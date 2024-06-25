В Приморье сбивший двух детей мотоциклист явился в полицию
Сбивший двух детей на "зебре" и скрывшийся мотоциклист в Лесозаводске раскаялся
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредупреждающая надпись для пешеходов, нанесенная на асфальте перед переходом
Предупреждающая надпись для пешеходов, нанесенная на асфальте перед переходом. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 июн - РИА Новости. Водитель мотоцикла в Приморье, сбивший двух детей на пешеходном переходе и скрывшийся, спустя четыре дня после аварии сам явился в полицию и раскаялся, сообщает в Telegram-канале региональное УМВД РФ.
На прошлой неделе полиция сообщила, что днем 20 июня мотоциклист сбил двух детей 2013 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе в Лесозаводске и скрылся. Одного из мальчиков в результате отбросило под колеса автобуса, обоих госпитализировали. Мотоциклист попал в объективы камер видеонаблюдения.
"Спустя четыре дня после ДТП мотоциклист самостоятельно явился в отделение Госавтоинспекции МО МВД России "Лесозаводский"… В отделе полиции гражданин полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном", - говорится в сообщении.
Установлено, что 36-летний житель Лесозаводска не имеет водительского удостоверения. В 2024 году его уже привлекали к ответственности за вождение без прав и за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
На виновника ДТП составлены протоколы. Собранные материалы направлены в мировой суд. Устанавливается степень тяжести вреда сбитым детям.