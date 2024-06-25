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В Приморье сбивший двух детей мотоциклист явился в полицию

В Приморье сбивший двух детей мотоциклист явился в полицию - РИА Новости, 25.06.2024

В Приморье сбивший двух детей мотоциклист явился в полицию

Водитель мотоцикла в Приморье, сбивший двух детей на пешеходном переходе и скрывшийся, спустя четыре дня после аварии сам явился в полицию и раскаялся, сообщает РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T03:21

2024-06-25T03:21

2024-06-25T03:21

происшествия

лесозаводск

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 25 июн - РИА Новости. Водитель мотоцикла в Приморье, сбивший двух детей на пешеходном переходе и скрывшийся, спустя четыре дня после аварии сам явился в полицию и раскаялся, сообщает в Telegram-канале региональное УМВД РФ. На прошлой неделе полиция сообщила, что днем 20 июня мотоциклист сбил двух детей 2013 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе в Лесозаводске и скрылся. Одного из мальчиков в результате отбросило под колеса автобуса, обоих госпитализировали. Мотоциклист попал в объективы камер видеонаблюдения. "Спустя четыре дня после ДТП мотоциклист самостоятельно явился в отделение Госавтоинспекции МО МВД России "Лесозаводский"… В отделе полиции гражданин полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном", - говорится в сообщении. Установлено, что 36-летний житель Лесозаводска не имеет водительского удостоверения. В 2024 году его уже привлекали к ответственности за вождение без прав и за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. На виновника ДТП составлены протоколы. Собранные материалы направлены в мировой суд. Устанавливается степень тяжести вреда сбитым детям.

https://ria.ru/20240615/dtp-1953079041.html

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происшествия, лесозаводск, россия, приморский край