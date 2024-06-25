https://ria.ru/20240625/moskva-1955385195.html
Арт-суббота пройдет 29 июня в экоцентре "Яуза" в Москве
Арт-суббота пройдет 29 июня в экоцентре "Яуза" в Москве - РИА Новости, 25.06.2024
Арт-суббота пройдет 29 июня в экоцентре "Яуза" в Москве
Арт-суббота пройдет 29 июня в экоцентре "Яуза" в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T16:39
2024-06-25T16:39
2024-06-25T16:39
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москва
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Арт-суббота пройдет 29 июня в экоцентре "Яуза" в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Арт-суббота пройдёт в экоцентре "Яуза". Мероприятие предложили участники проекта "Город идей", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что на мультимедийной экскурсии посетители познакомятся с природными особенностями, животным и растительным миром Камчатки, Кавказа, Карелии и Сибири, узнают о геологическом строении, полезных ископаемых и курортных ресурсах Европейского севера страны. Участники смогут совершить виртуальную прогулку по ущелью Терскол, познакомится с таежными заповедниками Красноярского края, местами силы Хакассии. "На лекции "Природа на полотнах русских художников" проследим, как менялось отношение к природе в картинах русских художников XIX-XX веков… Вместе с художником "Парка Яуза" отправимся к устью реки Чермянки, где увидим краснокнижные растения и зарисуем прекрасные пейзажи речной долины", - уточняется в сообщении ведомства.
https://realty.ria.ru/20240624/kuzminki-1955035228.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, парк "яуза"
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Парк "Яуза"
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Арт-суббота пройдет 29 июня в экоцентре "Яуза" в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Арт-суббота пройдёт в экоцентре "Яуза". Мероприятие предложили участники проекта "Город идей", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что на мультимедийной экскурсии посетители познакомятся с природными особенностями, животным и растительным миром Камчатки, Кавказа, Карелии и Сибири, узнают о геологическом строении, полезных ископаемых и курортных ресурсах Европейского севера страны. Участники смогут совершить виртуальную прогулку по ущелью Терскол, познакомится с таежными заповедниками Красноярского края, местами силы Хакассии.
"На лекции "Природа на полотнах русских художников" проследим, как менялось отношение к природе в картинах русских художников XIX-XX веков… Вместе с художником "Парка Яуза" отправимся к устью реки Чермянки, где увидим краснокнижные растения и зарисуем прекрасные пейзажи речной долины", - уточняется в сообщении ведомства.