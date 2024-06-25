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Рестораны в Москве участвуют в эксперименте по цветочному оформлению - РИА Новости, 25.06.2024
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18:52 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/moskva-1955422003.html
Рестораны в Москве участвуют в эксперименте по цветочному оформлению
Рестораны в Москве участвуют в эксперименте по цветочному оформлению - РИА Новости, 25.06.2024
Рестораны в Москве участвуют в эксперименте по цветочному оформлению
Почти 600 ресторанов Москвы принимают участие в эксперименте по цветочному оформлению на 17 улицах, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T18:52
2024-06-25T18:52
твой бизнес
москва
алексей немерюк
сергей собянин
рестораны
цветы
твой бизнес – новости
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Почти 600 ресторанов Москвы принимают участие в эксперименте по цветочному оформлению на 17 улицах, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. "Почти 600 предприятий торговли и услуг, ресторанов оформились (в рамках программы-эксперимента на 17 улицах - ред.)", - сказал Немерюк. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о запуске четырех программ поддержки бизнеса, участвующего в городском благоустройстве. Одна из них – городской конкурс на лучшее сезонное оформление объектов торговли, общепита и сервиса, размер приза – от 2 до 5 миллионов рублей.
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москва, алексей немерюк, сергей собянин, рестораны, цветы, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Москва, Алексей Немерюк, Сергей Собянин, Рестораны, Цветы, Твой бизнес – новости

Рестораны в Москве участвуют в эксперименте по цветочному оформлению

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкПосетители на летней веранде кафе на Тверской улице в Москве
Посетители на летней веранде кафе на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Посетители на летней веранде кафе на Тверской улице в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Почти 600 ресторанов Москвы принимают участие в эксперименте по цветочному оформлению на 17 улицах, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Почти 600 предприятий торговли и услуг, ресторанов оформились (в рамках программы-эксперимента на 17 улицах - ред.)", - сказал Немерюк.
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Арт-суббота пройдет 29 июня в экоцентре "Яуза" в Москве
Вчера, 16:39
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о запуске четырех программ поддержки бизнеса, участвующего в городском благоустройстве. Одна из них – городской конкурс на лучшее сезонное оформление объектов торговли, общепита и сервиса, размер приза – от 2 до 5 миллионов рублей.
 
Твой бизнесМоскваАлексей НемерюкСергей СобянинРестораныЦветыТвой бизнес – новости
 
 
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