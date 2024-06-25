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Рестораны в Москве участвуют в эксперименте по цветочному оформлению
Рестораны в Москве участвуют в эксперименте по цветочному оформлению - РИА Новости, 25.06.2024
Рестораны в Москве участвуют в эксперименте по цветочному оформлению
Почти 600 ресторанов Москвы принимают участие в эксперименте по цветочному оформлению на 17 улицах, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T18:52
2024-06-25T18:52
2024-06-25T18:52
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Почти 600 ресторанов Москвы принимают участие в эксперименте по цветочному оформлению на 17 улицах, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. "Почти 600 предприятий торговли и услуг, ресторанов оформились (в рамках программы-эксперимента на 17 улицах - ред.)", - сказал Немерюк. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о запуске четырех программ поддержки бизнеса, участвующего в городском благоустройстве. Одна из них – городской конкурс на лучшее сезонное оформление объектов торговли, общепита и сервиса, размер приза – от 2 до 5 миллионов рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, алексей немерюк, сергей собянин, рестораны, цветы, твой бизнес – новости
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