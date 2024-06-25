https://ria.ru/20240625/moskva-1955422003.html

Рестораны в Москве участвуют в эксперименте по цветочному оформлению

Рестораны в Москве участвуют в эксперименте по цветочному оформлению - РИА Новости, 25.06.2024

Рестораны в Москве участвуют в эксперименте по цветочному оформлению

Почти 600 ресторанов Москвы принимают участие в эксперименте по цветочному оформлению на 17 улицах, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T18:52

2024-06-25T18:52

2024-06-25T18:52

твой бизнес

москва

алексей немерюк

сергей собянин

рестораны

цветы

твой бизнес – новости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955420694_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3742538cff67451edf329de3dc21bf89.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Почти 600 ресторанов Москвы принимают участие в эксперименте по цветочному оформлению на 17 улицах, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. "Почти 600 предприятий торговли и услуг, ресторанов оформились (в рамках программы-эксперимента на 17 улицах - ред.)", - сказал Немерюк. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о запуске четырех программ поддержки бизнеса, участвующего в городском благоустройстве. Одна из них – городской конкурс на лучшее сезонное оформление объектов торговли, общепита и сервиса, размер приза – от 2 до 5 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240625/moskva-1955385195.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, алексей немерюк, сергей собянин, рестораны, цветы, твой бизнес – новости