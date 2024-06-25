https://ria.ru/20240625/moskva-1955414568.html

В Москве изъяли более 96 тонн пищевой продукции после случаев ботулизма

В Москве изъяли более 96 тонн пищевой продукции после случаев ботулизма - РИА Новости, 25.06.2024

В Москве изъяли более 96 тонн пищевой продукции после случаев ботулизма

Более 96 тонн продукции в Москве изъято и не допущено к реализации, более 46 тонн уничтожено термическим способом на мусоросжигательном заводе, сообщается на... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T18:10

2024-06-25T18:10

2024-06-25T18:10

происшествия

москва

нижегородская область

казань

анастасия ракова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953490588_4:0:1263:708_1920x0_80_0_0_a603d1d3ef5935eaed76e6311c1bd2ad.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более 96 тонн продукции в Москве изъято и не допущено к реализации, более 46 тонн уничтожено термическим способом на мусоросжигательном заводе, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. "Приостановлена, изъята и не допущена к реализации пищевая продукция общим весом более 96 тонн, из которых более 46 тонн под контролем сотрудников управления уничтожено термическим способом на мусоросжигательном заводе в городе Москве", - говорится в сообщении. Отмечается, что за нарушения правил технических регламентов прекращена деятельность 114 и приостановлена деятельность 58 деклараций о соответствии на пищевую продукцию. Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с признаками ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. С симптомами ботулизма были также госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Ботулизм - острое пищевое отравление инфекционной природы в результате употребления пищевых продуктов, содержащих токсины Clostridium botulinum. Как ранее сообщили в Роспотребнадзоре, внешний вид, вкус и запах продуктов, которые содержат токсины, вызывающие ботулизм, не изменяется.

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

https://ria.ru/20240618/otravlenie-1953792548.html

москва

нижегородская область

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, нижегородская область, казань, анастасия ракова , федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки