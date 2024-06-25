https://ria.ru/20240625/moskva-1955385195.html

Арт-суббота пройдет 29 июня в экоцентре "Яуза" в Москве

Арт-суббота пройдет 29 июня в экоцентре "Яуза" в Москве - РИА Новости, 25.06.2024

Арт-суббота пройдет 29 июня в экоцентре "Яуза" в Москве

Арт-суббота пройдет 29 июня в экоцентре "Яуза" в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T16:39

2024-06-25T16:39

2024-06-25T16:39

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

парк "яуза"

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Арт-суббота пройдет 29 июня в экоцентре "Яуза" в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Арт-суббота пройдёт в экоцентре "Яуза". Мероприятие предложили участники проекта "Город идей", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что на мультимедийной экскурсии посетители познакомятся с природными особенностями, животным и растительным миром Камчатки, Кавказа, Карелии и Сибири, узнают о геологическом строении, полезных ископаемых и курортных ресурсах Европейского севера страны. Участники смогут совершить виртуальную прогулку по ущелью Терскол, познакомится с таежными заповедниками Красноярского края, местами силы Хакассии. "На лекции "Природа на полотнах русских художников" проследим, как менялось отношение к природе в картинах русских художников XIX-XX веков… Вместе с художником "Парка Яуза" отправимся к устью реки Чермянки, где увидим краснокнижные растения и зарисуем прекрасные пейзажи речной долины", - уточняется в сообщении ведомства.

https://realty.ria.ru/20240624/kuzminki-1955035228.html

москва

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, парк "яуза"