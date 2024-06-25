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Арт-суббота пройдет 29 июня в экоцентре "Яуза" в Москве - РИА Новости, 25.06.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:39 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/moskva-1955385195.html
Арт-суббота пройдет 29 июня в экоцентре "Яуза" в Москве
Арт-суббота пройдет 29 июня в экоцентре "Яуза" в Москве - РИА Новости, 25.06.2024
Арт-суббота пройдет 29 июня в экоцентре "Яуза" в Москве
Арт-суббота пройдет 29 июня в экоцентре "Яуза" в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T16:39
2024-06-25T16:39
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
парк "яуза"
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Арт-суббота пройдет 29 июня в экоцентре "Яуза" в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Арт-суббота пройдёт в экоцентре "Яуза". Мероприятие предложили участники проекта "Город идей", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что на мультимедийной экскурсии посетители познакомятся с природными особенностями, животным и растительным миром Камчатки, Кавказа, Карелии и Сибири, узнают о геологическом строении, полезных ископаемых и курортных ресурсах Европейского севера страны. Участники смогут совершить виртуальную прогулку по ущелью Терскол, познакомится с таежными заповедниками Красноярского края, местами силы Хакассии. "На лекции "Природа на полотнах русских художников" проследим, как менялось отношение к природе в картинах русских художников XIX-XX веков… Вместе с художником "Парка Яуза" отправимся к устью реки Чермянки, где увидим краснокнижные растения и зарисуем прекрасные пейзажи речной долины", - уточняется в сообщении ведомства.
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москва, парк "яуза"
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Парк "Яуза"

Арт-суббота пройдет 29 июня в экоцентре "Яуза" в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЭкоцентр в парке "Яуза" в долине реки Яузы в Москве
Экоцентр в парке Яуза в долине реки Яузы в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Экоцентр в парке "Яуза" в долине реки Яузы в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Арт-суббота пройдет 29 июня в экоцентре "Яуза" в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Арт-суббота пройдёт в экоцентре "Яуза". Мероприятие предложили участники проекта "Город идей", - говорится в сообщении ведомства.
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Отмечается, что на мультимедийной экскурсии посетители познакомятся с природными особенностями, животным и растительным миром Камчатки, Кавказа, Карелии и Сибири, узнают о геологическом строении, полезных ископаемых и курортных ресурсах Европейского севера страны. Участники смогут совершить виртуальную прогулку по ущелью Терскол, познакомится с таежными заповедниками Красноярского края, местами силы Хакассии.
"На лекции "Природа на полотнах русских художников" проследим, как менялось отношение к природе в картинах русских художников XIX-XX веков… Вместе с художником "Парка Яуза" отправимся к устью реки Чермянки, где увидим краснокнижные растения и зарисуем прекрасные пейзажи речной долины", - уточняется в сообщении ведомства.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПарк "Яуза"
 
 
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