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В Москве изъяли более 96 тонн пищевой продукции после случаев ботулизма - РИА Новости, 25.06.2024
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18:10 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/moskva-1955414568.html
В Москве изъяли более 96 тонн пищевой продукции после случаев ботулизма
В Москве изъяли более 96 тонн пищевой продукции после случаев ботулизма - РИА Новости, 25.06.2024
В Москве изъяли более 96 тонн пищевой продукции после случаев ботулизма
Более 96 тонн продукции в Москве изъято и не допущено к реализации, более 46 тонн уничтожено термическим способом на мусоросжигательном заводе, сообщается на... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T18:10
2024-06-25T18:10
происшествия
москва
нижегородская область
казань
анастасия ракова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более 96 тонн продукции в Москве изъято и не допущено к реализации, более 46 тонн уничтожено термическим способом на мусоросжигательном заводе, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. "Приостановлена, изъята и не допущена к реализации пищевая продукция общим весом более 96 тонн, из которых более 46 тонн под контролем сотрудников управления уничтожено термическим способом на мусоросжигательном заводе в городе Москве", - говорится в сообщении. Отмечается, что за нарушения правил технических регламентов прекращена деятельность 114 и приостановлена деятельность 58 деклараций о соответствии на пищевую продукцию. Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с признаками ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. С симптомами ботулизма были также госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Ботулизм - острое пищевое отравление инфекционной природы в результате употребления пищевых продуктов, содержащих токсины Clostridium botulinum. Как ранее сообщили в Роспотребнадзоре, внешний вид, вкус и запах продуктов, которые содержат токсины, вызывающие ботулизм, не изменяется.
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
https://ria.ru/20240618/otravlenie-1953792548.html
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нижегородская область
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происшествия, москва, нижегородская область, казань, анастасия ракова , федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Происшествия, Москва, Нижегородская область, Казань, Анастасия Ракова , Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
В Москве изъяли более 96 тонн пищевой продукции после случаев ботулизма

Роспотребнадзор: более 96 тонн продукции в Москве изъяли после случаев ботулизма

© Столичный СК/TelegramСотрудники СК РФ проводят обыски в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве
Сотрудники СК РФ проводят обыски в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве
© Столичный СК/Telegram
Сотрудники СК РФ проводят обыски в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более 96 тонн продукции в Москве изъято и не допущено к реализации, более 46 тонн уничтожено термическим способом на мусоросжигательном заводе, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
"Приостановлена, изъята и не допущена к реализации пищевая продукция общим весом более 96 тонн, из которых более 46 тонн под контролем сотрудников управления уничтожено термическим способом на мусоросжигательном заводе в городе Москве", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что за нарушения правил технических регламентов прекращена деятельность 114 и приостановлена деятельность 58 деклараций о соответствии на пищевую продукцию.
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с признаками ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. С симптомами ботулизма были также госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
Ботулизм - острое пищевое отравление инфекционной природы в результате употребления пищевых продуктов, содержащих токсины Clostridium botulinum. Как ранее сообщили в Роспотребнадзоре, внешний вид, вкус и запах продуктов, которые содержат токсины, вызывающие ботулизм, не изменяется.
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ПроисшествияМоскваНижегородская областьКазаньАнастасия РаковаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
 
 
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