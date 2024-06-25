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В Приморье сбивший двух детей мотоциклист явился в полицию - РИА Новости, 25.06.2024
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03:21 25.06.2024
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В Приморье сбивший двух детей мотоциклист явился в полицию
В Приморье сбивший двух детей мотоциклист явился в полицию - РИА Новости, 25.06.2024
В Приморье сбивший двух детей мотоциклист явился в полицию
Водитель мотоцикла в Приморье, сбивший двух детей на пешеходном переходе и скрывшийся, спустя четыре дня после аварии сам явился в полицию и раскаялся, сообщает РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T03:21
2024-06-25T03:21
происшествия
лесозаводск
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июн - РИА Новости. Водитель мотоцикла в Приморье, сбивший двух детей на пешеходном переходе и скрывшийся, спустя четыре дня после аварии сам явился в полицию и раскаялся, сообщает в Telegram-канале региональное УМВД РФ. На прошлой неделе полиция сообщила, что днем 20 июня мотоциклист сбил двух детей 2013 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе в Лесозаводске и скрылся. Одного из мальчиков в результате отбросило под колеса автобуса, обоих госпитализировали. Мотоциклист попал в объективы камер видеонаблюдения. "Спустя четыре дня после ДТП мотоциклист самостоятельно явился в отделение Госавтоинспекции МО МВД России "Лесозаводский"… В отделе полиции гражданин полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном", - говорится в сообщении. Установлено, что 36-летний житель Лесозаводска не имеет водительского удостоверения. В 2024 году его уже привлекали к ответственности за вождение без прав и за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. На виновника ДТП составлены протоколы. Собранные материалы направлены в мировой суд. Устанавливается степень тяжести вреда сбитым детям.
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происшествия, лесозаводск, россия, приморский край
Происшествия, Лесозаводск, Россия, Приморский край
В Приморье сбивший двух детей мотоциклист явился в полицию

Сбивший двух детей на "зебре" и скрывшийся мотоциклист в Лесозаводске раскаялся

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредупреждающая надпись для пешеходов, нанесенная на асфальте перед переходом
Предупреждающая надпись для пешеходов, нанесенная на асфальте перед переходом - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Предупреждающая надпись для пешеходов, нанесенная на асфальте перед переходом. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июн - РИА Новости. Водитель мотоцикла в Приморье, сбивший двух детей на пешеходном переходе и скрывшийся, спустя четыре дня после аварии сам явился в полицию и раскаялся, сообщает в Telegram-канале региональное УМВД РФ.
На прошлой неделе полиция сообщила, что днем 20 июня мотоциклист сбил двух детей 2013 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе в Лесозаводске и скрылся. Одного из мальчиков в результате отбросило под колеса автобуса, обоих госпитализировали. Мотоциклист попал в объективы камер видеонаблюдения.
"Спустя четыре дня после ДТП мотоциклист самостоятельно явился в отделение Госавтоинспекции МО МВД России "Лесозаводский"… В отделе полиции гражданин полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном", - говорится в сообщении.
Установлено, что 36-летний житель Лесозаводска не имеет водительского удостоверения. В 2024 году его уже привлекали к ответственности за вождение без прав и за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
На виновника ДТП составлены протоколы. Собранные материалы направлены в мировой суд. Устанавливается степень тяжести вреда сбитым детям.
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