 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.

Сотрудники ФСБ в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.

© Национальный антитеррористический комитет
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5 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале

Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости
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6 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

© Национальный антитеррористический комитет
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7 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

Разыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

Поврежденный автомобиль ДПС в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

Разыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

© Национальный антитеррористический комитет
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8 из 9
© СК РФ

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

Кадр видео СК России с места терактов в Дербенте и Махачкале

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

© СК РФ
9 из 9

В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
1 из 9

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 9

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
3 из 9

НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
4 из 9

На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
5 из 9

Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 9

Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
7 из 9

Разыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
8 из 9

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

© СК РФ
9 из 9
 
ОбществоРоссияМахачкалаВладимир ПутинВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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